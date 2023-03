Das Erste recherchiert seit Juli 2022 an Impfschäden, der erste Bericht schafft es Ende März 2023 an die Öffentlichkeit

Tamara Retzlaff, Felicia Binger und Stefanie von Wietersheim, drei Impfgeschädigte, echauffieren sich über den Auftritt von Karl Lauterbach im ZDF zu Impfschäden. Dabei gaben sie ihm sehr früh die Möglichkeit, diesen nie beim Namen nennen zu müssen, denn sehr schnell zauberte man einen völlig undefinierbaren Begriff (gerade im deutschsprachigen Raum, in dem die beiden Damen ja leben) aus dem Hut: „Post-Vac“, was sich ziemlich ähnlich anhört wie Post- und Long-Covid. Das spielt dem Herrn Minister natürlich in die Karten, kann man so den bösen Impfschaden, den es ja lange Zeit nicht gab, niedlich in leere Worthülsen packen.

Vor 9 Monaten behauptet „Das Erste“, habe es bereits seine Recherchen zu Impfschäden angestellt. Lasst uns kurz rechnen, das war dann im Juni/Juli 2022. Kennt irgendjemand einen kritischen Bericht vom Ersten, bei dem über Impfschäden in dieser Zeit berichtet wurde? Also wir nicht!

Vor 9 Monaten haben wir mit der Berichterstattung zu dem Thema angefangen. Ein geplanter Dreh mit der 29-Jährigen platzte, weil es ihr zu schlecht ging. Das Erste

Diese Aussage des Ersten macht einen wütend und sprachlos zugleich. Man rechtfertigt seine passive Haltung damit, dass eine 29-Jährige den Dreh absagt, weil es ihr zu schlecht ging und schafft es dann 9 Monate nicht, andere Quellen aufzutun? Ein Blick auf unsere Liste hätte gereicht liebes ARD.

Der Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens von Tamara Retzlaff wurde übrigens abgelehnt. Dabei geht das Erste auf die Bescheinigung von Dr. Schieffer aus Marburg ein – wir haben über ihn mehrfach berichtet.

Ein Interview bei Ersten mit B. Schieffer finden wir allerdings nicht, obwohl unser erster Beitrag auf den 20.04.2022 datiert ist. Also fast ein Jahr, in dem es die Öffentlich-Rechtlichen – durch Zwangsgelder finanziert – nicht geschafft haben, die Gebührenzahler umfänglich zu informieren.

Tamara Retzlaff sagt beim Ersten, dass der Post von Lauterbach über die nebenwirkungsfreie Impfung – den er am 14. August 2021 gepostet hat – Anlass dazu war, dass sie sich hat impfen lassen.

Die Zahlen zu Impfschäden (1 pro 10.000 Impfungen) die Lauterbach nennt, irritieren die ARD, denn diese sollen wohl nicht mit den Zahlen des PEI und den offiziell anerkannten Impfschäden übereinstimmen. Hätte das ARD mal etwas früher recherchiert, wäre es bereits auf das Thema Underreporting gestoßen und wüsste, dass offizielle Zahlen, aufgrund der methodischen Fehler die Realität eben nur sehr schlecht abbilden. Aber das Thema ignoriert man ja seit jeher in den Öffentlich Rechtlichen, in den Bundesinstituten und in der Politik. Wir gehen unter anderem in der Auswertung des 19. PEI Sicherheitsberichts ein.