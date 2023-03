Der Spendenmarathon unter den Covidioten oder die persönliche Bereicherung und Selbstdarstellung?

Kritische Betrachtung

Narzisstische Persönlichkeiten begegnen einem überall. Schon vor Corona war es so, dass meist diese Persönlichkeiten – aufgrund ihres Auftretens – bestimmte Positionen bekleideten.

Nach Macht strebende Persönlichkeiten begegnen einem ebenfalls überall. Auch das war vor Corona schon so. Meist ist es so, dass solche Persönlichkeiten gerne in der Öffentlichkeit stehen und es lieben, sich selbst zu beweihräuchern.

Geltungsbedürftige Persönlichkeiten begegnen einem zu jeder Zeit, während, vor und nach Corona. Man erkennt sie daran, dass sie ihre Titel – wenn sie denn welche haben – gerne präsentieren, viel Reden ohne inhaltlich etwas rüber zu bringen und einige versprechen Dinge, die sie so nie erfüllen werden. Kontrolliert man dann diese meist sehr laut auftretenden Persönlichkeiten auf ihr eigentliches Tun und Handeln, wird man oft sehr herbe enttäuscht.

Wir vom Team haben uns oft die Frage gestellt, ob Spendenaufrufe, das Werben für eigene Produkte, das exzessive Auftreten in der „Öffentlichkeit“ – egal welche Bühne einem geboten wird – mit dem eigentlichen Ziel vereinbar ist. Unser Ziel war und ist es immer gewesen, den Menschen kostenlos Informationen zur Verfügung zu stellen. Warum? Weil wir uns vielleicht in manchen Bereichen, durch unsere Arbeit und Interessen, etwas besser zurecht finden können.

Das kostet viel Freizeit, ist auch mit etwas Kosten verbunden, aber wir haben das immer als unsere Pflicht angesehen. Dafür etwas zu verlangen, sich bereichern zu wollen und dies auch noch als selbstverständlich anzusehen, fanden wir immer abstoßend. Aber inzwischen scheint dies wirklich Mode und Trend zu sein – jede Kleinigkeit wird abgerechnet, ohne jegliches Unrechtsbewusstsein. Zumal einige Berufsgruppen von dieser Pandemie massiv profitieren und Stundensätze von 200-300 Euro als völlig legitim und normal betrachten.

Der Blog lebt durch unsere Leser und er wird nicht immer so bespielt wie manch andere Kanäle, die eben Geld dafür verlangen, Werbung schalten und teilweise unfassbare Mechanismen einbauen, um die Menschen zu schröpfen.

Vielleicht muss man auch nicht jeden Inhalt tausendfach bespielen und könnte sich in mancherlei Hinsicht besser unterstützen. Wir können verstehen, dass wir als corona-blog nicht unterstützt werden, weil wir eben anonym auftreten. Da wir aber anonym auftreten, haben wir die Möglichkeit diesen kleinen Blog selbst am Leben zu halten, weil wir unserer täglichen Arbeit noch nachgehen können.

Es ist auch schön zu sehen, dass unsere Inhalte, gerade die Auswertung der PEI Sicherheitsberichte, genutzt wurden – auch wenn der corona-blog dabei als nicht zitierfähig erschien.

Wir wurden nie groß, obwohl wir wirklich viel Zeit in E-Mails an alternative Medien, Telegram Betreiber jeglicher Colour und offizielle Stellen gesteckt haben. Leicht hätte man das, was wir in Form von Beiträgen veröffentlicht haben, prüfen können. Denn für qualitativen Inhalt benötigt es keine Titel und Namen.

Aber es liegt in der Sache der Natur: Menschen brauchen Idole und Vorbilder, brauchen andere die ihnen die Richtung vorgeben. Und welche Menschen übernehmen denn solche Führungsrollen?

Deshalb ist es heutzutage so einfach, Geld durch Spendenaufrufe zu generieren. Ein Kanal mit 90.000-200.000 Abonnenten benötigt von jedem nur 1 Euro, um am Ende mit einem dicken Geldbeutel raus zu gehen.

Und so kommt es, wie es kommen musste. Viele wundern sich inzwischen, wo all das ganze gespendete Geld eigentlich hin fließt. Dabei werden diejenigen, die wirklich Gutes im Sinn haben, in ihrer Tätigkeit gebremst.

Schaut man sich auf Telegram um, kann man beobachten, dass der Unmut wächst und die Menschen wütend sind und sich ärgern.

Uns würde interessieren, wie ihr das seht und freuen uns über eure Meinung.