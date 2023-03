Können 100 Ärzte lügen? Die Doku mit Prof. Dr. Bhakdi – eine Gegenüberstellung seiner kritischen Thesen mit der aktuellen Lage

Können 100 Ärzte lügen? Eine ganz klare Antwort, ja das können Sie. Aber eine Lüge braucht ein Motiv.

Kai Stuht ist ein Mann der ersten Stunde. Kai Stuht macht nicht nur sehr gute Fotos, er produziert auch viele wachrüttelnde, kritische und zum Nachdenken anregende Videos. Kai Stuht und KenFM (jetzt Apolut – Kayvan Soufi-Siavash) riefen damals zur Meditation auf einer Decke mit dem Grundgesetz in der Hand auf. Zunächst orientierten wir uns an dem Aufruf von „Nicht ohne uns“ rund um den Journalisten Anselm Lenz (Hamburg, Berlin). Allerdings ging die Polizei schon zu diesem Zeitpunkt, 28. März 2020, sehr rabiat mit den Menschen um. Ein Grundgesetz in der Hand war ein Grund, eine Ordnungswidrigkeit zu kassieren. Zu diesem Zeitpunkt durften sich draußen nur 2 Personen gemeinsam aufhalten. 2 Personen!!

Deshalb wurde umgedacht und die Meditation als gute Ausgangslage angesehen, was hätte man gegen eine einzelne Person, die vor dem Rathaus auf einer Decke sitzt und das GG liest, sagen sollen? Die Antwort des Staates? Er marschierte in Form der Polizei mit einer Hundertschaft auf und verpasste jedem Einzelnen ein Bußgeld, deutschlandweit!

Wir sind dankbar über Menschen wie Dr. Wodarg, Dr. Köhnlein, Prof. Bhakdi, Anselm Lenz, Kai Stuht, KenFM und Michael Ballweg (siehe unsere Liste). Das waren zumindest die Menschen, die von Anfang an unser ungutes Bauchgefühl bestätigt haben.

Nun hat Kai Stuht mit 100 Ärzten eine Dokumentation gedreht. Eine qualitativ sehr hochwertige Dokumentation. Hier kommen bekannte Gesichter wie Prof. Bhakdi, Dr. Köhnlein, Dr. Brandenburg, Dr. Nehls, Dr. Frank, Dr. Sönnichsen, Dr. Schuhmayer, Dr. Wodarg, Dr. Weber, der Arzt Kron, Dr. Weikl, Dr. Klapproth, Dr. Dane, Prof. Walach, Dr. Hubmer-Mogg, Prof. Burkhardt, Dr. Reiss … zum Vorschein. Im April soll der Hauptfilm veröffentlicht werden, die Einzelvideos sind schon jetzt verfügbar. Was sagt Kai Stuht selbst über dieses sehr aufwendige Arbeit?

Direkt zu Beginn der Corona Krise meldete sich Professor Bhakdi mit einem “Offenen Brief“ an die Kanzlerin zu Wort. Im März 2020 führten wir ein langes Gespräch über die Gefahren politischer Panikreaktionen, sowie Daten und Fakten rund um Corona. Aus diesem ersten Interview ist das einzigartige Format “Können 100 Ärzte lügen?“ entstanden. Seitdem präsentieren wir Mediziner und Wissenschaftler, die ihre Augen nicht vor der Politisierung und Ökonomisierung der Medizin verschlossen haben. Ärzte, die den hippokratischen Eid ernst nehmen und in schwierigen Zeiten ihren Teil zur Wahrheitsfindung beitragen. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, müssen immer unterschiedliche Meinungen gehört werden. Denn viele Tatsachen mit und an, um diese pikante Unterscheidung zu bemühen, decken sich nicht mit dem Narrativ der Politik und dem des Mainstreams. Die zahlreichen Interviews zeigen nicht nur, dass die alternative Meinung viele Stimmen hat. Sie stellen Puzzlestücke dar, die zusammengefügt ein umfassendes Bild ergeben. Um dieses Bild entstehen zu lassen, braucht es mutige Menschen. Wer jedoch in Corona Zeiten Kritik am gängigen Narrativ wagt, hat mit Konsequenzen zu rechnen. Hausdurchsuchungen, Strafanzeigen, Jobverlust und massive Rufschädigung sind nur die äußerlich sichtbaren Konsequenzen Wer sich gegen den Mainstream stellt, wird angegangen, ausgegrenzt und bekommt zu spüren, was der ehemalige saarländische Ministerpräsident Tobias Hans so unmenschlich, aber in widerwärtiger Art und Weise doch treffend formulierte: „….ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben“. Auch wenn sich diese Aussage, auf die “Ungeimpften“ bezog, ist sie doch ein Zeichen der Zeit. Umso mehr danken wir allen mutigen Medizinern und Wissenschaftlern, die sich im Rahmen dieses Formates zu Wort gemeldet haben und damit den Debattenraum eröffnet haben. Sie haben klare Kante gezeigt und sind die wahren Helden. Kai Stuht

Glauben Sie, wenn es ein Medikament gegen Krebs geben würde, dass das dann entsprechend von der Pharmaindustrie hergegeben wird, damit Menschen gesund bleiben können und es keinen Krebs mehr gibt? Wenn es das gäbe? Nein, das wird im Tresor versperrt. Prof. Dr. Dr. Christian Schubert

Wir vertrauen diesen Ärzten, weil sie sich für uns einsetzen, sie riskieren in diesem Moment alles und geben uns die Möglichkeit, sich richtig entscheiden zu können. Frei entscheiden zu können. Auf die Frage von Kai Stuht, ob die Pharma schlimmer als die Mafia ist, antwortet Dr. Schuhmayer: „Worin liegt der Unterschied?“ Ein vernichtendes Urteil, nicht nur von einem Arzt. Die gesamten Einzelvideos findet ihr auf der entsprechenden Website dazu: Können 100 Ärzte lügen?

Die einfachste Erklärung die dahinter steckt ist Geld. Geld und Macht. Dr. Andres Sönnichsen

Man muss ganz klar sagen in der Schulmedizin: die Lehrpläne in der Medizin werden letztendlich von der Pharmaindustrie geschrieben. Dr. Michael Nehls

Mit Seuchen und Impfung ist enorm viel Geld zu verdienen. Dr. Claus Köhnlein

Exemplarisch wollen wir hier zwei Videos von der Dokumentation zur Verfügung stellen, alle weiteren findet ihr auf der Website.

Kai Stuht sagt zu dem Video mit Prof. Bhakdi:

Dieser Film umfasst 4 Gespräche mit Professor Bhakdi im Zeitraum März 2020 bis Februar 2022. Am 26. März 2020 verfasste Professor Bhakdi einen “Offenen Brief“ an Kanzlerin Merkel, in dem er den Wunsch äußerte mit der gebotenen Weitsicht die Vor- und Nachteile einer Einschränkung des öffentlichen Lebens und die daraus resultierenden Folgen abzuwägen. Er wies bereits zu diesem frühen Zeitpunkt darauf hin, dass weltweit der Fehler begangen würde, virusbedingte Tote zu melden, sobald das Virus nachgewiesen wurde, ganz unabhängig von anderen Faktoren. Hiermit verstoße man gegen ein Grundgebot der Infektiologie. Auch wenn diese Feststellung bereits erahnen lässt, dass hier von Beginn an Absicht im Spiel war, zeigte sich Professor Bhakdi zunächst noch hoffnungsvoll auf diese Aspekte und die Gefahren politischer Panikmache hinweisen zu können. Wissenschaft besteht schließlich aus Diskurs und der Weg zur Wahrheit muss auch Irrtümer überwinden. Diese Hoffnung musste er noch im September desselben Jahres begraben; die “Rote Linie“ war lange überschritten. Vieles war und ist zu unethisch, unmoralisch und menschenfeindlich. Im April 2021 ist Professor Bhakdi von Grauen, Angst und Sorge erfüllt, da er primär Absicht hinter den Vorgehensweisen ausmacht. Die Menschen rundherum verlören dabei zusehends ihr Menschsein und ihre Fähigkeit zu denken, so der Professor. Schließlich, im Februar 2022 steht für Professor Bhakdi fest: „the Case is closed.“ Alle Fakten und Zahlen liegen auf dem Tisch. Doch noch immer bedienen die Mainstream Medien das Corona Narrativ und noch immer schweigen zu viele. Nach dem Prinzip „Divide et impera“ wurde die Ärzteschaft gespalten. Die Bösartigkeit mit der die Politik und die Medien, insbesondere sogenannte “Faktenchecker“ und “Volksverpetzer“ und “Corrctiv“ mit Kritikern umgehen, spricht für sich. Professor Bhakdi muss sich wegen einer fehlgedeuteten Aussage vor Gericht verantworten. Kein Wort darüber, dass alles was er zu bedenken gegeben hat und wovor er gewarnt hat, eingetreten ist. Kritikern Antisemitismus zu unterstellen und sie der Volksverhetzung zu beschuldigen ist ein neues Dogma in Steinmeiers „besten Deutschland, das es jemals gegeben hat.“ Professor Bhakdi mag einmalig eine unglückliche Formulierung gewählt haben, doch ist unbestritten, dass er sich stets der Wissenschaft und der Menschlichkeit verpflichtet hat. Dies ist ein Angriff auf unsere demokratischen Grundstrukturen und nur eine gesellschaftliche Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss kann unsere Demokratie retten. Dafür müssen wir alle eintreten, sonst werden wir in einem totalitären Überwachungssystem aufwachen. Ich danke Professor Bhakdi für seinen Mut, seine Aufrichtigkeit und sein unermüdliches Engagement, allen Widrigkeiten zum Trotz! Die Unbeugsamen sind die wahren Helden! Kai Stuht

Der Fall Dr. Ronald Weikl ist ein juristischer Skandal, er zeigt wo unsere Demokratie und Gewaltenteilung mittlerweile steht. Ein Richter erhebt sich über einen Mediziner, der durch eine medizinische Anamnese nach besten Gewissen eines Arztes entschieden hat seinem Patienten ein Attest auszustellen. Auf welcher Grundlage kann so ein Urteil gefällt werden? Eine medizinische Anamnese beinhaltet auch immer eine psychoanalytische Komponente, man kann diese nicht als richtig oder falsch bewerten bzw. gar bestrafen. Eine solche Entscheidung dient alleine dem Patienten und seinem Wohlbefinden, im Kontext der ärztlichen Berufsordnung, dem Genfer Gelöbnis und dem hippokratischen Eid. Quelle: Kai Stuht, https://www.100aerzte.com/kongress/ronald-weikl/; erschienen am 19.02.23

Wir sind jetzt in der Verantwortung nicht zu schweigen, sondern Mut zu beweisen. Dr. Ronald Weikl

Wir finden diese Dokumentation tatsächlich sehr unterstützenswert, weshalb wir hier auf dem Blog auf diese hinweisen wollen. Zum Einen sollte sich diese Dokumentation einer größeren Bekanntheit erfreuen können, zum Anderen finden wir derart Arbeit tatsächlich sehr unterstützenswert. Schaut auch gerne auf der Website des Vereins MWGFD vorbei, auf der diese Ärzte versuchen uns zu unterstützen und aufzuklären. Auch das Neue Medienportal ist ein Kind des Vereins.