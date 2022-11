19. Sicherheitsbericht des PEI: 3.023 Todesfälle, 20.795 Zyklussstörungen & 22.994 Personen mit Atemnot & Arrhythmie

Weiterhin knapp 9 Millionen Erwachsene ungeimpft

In diesem Jahr gab es exakt 3 Sicherheitsberichte zu den Corona „Impfungen“, welche genau genommen als Gentherapie (siehe Bayer Vorstand Stefan Oelrich und Prof. Hockertz) verstanden werden müssten. Erschienen sind die Berichte am 07.02.2022, 04.05.2022 und der aktuellste am 07.09.2022. Der Bevölkerung, welche für diese Sicherheitsberichte in Form von Steuern bezahlt, wurde ein 2-monatiger Rhythmus versprochen, in welchem die Berichte zu den „Impfungen“ erscheinen sollten. Diesmal lagen zwischen dem Erscheinen des 18. und des 19. Sicherheitsberichts ganze 126 Tage. Man ließ sich beim PEI aber auch gemütliche 69 Tage Zeit, um die Daten bis zum 30.06.2022 auszuwerten. Das heißt die Daten für nun knapp 5 Monate stehen weiterhin aus – das obwohl die neue Impfkampagne Lauterbachs anläuft.



Wenn sich also die Experten beim PEI nicht hetzen – warum sollten wir das dann tun? Naja, besser spät als nie – fangen wir also an. Für unsere Analyse haben wir eine Woche Zeit benötigt, um allen Menschen zu ermöglichen die „Sicherheitsberichte“ mit den gleichen Augen zu sehen wie wir. Denn nur mit ehrlichen und sauberen Daten und Fakten können Menschen die richtige Entscheidung für sich selbst treffen.

45.861 schwerwiegenden Fälle von Impfnebenwirkungen ist eine Stadt in der Größenordnung von Bruchsal.

Wir sprechen in unserer nachfolgenden Auswertung, um jeglichen plumpen Faktenchecks zu entgehen, da man inhaltlich offensichtlich nie etwas an unseren Auswertungen aussetzen konnte, ausschließlich von Verdachtsfallmeldungen. Wir sind offen für sachliche Kritik und freuen uns, wenn wir auf Fehler unsererseits hingewiesen werden, denn nur so kann man wachsen und das Beste herausholen.

In Kürze

Impfquote: die Erstgeimpftenquote stagniert weiterhin bei 87,0%, das heißt in Deutschland sind (und bleiben) knapp 9 Millionen Erwachsene ungeimpft. Außerdem gibt es bereits 5,8 Millionen Menschen, die sich den „zweiten Booster“ abgeholt haben, die also bereits vier Mal geimpft sind. Bis zum 30.06.2022 wurden 323.684 Nebenwirkungen gemeldet. Das PEI verschweigt immer noch die konkrete Anzahl an schwerwiegenden Impfnebenwirkungen. Wir berechnen sie hier anhand der Melderaten selbst und kommen auf 45.861 schwerwiegende Fälle von Impfnebenwirkungen. Die Anzahl an Todesfällen im Zusammenhang mit der Impfung stieg auf 3.023 an. Auch hier fehlt eine Aufteilung der Fälle nach den Impfstoffen. Schaut man sich die „Observed versus Expected“ Analysen an, dann kommt man zu dem Schluss, dass Geimpfte eigentlich unsterblich sein müssten. Das Problem der „Dunkelzifferrate“ ignoriert das PEI weiterhin gekonnt – und blendet dabei sogar Ergebnisse aus den eigenen Reihen aus. Über Kinder und Jugendliche erfährt man seit dem letzten Bericht faktisch nichts mehr. Bis zum 30.06.2022 wurden bereits 1,4 Millionen Kinder und Jugendliche 3 Mal geimpft – über 18.000 bekamen sogar bereits die vierte Impfung. Dabei wurden bislang 5.911 Impfnebenwirkungen bei Personen bis 17 Jahren gemeldet. 70 Meldungen betreffen dabei Säuglinge, die über die Muttermilch einen Impfschaden erlitten haben. Auffallend ist, dass bei einigen Impfstoffen die Verdachtsfälle im Vergleich zum letzten Bericht abgenommen haben. Zu dieser nicht erklärbaren Abnahme schweigt das PEI. Auch die Anzahl der verstorbenen Kinder im Zusammenhang mit der Impfung wird immer noch verschwiegen. Das PEI gibt in diesem Bericht konkrete Fallanzahlen zu „unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse“ an, die so manche Überraschung bereithalten. Nicht zuletzt widerspricht die Anzahl hier der an anderer Stelle genannten Anzahl. Es gibt vermehrt Myo- und Perikarditiden bei jungen Männern bis 30 Jahre. Auf die sonst gern vom PEI herangezogene OvE Analyse wird hier verzichtet. Anstatt konkreter Zahlenwerte umschreibt man mit blumigen Worten die Ergebnisse der Analyse und folgert, dass nicht erkannte (asymptomatische) Corona Erkrankungen die Ursache für schlechte Werte seien. Bei den Sinusvenenthrombosen übersieht das PEI eine signifikant erhöhte Anzahl bei BioNTech-Pfizer. Und diese ist signifikant erhöht, obwohl eine 1,5 Jahre alte Preprint Studie vom „großen Bruder“ (dem RKI) als Referenz herhalten muss. Es gibt eine außergewöhnliche Zunahme an Fällen von Menstruationsstörungen nach der Impfung. Die 20.795 Fälle in diesem Bericht stehen im krassen Gegensatz zu den in alten Berichten genannten Zahlen. Das PEI geht auf diesen Sachverhalt nicht näher ein und beschreibt Studien, die auf eine erhöhte Anzahl an Zyklusstörungen hinweisen als „methodisch schwach“, ohne dies näher auszuführen. Erstmals wird auf das „Post-Vac“ Syndrom eingegangen. Doch den Betroffenen muss das wie blanker Hohn vorkommen. Die 472 beim PEI eingegangenen Meldungen stehen im krassen Gegensatz zu der schon in den Öffentlich Rechtlichen bekannt gewordenen großen Anzahl an Betroffenen. Das PEI erkennt kein Warnsignal und spricht von einer „verzerrten Berichterstattung“ in Deutschland. Das Heilmittel kennt das PEI auch schon: die Booster Impfung. Erstmals geht das PEI auch explizit auf Krampfanfälle nach der Impfung ein. Hier wurden ganze 1.169 Fälle gemeldet – das jüngste Opfer war gerade einmal 2 Jahre alt. Obwohl bei einer Studie bei 6,2% der Probanden eine Zunahme von Krampfanfällen nach der Impfung festgestellt wurde, spricht das PEI von einer „guten Verträglichkeit“. Zukünftige Berichte des PEI werden sich wohl ausschließlich um die Booster Impfungen drehen. Das ist eigentlich kein Problem – da in allen Berichten bislang sowieso nie eine Systematik erkennbar war und das PEI seit jeher macht, was es will.

Wir freuen uns, wenn unsere Analyse von unseren Lesern dazu genutzt wird, die Bundesbehörden auf ihre Art der Arbeit und die Ungereimtheiten hinweist. Unsere E-Mails an das PEI bleiben bis heute unbeantwortet.

1. Verimpfte Dosen

Wie bereits aus dem 18. Sicherheitsbericht bekannt, werden die Angaben weiterhin wenig transparent kommuniziert, denn die verimpften Dosen werden in Prozent angegeben. Im Bericht heißt es dazu:

Vom 27.12.2020 bis zum 30.06.2022 wurden insgesamt 182.717.880 Impfungen zum Schutz vor COVID-19 durchgeführt. 73,7 % der Impfdosen bezogen sich auf Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH), 17,1 % auf Spikevax (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.), 7,0 % auf Vaxzevria (AstraZeneca AB), 2,1 % auf Jcovden (Janssen-Cilag International NV) und 0,1 % auf Nuvaxovid (Novavax CZ, a.s.).

Wir haben uns die entsprechenden Zahlen aus dem Impfdashboard geholt – danach hatten wir am 30.06.2022 in Deutschland folgende Anzahlen an verimpften Dosen:

Impfstoff 1. Dosis 2. Dosis 3. Dosis 4. Dosis Gesamt BioNTech-Pfizer 46.521.375 51.119.645 32.611.608 4.742.671 134.995.299 AstraZeneca 9.272.598 3.513.368 7.986 744 12.794.696 Moderna 5.138.865 6.366.667 18.654.511 1.085.574 31.245.617 Johnson & Johnson 3.710.499 11.927 20.130 5.355 3.747.911 Novavax 66.108 58.094 3.997 1.919 130.118 Gesamt 64.709.445 61.069.701 51.298.232 5.836.263 182.913.641

Die Angaben decken sich dieses Mal sehr gut mit den PEI Angaben – was uns zugegebenermaßen etwas überrascht hat.

Wir haben wieder anhand der Bevölkerungszahl in Deutschland und der Angabe der Impfquoten für verschiedene Altersgruppen berechnet, wie groß der Anteil der Erwachsenen in Deutschland am 30.06.2022 war, die vollständig geimpft waren: es sind 87,0%. Die Impfquote stagniert – 13% der Erwachsenen sind Corona ungeimpft und werden es wahrscheinlich auch bleiben. Dieser „harte Kern“ umfasst immerhin noch etwa 9 Millionen Menschen (ab 18 Jahren).

2. Nebenwirkungen

Im Vergleich zum vergangenen Sicherheitsbericht stiegen die Nebenwirkungen von 296.233 Meldungen auf 323.684 Meldungen an. Das heißt es kamen 27.451 Meldungen hinzu. Man beachte hierbei immer, dass eine Meldung durch einen Arzt höchst selten ist, da diese einen Zusammenhang zur Impfung oft „per se“ (Studium, indoktrienes Verhalten durch Pharmavertreter bei Ärzten bereits zu Studiumszeiten, …) ausschließen, aber eine Meldung auch viel Zeit in Anspruch nimmt (siehe auch unseren Beitrag hier und hier dazu).

Mittlerweile kennt wohl jeder einen, der nach der Corona Impfung massive körperliche Probleme oder sogar bleibende Schäden erlitten hat.

2.1 Schwerwiegende Nebenwirkungen fehlen noch immer – wir berechnen diese selbst!

Wie im letzten Bericht fehlt die Anzahl der „schwerwiegenden Impfnebenwirkungen“. Es werden lediglich die gerundeten Melderaten pro 1.000 Impfungen angegeben:

Wir haben mit den Daten aus dem Impfdashboard und den Melderaten die Nebenwirkungen selbst berechnet und kommen auf folgende Fallanzahlen:

Impfstoff Fälle mit Nebenwirkungen davon schwerwiegend Melderate

pro 1.000 Impfdosen Melderate schwerwiegend

pro 1.000 Impfdosen BioNTech-Pfizer 195.743 31.049 1,45 0,23 AstraZeneca 53.610 7.165 4,19 0,56 Moderna 59.679 5.937 1,91 0,19 Johnson & Johnson 11.581 1.612 3,09 0,43 Novavax 799 99 6,14 0,76 Gesamt 321.412 45.861 1,76 0,25

Mit insgesamt 321.412 errechneten Fällen von Nebenwirkungen haben wir also 2.227 Fälle weniger als das PEI (das 323.684 Fälle angibt) – im Vergleich zum letzten Bericht ist diese Differenz aber „marginal“ und kann mit Nachmeldungen im Impfdashboard, einer fehlenden Impfstoffangabe bei einigen Meldungen und Rundungsfehlern erklärt werden. Diesmal gibt das PEI allerdings die Rate an Impfnebenwirkungen auf immerhin zwei Nachkommastellen gerundet an, was die bessere Übereinstimmung unserer errechneten Nebenwirkungen zu den Angaben des PEI (im Vergleich zum letzten Bericht) erklärt.

Auch die 45.861 schwerwiegenden Fälle von Impfnebenwirkungen finden wir beachtlich. Schwerwiegend meint dabei eine Reaktion, bei der die betroffene Person im Krankenhaus behandelt werden muss oder die als medizinisch „bedeutsam“ eingeordnet wurde. Mittlerweile ist eine Stadt in der Größenordnung von Bruchsal davon betroffen. Vielleicht möchten unsere Politiker sich einmal persönlich bei den betroffenen Menschen für dieses „große, persönliche Opfer“ in dieser Pandemie bedanken?

2.2 Zeitlicher Verlauf und Ausgang

Im Folgenden stellen wir noch den Verlauf der geimpften Personen und der Nebenwirkungen bis zum 30.06.2022 grafisch dar:

Auch der Ausgang der Verdachtsfallmeldungen wird im PEI Bericht abgedruckt:

An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass der sich hier abzeichnende Trend durchaus Anlass zur Sorge gibt. So stieg der Anteil der Personen mit bleibendem Schaden stetig von 3% (17. Sicherheitsbericht) auf 4% (18. Sicherheitsbericht) auf nun 5% an. Demgegenüber sank der Anteil der wiederhergestellten Personen von 33% (17. Sicherheitsbericht) kontinuierlich auf nun 30% ab. Den Trend erkennt man beim PEI gar nicht erst oder will ihn nicht erkennen.

Man muss sich zu diesen nüchternen Prozentzahlen auch einmal vergegenwärtigen, was das genau bedeutet. 5% der Fälle haben einen bleibenden Schaden – das sind stolze 16.185 Personen. Vielleicht ist genau das der Grund, dass noch knapp 9 Millionen Menschen ungeimpft sind und sich 9.771.469 Personen, die sich immerhin zwei Mal impfen ließen nicht mehr den „Booster“ abgeholt haben. Mittlerweile kennt wohl jeder einen, der nach der Corona Impfung massive körperliche Probleme oder sogar bleibende Schäden erlitten hat. Und der Trend lässt es ja erahnen.

3. Todesfälle steigen auf 3.023 an

Wir empfehlen vorab einen unserer Beiträge zu diesem Thema zu lesen: „PEI unterlässt bewusst Aufklärung der Todesursachen nach der Impfung“. Die Meldestelle des Vereins MWGFD haben wir auf dieser Seite mit aufgegriffen.

Man bleibt sich beim PEI dem „alten Motto“ treu: im Zweifel für die Impfstoffhersteller.

Zu den Todesfällen schreibt das PEI nüchtern:

In ca. 1,0 % der berichteten Verdachtsfallmeldungen (n = 3.023 Fälle) wurde ein tödlicher Verlauf in zeitlich unterschiedlichem Abstand zur COVID-19-Impfung mitgeteilt. 120 Fälle wurden vom Paul-Ehrlich-Institut als konsistent mit einem ursächlichen Zusammenhang mit der Gabe des jeweiligen COVID-19-Impfstoffs bewertet (synonym: wahrscheinlicher oder möglicher ursächlicher Zusammenhang).

In den nur drei Monaten (zwischen dem letzten und diesem Sicherheitsbericht) nahmen die gemeldeten Todesfälle nach der Impfung um 213 Fälle zu. Demgegenüber wurden nur 4 weitere Todesfälle wirklich der Impfung zugeschrieben. Man bleibt sich beim PEI dem „alten Motto“ treu: im Zweifel für die Impfstoffhersteller. Der zeitliche Verlauf der Todesfälle ist den verimpften Dosen hier gegenübergestellt:

3.1 Und immer noch: sinnlose OvE Analysen

Damit die gemeldeten Todesfälle wirklich kein Problem darstellen, versucht das PEI dies wieder einmal mit einer „Observed-versus-Expected“ (OvE) Analyse zu begründen:

Das PEI schreibt dazu:

Ein Vergleich der Anzahl der gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen mit tödlichem Ausgang im Abstand von einem Tag bis 30 Tage nach Gabe eines COVID-19-Impfstoffs mit der im gleichen Zeitraum statistisch zufällig zu erwartenden Anzahl der Todesfälle (Daten des Statistischen Bundesamtes) ergab für keinen der fünf zugelassenen COVID-19-Impfstoffe in Übereinstimmung mit Literaturdaten1 ein Risikosignal.

Um ehrlich zu sein „lascht“ uns dieses Thema mittlerweile einfach nur noch an und wir finden es eine bodenlose Unverschämtheit, dass solche Tabellen oder dazugehörige Erklärungen immer noch abgedruckt werden dürfen – entbehren sie doch jeder Wissenschaftlichkeit. Wir verweisen für eine detaillierte Erklärung auch nochmal in dieser Auswertung auf das „Marlboro Beispiel“ im 17. Sicherheitsbericht.

In aller Kürze:

die „Standardised Morbidity Ratio“ (Standardisierte Erkrankungsrate, SMR) oder „Standardised Mortality Ratio“ (Standardisierte Sterberate, ebenfalls SMR) sollte im Normalfall „1“ sein.

Ist der Wert höher, dann haben wir mehr Tote, die das PEI nach der Impfung beobachtet, als „normal“ wäre.

Ist der Wert kleiner, dann haben wir weniger Tote nach der Impfung, als „normal“ wäre.

Das PEI schreibt das übrigens selbst:

Ein OvE < 1 weist darauf hin, dass weniger Meldungen als erwartet erfasst wurden.

Was wird denn aber eigentlich „erwartet“? Hier richtet sich das PEI nach dem Statistischen Bundesamt:

Hintergrundinzidenz laut Statistischem Bundesamt 1.240,97 pro 100.000 Personen/ Jahr.

Daten des Statistischen Bundesamts (abgerufen am 19.01.2022): 982.792 Sterbefälle im Alter von 5 Jahren und älter im Jahr 2020; Bevölkerungsstand (Altersgruppen: 5 Jahre und älter im Jahr 2020): 79.195.618

Das heißt man vergleicht alle Todesfälle in der Altersgruppe 5+ in Deutschland mit den „Spontanmeldungen“ an das PEI. Dass dieser Vergleich mehr als hinkt, sollte einleuchtend sein. Die Todesfälle in Deutschland werden sicherlich (nahezu) alle erfasst. Dies zu den „Spontanmeldungen“ von Todesfällen nach der Impfung an das PEI ins Verhältnis zu setzen, entbehrt schlicht jeder Grundlage.

Da ist es natürlich kein Wunder, dass die Werte hier bei allen Impfstoffen klein sind. Sehr klein. Aus der 0,096 bei BioNTech-Pfizer sollte das PEI folgern, dass BioNTech-Pfizer Geimpfte eigentlich nicht mehr sterben können.

Schließt man dies aus, dann – und wirklich spätestens dann – müssten die „Experten“ beim PEI einfach erkennen, dass sie sich die Analyse einfach sparen können, da sie nicht aussagekräftig ist, da man Äpfel mit Birnen vergleicht.

3.2 Dunkelzifferrate: PEI ignoriert eigene Forschung

Das Hauptproblem ist die „Dunkelzifferrate“, über die wir schon so manche Zeile geschrieben haben. Das PEI selbst kennt die Problematik und will sie seit Jahrzehnten erforschen – man kann nur erahnen, welche Interessen hier tiefergehende „Forschung“ bislang verhindert haben.

Nimmt man an, dass nur 6% der realen Impfnebenwirkungen (wie vom PEI geschätzt) auch wirklich nur gemeldet wurden, haben mittlerweile 5.394.734 Menschen in Deutschland eine Impfnebenwirkung erlitten.

Bei weiteren Recherchen stießen wir aber auf den Bulletin zur Arzneimittelsicherheit vom März 2017, der mit vom PEI herausgegeben wurde. Dort werden Probleme der Datenbank der gemeldeten Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen (UAW-Datenbank), die es seit dem 01.01.2000 gibt, beschrieben und man stößt in dem Bulletin auf einen interessanten Satz:

Den Möglichkeiten von Analysen in der UAW-Datenbank stehen bekannte Limitierungen des Spontanberichtssystems gegenüber. Nur etwa sechs Prozent aller UAW und fünf bis zehn Prozent der schweren UAW werden Schätzungen zufolge gemeldet (underreporting).

Das heißt es gibt durchaus „handfeste Schätzungen“ der Dunkelzifferrate beim PEI. Nimmt man an, dass nur 6% der realen Impfnebenwirkungen (wie vom PEI geschätzt) auch wirklich nur gemeldet wurden, haben mittlerweile 5.394.734 Menschen in Deutschland eine Impfnebenwirkung erlitten. Vielleicht sollte das PEI diese eigenen Überlegungen in die OvE Analysen einbeziehen – wie gesagt, die aktuellen Ergebnisse (mit Werten nahe der „0“) müssten eigentlich jedem der „Experten“ ins Auge stechen und zeigen, dass die Methodik einfach nichts taugt. Rechnet man auch hier mit nur 6% gemeldeten Todesfällen (bei BioNTech-Pfizer), kommt man auf eine SMR von 1,6. Alles kein Problem?

4. Kinder und Jugendliche

Das PEI gibt nicht die Anzahl der verimpften Dosen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen an. Mit den Impfquoten aus dem Impfquotenmonitoring und den Bevölkerungsdaten können wir uns selbst die verimpften Dosen in diesen Gruppen berechnen:

Altersgruppe 1. Dosis 2. Dosis 3. Dosis 4 Dosis Gesamtdosen 5 – 11 1.179.974 1.048.281 – – 2.228.255 12 – 17 3.348.749 3.114.381 1.365.640 18.028 7.846.798 5 – 17 4.528.723 4.162.662 1.365.640 18.028 10.075.053

Übrigens waren zum 30.06.2022 in der Gruppe der 12 – 17 Jährigen 74,3% mindestens ein Mal geimpft. In der Gruppe der 5 – 11 Jährigen waren es immerhin auch schon 22,4%. Auch die über eine Million geboosterten Jugendlichen (30,3% der 12 – 17 Jährigen) sind doch beachtlich. Über 18.000 hatten sogar schon das zweifelhaft Glück auf einen „vierten Schuss“. Das ist übrigens genau die Altersgruppe, deren Risiko, an oder mit Corona zu versterben laut einer RKI Studie gegen 0 geht (wir berichteten darüber in der Auswertung des 17. Sicherheitsberichts).

4.1 Nebenwirkungen: Ungewöhnliche „Korrekturen“ der Impfstoffe

Mittlerweile gab es offiziell 5.911 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen bei Babys, Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren. In 204 Fällen davon war das Alter der Kinder, bei denen die Nebenwirkung gemeldet wurde, unter 5 Jahren. 134 Kinder davon waren zwischen 15 Monaten (!) und 4 Jahren. Ganze 70 Meldungen bezogen sich auf Säuglinge, deren Mütter während der Stillzeit geimpft wurden. Das PEI schreibt dazu:

Insgesamt 70 Verdachtsmeldungen bezogen sich auf Säuglinge, deren Mütter während der Stillzeit geimpft wurden. Diese Meldungen werden nachfolgend nicht dargestellt. Das Paul-Ehrlich-Institut unterstützt eine Studie des Pharmakovigilanzzentrums Embryonaltoxikologie der Charité Berlin zur Sicherheit der COVID-19-Impfung in der Schwangerschaft.

Wie gut, dass das PEI diese Studie unterstützt, um offensichtlich die noch nicht endgültig verstandene Problematik des Impfens in der Schwangerschaft zu untersuchen. Währenddessen empfiehlt das RKI schon fleißig das Impfen für Schwangere (wir haben beim 17. Sicherheitsbericht ausführlich darüber berichtet).

Bei 37 Fällen war dem PEI der Impfstoff nicht bekannt – was wieder einmal für unser herausragendes Meldesystem spricht. Es können Impfschäden bei Kleinkindern gemeldet werden, ohne den genauen Impfstoff zu nennen?

Werfen wir doch in diesem Zusammenhang einen Blick auf die beim PEI eingegangenen Meldungen:

5 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre Gesamt BioNTech-Pfizer 1.039 4.719 5.758 Moderna 4 80 84 AstraZeneca 3 17 20 Johnson & Johnson – 12 12 Unbekannt 6 31 37 Summe 1.052 4.859 5.911

Im Vergleich zum letzten Sicherheitsbericht fällt auf, dass überraschend viele Fälle abgenommen haben. Bei Moderna wurden aus ehemals 83 Fällen (zum 31.03.2022) nun 80 (zum 30.06.2022). Bei AstraZeneca wurden aus 22 nun 17 und Johnson & Johnson aus 16 nun 12:

18. Sicherheitsbericht (Daten bis 31.03.2022) 19. Sicherheitsbericht (Daten bis 30.06.2022)

Das sind für unseren Geschmack ungewöhnliche viele „Korrekturen“, die da durchgeführt wurden und die vom PEI nicht erklärt werden. Transparenz? Wieder einmal Fehlanzeige.

Dass es auch Eltern (und Ärzte) gibt, die Kinder mit nicht zugelassenen Impfstoffen impfen lassen, zeigen die „eindrucksvollen“ 20 gemeldeten Impfnebenwirkungen bei AstraZeneca (was ja ehemals 22 waren…). Dieser Impfstoff ist für Kinder und Jugendliche in der EU nicht zugelassen – dennoch wissen wir ja mittlerweile, dass Eltern „off-label“ ihrem Kind nahezu alles spritzen lassen können. Christian Drosten selbst wirbt ja für solche Kampagnen (wir haben darüber berichtet).

Werfen wir noch einen Blick darauf, was dem PEI so alles für Impfnebenwirkungen gemeldet wurden:

Das schaut erst einmal unscheinbar und abstrakt aus. 3,1 Myokarditiden pro 100.000 Impfungen bei den 12 – 17 Jährigen, was ist das schon? Bedenkt man, dass in dieser Gruppe bislang 7.846.798 Impfungen erfolgt sind, ergibt dies etwa 244 Jugendliche, die nach der Impfung eine Myokarditis erlitten haben. Das Risiko vor Corona in dieser Gruppe, geht dagegen stark gegen 0, wir verweisen nochmal auf unsere Ausführungen dazu im 17. Sicherheitsbericht.

Hinter den anderen Fachtermini verstecken sich dann beispielsweise Atemnot (Dyspnoe), Ohnmacht (Synkope) oder Herzrhythmusstörung (Arrhythmie). Hinter dem unscheinbaren Begriff „Purpura Schönlein-Henoch“ verbirgt sich

[…] eine Gefäßentzündung, die überwiegend die kleinen Gefäße der Haut, der Gelenke, des Magen-Darmtrakts und der Nieren befällt. Quelle: Klinikum Stuttgart

Das sieht dann beispielsweise so aus:

Was Eltern nicht alles in Kauf nehmen, um ihre Sprösslinge vor einer für sie harmlosen Atemwegserkrankung zu bewahren, finden wir beachtlich.

4.2 Todesfälle bei Kindern – die Angabe fehlt noch immer

Wir erinnern uns: im vorletzten 17. Sicherheitsbericht (mit Daten bis zum 31.12.2021) gab das PEI bekannt, dass in nur etwas über einem halben Jahr „Kinder Impfkampagne“ ganze 8 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 – 17 Jahren im Zusammenhang mit einer Corona Impfung gestorben sind. Im Gegensatz dazu sind in zwei Jahren „Pandemie“ nur 5 Jugendliche zwischen 12 – 17 Jahren an oder mit Corona verstorben:

Seit dem 18. Sicherheitsbericht fehlt die Angabe der Kinder und Jugendlichen, die im Zusammenhang mit der Corona Impfung verstorben sind.

Zum Zeitpunkt 31.12.2021, als 8 Kinder im Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind, waren 5.327.351 Impfdosen an Personen unter 18 Jahren verimpft. „Heute“ (Stand 30.06.2022) sind wir bei 10.075.053 Impfdosen angelangt – wir haben also fast die doppelte Menge an Impfdosen. Eine brennende Frage wäre also, wie sich die Zahl der im Zusammenhang mit der Impfung verstorbenen Kinder und Jugendlichen nun bei dieser Verdopplung der Impfdosen entwickelt hat. Das Schweigen des PEI sollte eigentlich jedem die Augen öffnen, wie es bei diesem Bundesinstitut um Transparenz bestellt ist.

5. Unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse

5.1 Welche Nebenwirkungen traten auf?

Das PEI listet im Bericht die „Melderate von unerwünschten Reaktionen von besonderem Interesse (Adverse Events of Special Interest, AESI)“ auf. Die Tabelle fanden wir auch schon im letzten Sicherheitsbericht – allerdings dort noch ohne Angabe der absoluten Reaktionen (jeweils in den Spalten „n“). Diese absoluten Zahlen finden wir ganz interessant. Beispielsweise wurde für BioNTech-Pfizer bei 9.218 Personen eine Dyspnoe (Atemnot) an das PEI gemeldet:

Hier findet man doch einige Überraschungen. Bislang hat das PEI nämlich beispielsweise die beiden meistgenannten AESIs, Dyspnoe (Atemnot) und Arrhythmie (Herzrhythmusstörung), in keinem Bericht näher angesprochen oder erläutert. Immerhin wurde bislang bei 22.994 Personen eines dieser beiden Symptome nach der Impfung an das PEI gemeldet. Seltsam ist auch, dass sich die Rate für Dyspnoe im Vergleich zum letzten Bericht bei allen Impfstoffen erhöht hat. Beispielsweise bei BioNTech-Pfizer von 5,5 auf 6,84 oder bei Moderna von 6,4 auf 8,08. Das ist seltsam, da im Berichtszeitraum „nur“ 6.644.261 Impfdosen verimpft wurden, von denen der Großteil (5.882.502 Impfungen) Boosterimpfungen waren. Verursachen etwa die Booster mehr Fälle von Dyspnoe und Arrhythmie?

Wir wollen an dieser Stelle auch explizit auf die in der Tabelle genannten 2.128 Fälle einer Myokarditis bei BioNTech-Pfizer aufmerksam machen – die Zahl bitte gut einprägen, wir kommen gleich darauf zurück.

5.2 Myo- und Perikarditiden: Schuld daran ist jetzt auch Corona!

Dass Corona Impfungen Entzündungen am Herzen (Myokarditiden) und Herzbeutel (Perikarditiden) hervorrufen können ist mittlerweile hinlänglich bekannt – nicht zuletzt durch einige „populäre“ Fälle in den Medien. Das PEI hat diese Sachverhalte in den letzten Sicherheitsberichten oft umfangreich dargestellt: die Fälle wurden nach Alter und Impfstoff gegliedert aufgelistet. Sogar die Melderaten wurden „hin und wieder“ bekannt gegeben und sogar nach Impfdosis gegliedert.

All dies wurde zum ersten Mal im 18. Sicherheitsbericht ersatzlos gestrichen und durch lediglich das Nennen der absoluten Fallanzalen ersetzt. Vergleichen wir kurz die Angaben vom letzten (18. Sicherheitsbericht) zum aktuellen (19. Sicherheitsbericht):

18. Sicherheitsbericht (Daten bis 31.03.2022) 19. Sicherheitsbericht (Daten bis 30.06.2022)

Und wieder einmal können wir es kaum glauben. Aus 2.026 Fällen am 31.03.2022 wurden nun 1.935 Fälle zum 30.06.2022? Gab es knapp hundert Falschmeldungen und keine neuen Fälle bei BioNTech-Pfizer, oder wie ist die Abnahme zu erklären? Außerdem widerspricht sich das PEI hier selbst – rufen wir uns doch jetzt wieder die 2.128 Fälle von Myokarditiden aus der Auflistung der AESIs ins Gedächtnis. Was kann man da noch glauben?

Das PEI führt wohl intern für Myo- und Perikarditiden eine OvE Analyse durch – die mit blumigen Worten beschrieben wird. Allerdings werden die Ergebnisse dieser OvE Analyse (in Form von SMR Werten) nicht angegeben. Wenn sogar die „Äpfel-Birnen“ Vergleiche des PEI so hohe SMR Werte angeben, dass das PEI sie (vermutlich deswegen) verheimlicht, muss man dazu eigentlich nichts weiter sagen.

Spontanmeldungen aus Deutschland über den Verdacht einer Myokarditis weisen in Übereinstimmung mit der oben genannten Literatur auch bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 29 Jahren (n = 52 Männer, n = 18 Frauen) und männlichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren (n = 16) auf ein Risikosignal innerhalb von sieben Tagen nach Booster-Impfung (dritte Impfung) mit Comirnaty hin, da die Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle im Abstand von sieben Tagen nach Impfung höher ist als die zufällig erwartete Anzahl

[…]

Für den Vergleich der gemeldeten mit den statistisch zufällig erwarteten Fällen einer Myokarditis wurde ein kurzes Zeitintervall von sieben Tagen gewählt, weil Studiendaten darauf hindeuten, dass das plausible Zeitintervall einer Myokarditis nach mRNA-Impfung sehr kurz ist. Außerdem führt die hohe Inzidenz von wenig symptomatischen oder asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen auch bei geimpften Personen zunehmend zu Verzerrungen (Bias) bei den Auswertungen der Spontanberichte, da die Virusinfektion auch eine Myokarditis verursachen und in einzelnen Fällen zeitlich koinzident mit einer Impfung sein kann. Mit dem kurzen Zeitintervall von sieben Tagen soll dieser Bias in der Auswertung minimiert werden.

Wir halten fest:

Das PEI umschreibt „erhöhte SMR“ Werte in verschiedenen Gruppen, ohne konkrete Werte für die jeweiligen Gruppen anzugeben. Wie soll ein Leser da das Risiko für sich selbst abschätzen können?

Das PEI führt nur eine Analyse für 7 Tage nach der Impfung durch, da Studiendaten „darauf hindeuten“, dass „ein plausibles Zeitintervall kurz ist“. Das sind für unseren Geschmack ziemlich viele Vermutungen und wenig harte Fakten, um damit Wissenschaft zu machen.

Was kann man daraus folgern: Wahrscheinlich ist die Zahl der Myokarditiden in Deutschland erhöht und das PEI gibt darum überhaupt keine SMR Werte an. Diese Erhöhung wird jetzt natürlich auch noch Corona in die Schuhe geschoben – denn die Impfung kann ja nur ganz kurz nach „dem Piks“ eine Myokarditis verursachen. Ansonsten muss Corona Schuld sein – und sei es ein „wenig symptomatischer Verlauf“.

Von Januar – Mai 2022, nachdem nun Deutschland durchgeimpft ist, steigt die Fallanzahl und sinkt das Alter der Betroffenen.

Um zumindest ein Gefühl für die Entwicklung der Myo- und Perikarditiden in Deutschland zu bekommen, haben wir uns im InEK Datenbrowser umgesehen. Dort werden für die Kalkulationskrankenhäuser unter anderem Fallanzahlen zu verschiedenen Diagnosen gemeldet. Man muss beachten, dass die Anzahl der Kalkulationskrankenhäuser von Jahr zu Jahr variieren kann und deshalb die Zahlen nicht wirklich vergleichbar sind – allerdings liefern sie einen ersten Überblick und die Daten zeigen, dass die letzten Jahre die Schwankung der teilnehmenden Krankenhäuser nicht extrem groß war. Wir haben dort nach allen I30.- (akute Perikarditis) und I40.- (akute Myokarditis) Codes im Zeitraum Januar – Mai gesucht – hier die zusammengefassten Ergebnisse:

2020 2021 2022 Fallanzahl 2.526 2.293 3.281 Anteil Betroffener bis 30 Jahren 26,29% 23,99% 33,46% InEK Zahlen zu Peri- und Myokarditiden von Januar – Mai in den jeweiligen Jahren

Man erkennt, dass in diesem Jahr bis Mai deutlich mehr Fälle als in den beiden Vorjahren gemeldet wurden. Außerdem sind die betroffenen Jünger, als die Jahre davor. 33,45% der Betroffenen sind in diesem Jahr jünger als 30. Im Vorjahr waren es nur 23,99%. Das spricht übrigens auch enorm gegen die Theorie des PEI: Im Vorjahr, in dem Jahr, in dem „Corona richtig in Deutschland wütete“, gab es weniger Fälle und anteilig waren sogar mehr ältere Menschen betroffen als 2020. Von Januar – Mai 2022, nachdem nun Deutschland durchgeimpft ist, steigt die Fallanzahl und sinkt das Alter der Betroffenen.

Aber hier hat sicherlich nichts mit nichts etwas zu tun. Bitte einfach weiterlesen – es gibt hier nichts zu sehen.

5.3 Sinusvenenthrombosen: bei BioNTech-Pfizer signifikant vom PEI übersehen

Überrascht hat uns, dass das PEI erwähnt, dass für die anderen vier Impfstoffe die Zahl der Meldungen nicht signifikant erhöht ist.

Bei den Sinusvenenthrombosen geht es wieder ans eingemachte und wir legen hier wieder einmal den Finger in die Wunde. Nachdem die berüchtigten Sinusvenenthrombosen – also Blutgerinnsel im Gehirn – nach dem Start der Impfkampagne in aller Munde waren und die Medien über zahlreiche Fälle nach der Impfung berichteten, ist der Trubel darum mittlerweile wieder abgeflacht. Auch das PEI widmet sich diesem Thema nicht ausführlich – lediglich mit einer OvE Analyse:

Uns sind dabei zwei Punkte aufgefallen – also fangen wir an.

5.3.1 BioNTech-Pfizer signifikant vom PEI übersehen

Was uns zuerst auffiel, ist folgender Satz zu Sinusvenenthrombosen im Bericht:

Die Zahl der Meldungen einer Sinus-/Hirnvenenthrombose war nach Vaxzevria signifikant höher als der Erwartungswert in den definierten Zeitintervallen, nicht aber für die anderen vier Impfstoffe.

Wir finden wieder einmal nett, wie man die „signifikant höheren Meldungen“ bei AstraZeneca hier einfach erwähnt, ohne irgendwelche Empfehlungen daraus abzuleiten. Aber das ist ja nichts Neues. Überrascht hat uns, dass das PEI erwähnt, dass für die anderen vier Impfstoffe die Zahl der Meldungen nicht signifikant erhöht ist. Das hat uns deshalb überrascht, da bei BioNTech-Pfizer der SMR Punktschätzer 7 Tage nach der Impfung (oben rot markiert) bei 1,43 mit einem Konfidenzintervall von 1,10 – 1,82 liegt. Damit ist dieser SMR Wert statistisch signifikant, wie das PEI im Anhang des Berichts selbst schreibt:

Ergibt sich eine signifikant höhere Anzahl an Verdachtsfallmeldungen für ein Ereignis nach Impfung, als es statistisch zufällig in einer vergleichbaren Population zu erwarten wäre, geht das Paul-Ehrlich-Institut von einem Risikosignal aus (Standardized Morbidity bzw. Mortality Ratio, SMR > 1 und unteres 95%-Konfidenzintervall ≥ 1). PEI

Hier gibt es also nichts schön zu reden oder dergleichen – es müssen 2 Faktoren gegeben sein, dass ein klares Risikosignal vorliege:

SMR größer oder gleich 1

Unteres Konfidenzintervall größer oder gleich 1

Beide Punkte treffen bei BioNTech-Pfizer zu – dennoch greift das PEI das offensichtliche Risikosignal nicht auf, sondern ignoriert es sogar!

Wohlgemerkt: Wir sehen hier ein Risikosignal aufgrund von Spontanmeldungen. Wenn die SMR hier schon größer als 1 ist, ist die „reale SMR“ sicherlich deutlich größer (siehe unsere Erläuterungen oben dazu). Rechnen wir (wie das PEI) damit, dass nur 6% der realen Fälle wirklich gemeldet werden, dann wäre die BioNTech-Pfizer SMR statt bei 1,43 bei 23,8. Eine Zahl, die der im 9. Sicherheitsbericht schon verdammt nahe kommt. Vielleicht hat ja jemand damals genau die Dunkelzifferrate in die Berechnung mit einbezogen?

5.3.2 Herangezogene Studie vom großen Bruder: seit über 1,5 Jahren ohne peer review

In dem Bild zur OvE Analyse haben wir die hochgestellten „4“ markiert, die die Quelle zur Referenzinzidenz kenntlich machen soll. Schaut man ins Quellenverzeichnis, dann findet man bei der „4“ die einigen Lesern sicher noch bekannte und vom RKI durchgeführte Studie mit dem Titel „Incidence of cerebral venous sinus thrombosis in adults in Germany – a retrospective study using health claims data“.

Diesen Fehler – so hohe SMR Werte öffentlich zu publizieren – hat das PEI übrigens nur ein Mal gemacht.

Wir erklären den Sachverhalt hier etwas genauer und müssen dafür etwas abschweifen. Zum Glück erinnern wir uns ja noch an die alten Berichte: im 9. Sicherheitsbericht gab das PEI eine SMR von 27,20 bei Männern und 23,57 bei Frauen an. Diese Zahlen bedeuten, dass 2.257% mehr Frauen und 2.620% mehr Männer nach einer Coronavirus Impfung an einer Sinusvenenthrombose erkranken, als Referenzwerte erwarten lassen würden. Woher die Referenzwerte kamen, gab das PEI damals nicht an. Diesen Fehler (so hohe SMR Werte öffentlich zu publizieren) hat das PEI übrigens nur ein Mal gemacht.

Bei der Auswertung des 15. Sicherheitsberichts haben wir darüber berichtet, dass diese gigantisch hohen SMR Werte auf „wundersame Weise“ drastisch gesunken sind. Nicht etwa, weil weniger Fälle nach der Impfung aufgetreten wären – nein, man hat einfach die Referenzwerte geändert – zu eben genau der immer noch verlinkten RKI Arbeit. Die Arbeit erschien am 16.04.2021 als Vorabveröffentlichung (Preprint) und ist aktuell immer noch nicht peer reviewed. Über dem Titel der Arbeit prangert seit Monaten:

Deutsch: Vorabveröffentlichungen sind vorläufige Berichte, die noch nicht von Fachkollegen geprüft wurden. Sie sollten nicht als beweiskräftig angesehen, als Grundlage für die klinische Praxis verwendet oder von den Medien als validierte Informationen zitiert werden.

Das PEI zieht also genau diese Zahlen als Referenzwerte heran, obwohl sie „nicht als beweiskräftig oder als Grundlage für die klinische Praxis“ angesehen werden sollten.

5.4 Menstruationsstörungen – extreme Zunahme der Betroffenen

Bei dem Abschnitt über Menstruationsstörungen hat es uns diesmal wieder die Sprache verschlagen. Zum Einstieg wollen wir noch einmal kurz einen Blick auf die Informationen dazu in den letzten Berichten werfen.

Entweder gingen in den drei Monaten zwischen dem 18. und dem 19. Bericht beim PEI unzählige Meldungen zu Menstruationsbeschwerden ein, oder dort wird gewaltig etwas vertuscht.

Im 13. Sicherheitsbericht mit Datenstand 31.07.2021 wurde von 368 Frauen berichtet, die Menstruationsstörungen gemeldet hatten. Zu dem Zeitpunkt waren insgesamt 92.376.787 Impfdosen verimpft. Dann wurde es um dieses Thema lange Zeit ruhig. Im letzten (18. Sicherheitsbericht) gab dann das PEI zu der Thematik wieder einige Infos heraus – wenn auch nur sehr wenige: Melderate von 2,03 Meldungen pro 100.000 Impfungen an Frauen ab 12 Jahren:

Auszug aus dem 18. Sicherheitsbericht (Datenstand 31.03.2022)

Anhand dieser Melderate haben wir vor einigen Wochen die betroffenen Frauen zum 31.03.2022 abgeschätzt und kamen auf 1.822 Betroffene. Unsere Schätzung war eher konservativ gehalten, d.h. eher zu groß abgeschätzt, da wir die Melderate auf alle an Frauen verimpften Impfdosen bezogen haben (unabhängig, wie alt sie waren) und aus jeder Meldung einen eigenen Fall gemacht haben. Somit gingen wir davon aus, dass die Anzahl von 1.861 die Meldelage beim PEI eher überschätzt. Zu diesem Zeitpunkt (31.03.2022) waren übrigens insgesamt 176.269.380 Impfungen verimpft worden, d.h. 1,9 Mal so viele wie im 13. Sicherheitsbericht (mit 368 Meldungen), weshalb uns eine Überschätzung wahrscheinlich erschien.

Hätten wir damals die Melderate auf alle Impfungen (176.269.380) angewandt, um die Fallanzahl zu berechnen, hätte die damit errechnete Fallanzahl nochmal deutlich höher als real (beim PEI vorliegend) sein müssen, da die Melderate dann auch auf die an Männer verimpften Dosen angewandt worden wäre. Tun wir dies doch einfach heute einmal:

Diese 3.579 Fälle sind mit den Zahlen und Fakten aus dem 18. Sicherheitsbericht eine absolute (weit überschätzte) Obergrenze für die zum 31.03.2022 vorhandenen Meldungen beim PEI zum Thema Menstruationsstörungen.

Umso überraschter waren wir, im aktuellen Bericht folgendes zu lesen:

Bis zum 30.06.2022 hat das Paul-Ehrlich-Institut 20.795 Verdachtsmeldungen von Frauen im Alter von 12 bis 49 Jahren erhalten, in denen mindesten als eine Nebenwirkung Zyklusstörung berichtet wurde.

[…]

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen entspricht einer Melderate von 0,54 pro 1.000 Impfungen bei Frauen im Alter von 12 bis 49 Jahren.

[…]

Das mittlere Alter der betroffenen Frauen beträgt 33 Jahre (Median 32 Jahre).

Ganze 20.795 Meldungen bei nun 182.913.641 verimpften Impfdosen?! Das passt überhaupt nicht zu den Angaben in den letzten Berichten. Entweder gingen in den drei Monaten zwischen dem 18. und dem 19. Bericht beim PEI unzählige Meldungen zu Menstruationsbeschwerden ein, oder dort wird gewaltig etwas vertuscht.

Die Melderate für die verschiedenen Impfstoffe wird diesmal übrigens nur für Jugendliche und Frauen im Alter zwischen 12 und 49 Jahren angegeben. Damit ist die Melderate nicht direkt zu den Melderaten im letzten Bericht vergleichbar (wo alle Frauen ab 12 Jahren herangezogen wurden). Wir wollen dem PEI nichts unterstellen – aber im 19. Bericht die Angabe der Melderaten zu ändern, hinterlässt zumindest einen faden Beigeschmack.

Melderaten für Menstruationsstörungen in der Gruppe der 12 – 49 Jährigen

Die mittlere Melderate über alle Impfstoffe gibt das PEI mit 0,54 an. Weiter führt das PEI aus:

Die Melderate der verschiedensten berichteten Zyklusstörungen bei Jugendlichen und Frauen im Alter von 12 bis 49 Jahren bezogen auf die einzelnen Impfstoffe variiert zwischen 0,5 und 0,84 pro 1.000 Impfungen und erscheint eher niedrig zu sein, wenn bedacht wird, dass ein großer Teil der Frauen im gebärfähigem Alter geimpft wurden. So wird in der Literatur die Häufigkeit z. B. für verstärkte und zu lange Regelblutungen mit etwa 9-10 Fällen pro 1.000 Personenjahre angegeben, wobei diese Inzidenzen vermutlich eine Untererfassung darstellen, da nicht alle betroffenen Frauen ihren Arzt wegen vorübergehender Zyklusstörungen kontaktieren.

Auch dieser Abschnitt hat uns massiv gestört. Man vergleicht hier Melderaten mit der Einheit „Meldungen pro 1.000 Impfungen“ mit Inzidenzen mit der Einheit „Fall pro 1.000 Personenjahre“. Also wieder einmal Äpfel mit Birnen. Aber klar – da die Melderate im Mittel 0,54 ist, ist das natürlich geringer als 9 bis 10 Fälle pro 1.000 Personenjahren. Ob das Sinn ergibt, ist ja egal. Man spielt eine Pseudowissenschaftlichkeit vor und alles ist gut.

Wir wollen diesem mehr als hinkenden Vergleich ein paar Krücken an die Hand geben und ihn zumindest etwas realistischer gestalten: da das mittlere „Fallalter“ 33 Jahre beträgt, haben wir eigentlich im Durchschnitt nicht 0,54 Fälle pro 1.000 Impfungen, sondern 0,54 Fälle pro 33.000 Personenjahre. Das entspricht einer „Inzidenz“ von 17,3 Fällen pro 1.000 Personenjahre. Und ist damit knapp doppelt so hoch wie die „in der Literatur angegebene Inzidenz von 9 bis 10 Fällen pro 1.000 Personenjahren“.

Zum Ende des Abschnitts noch ein Schmankerl aus dem Bericht:

Mehrere Studien haben sich mit Zyklusstörungen nach COVID-19-Impfung beschäftigt. Diese Studien weisen inkonsistente Ergebnisse und zumeist gravierende methodische Schwächen auf, sodass ein kausaler Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung auf der Basis der Studien aus Sicht des Paul-Ehrlich-Instituts derzeit nicht belegt werden kann.

Ist das nicht wundervoll? Da redet das PEI ausgerechnet in diesem Abschnitt von „methodischen Schwächen“ und „gravierenden Fehlern“? Dazu fällt uns an dieser Stelle nichts mehr ein (Löst die Corona Impfung Zyklusstörungen aus? Über „Daysy“ untersucht dies auch Ugur Sahin).

5.5 „Post-Vac“ – so viele sind da ja gar nicht

Wir haben schon zahlreiche Artikel über Impfgeschädigte veröffentlicht, die ja neudeutsch an dem „Post-Vac“ (Nach-Impfungs) Syndrom leiden. Die Betroffenen haben verschiedenste Probleme nach der Impfung und pilgern in Scharen zur Uniklinik Marbug, wo ihnen Hilfe versprochen wird (wir haben darüber berichtet). Sogar der NDR berichtete erst kürzlich, dass die Warteliste mit Post-Vac Patienten in Marburg lang ist. Ziemlich lang – über 6.000 Betroffene warten auf eine Behandlung. In einem Artikel sprechen die Kardiologen aus Marburg sogar von 20.000 Betroffenen.

Teilweise vertrauen die Betroffenen auf das PEI – und sind dann, wie Tamara Retzlaff, überrascht, dass die Gruppe bislang nicht in den Sicherheitsberichten des PEI Beachtung gefunden hat. Herr Matthes spricht bei seiner Studie mit dem Titel „Sicherheitsprofil von COVID-19 Impfstoffen“ von 10.000 Betroffenen.

Umso schöner für die Betroffenen, dass das PEI ihre Bitten erhört hat – diesmal gibt es einige Zeilen zu Post-Vac Geschädigten. Und die Betroffenen haben richtig Glück – denn das PEI gibt Entwarnung. Post-Vac ist gar nicht so dramatisch. Aber der Reihe nach… Das PEI schreibt zunächst:

Das Paul-Ehrlich-Institut erhielt in den letzten Monaten zunehmend Meldungen über Gesundheitsstörungen in unterschiedlichem Abstand zur COVID-19-Impfung, die als Long-COVID-ähnlich, chronisches Erschöpfungssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome /Myalgische Enzephalomyelitis, CFS/ME), posturales Tachykardiesyndrom (POTS) oder „Post-Vac“ bezeichnet wurden. „Post-Vac“ stellt dabei keine definierte Bezeichnung einer Erkrankung dar. Der Begriff meint offenbar verschiedene Beschwerden, wie sie auch mit Long COVID in Verbindung gebracht werden. Häufig fehlen allerdings wichtige klinische Informationen, sodass die diagnostische Sicherheit oft nicht beurteilt werden kann. Zum Stichtag 06.07.2022 wurde eine Recherche in der Nebenwirkungsdatenbank des Paul-Ehrlich-Instituts durchgeführt (Meldungen aus Deutschland). Dabei wurden folgende MedDRA Preferred Terms (PTs) ausgewertet: Chronic Fatigue Syndrome (Chronisches Ermüdungssyndrom, CFS, PT 10008874), Post Vaccination Syndrome (PT 10036242), Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom, POTS, PT 10063080) und Post-Acute COVID-19 Syndrome (Post-akutes COVID-19-Syndrom, PT 10085503). Die Recherche lieferte kumulativ 472 Ereignisse im Zusammenhang mit einer Impfung gegen COVID-19.

Also alles kein Problem. In der PEI Lesart haben wir 182.913.641 verimpfte Impfdosen und dem stehen 472 gemeldete „Post-Vac“ Betroffene gegenüber. Das ist doch ein ziemlich geringer Preis, im Kampf gegen das Virus. Die 472 Fälle listet das PEI schön übersichtlich in einer Tabelle auf:

Wir fanden die rot markierten Altersspannen ganz beachtlich. Das jüngste betroffene Kind mit chronischem Ermüdungssyndrom (CFS) war gerade einmal 8 Jahre alt. Und insgesamt sind 8 Kinder und Jugendliche davon betroffen. Aber insgesamt gibt das PEI dann doch Entwarnung:

Derzeit kann angesichts der Spontanberichte auch im internationalen Kontext kein Signal für anhaltende, mit Müdigkeit einhergehende Beschwerden nach COVID-19-Impfung detektiert werden. Gleichwohl wird das Paul-Ehrlich-Institut entsprechende Meldungen intensiv überwachen und versuchen, im Rahmen von weiteren Studien das Thema zu erforschen.

Und die Betroffenen können aufatmen: das PEI schaut weiter mit Argus Augen auf die Situation in Deutschland!

Ob das Betroffene wie Tamara Retzlaff oder Felicia Binger gut heißen? Uns erinnert das Müdigkeitssyndrom jedenfalls stark an die Schweine(pandemie)grippe, bei der der Impfstoff zu Narkolepsie führte.

5.5.1 Erklärung: „Berichts-Verzerrung“

Und ist die Anzahl der in unserem Spontanmeldesystem erfassten Post-Vac Betroffenen noch so gering – so legt das PEI nochmal eine Schippe drauf und schreibt:

Zum Vergleich führte das Paul-Ehrlich-Institut eine kumulative Auswertung internationaler Verdachtsfallmeldungen in der Nebenwirkungsdatenbank der EMA (EudraVigilance) bis 30.06.2022 durch. Die Recherche bezieht sich auf Meldungen mit mindestens einer der oben genannten Codierungen (CFS, Post-Vac, POTS, Post-akutes COVID-19-Syndrom). Danach stammen 54,6 % der Meldungen des europäischen Wirtschaftsraums und 34,8 % internationaler Meldungen mit den oben genannten Codes in EudraVigilance aus Deutschland. Da Deutschland aber nicht 55 % der Impfungen im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) durchgeführt hat, kann von einer unverhältnismäßig hohen Berichterstattung in Deutschland ausgegangen werden. Ein Berichts-Bias für Deutschland kann nicht ausgeschlossen werden.

Also kurz vorneweg: das PEI vergleicht hier die Meldungen in der EU Datenbank zu den „Post-Vac Symptomen“ und kommt darauf, dass in der Datenbank 54,6% der Meldungen aus dem europäischen Wirtschaftsraum stammen. 34,8% der Meldungen kommen aus Deutschland. Das heißt unverhältnismäßig viele Meldungen kommen aus Deutschland und damit muss in Deutschland ein „Berichts-Bias“ (Berichts-Verzerrung) vorliegen. Ganz klar – die Betroffenen melden sich einfach zu häufig beim PEI! Das ist aber auch unerhört.

Ganz nebenbei hat das PEI mal wieder in dieser Rechnung den Dreisatz versemmelt – wenn 34,8% aller Meldungen aus Deutschland kommen und 54,6% aller Meldungen aus dem europäischen Wirtschaftsraum, dann ist der Anteil der deutschen Meldungen an den Meldungen aus dem europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nicht 55%, sondern:

Aber hey – wir wollen hier nicht um ein paar Prozente streiten. Die eindeutige Verzerrung geht so oder so aus dem internationalen Vergleich hervor. Die Deutschen sind halt einfach Mimosen – machen wegen ein bisschen Müdigkeit nach der Impfung doch wirklich gleich eine Meldung ans PEI…

5.5.2 Schuld ist wieder mal Corona – aber die Impfung hilft

Die nur 472 haben die Experten beim PEI aber immer noch nicht in Ruhe gelassen. Sie haben (ähnlich wie wir oben) auch die InEK Daten herangezogen und stellen dort tatsächlich einen Anstieg der Fallzahlen beim Chronischen Müdigkeitssyndrom fest – und wer kann erraten, wer oder was nun daran Schuld ist? Lesen wir selbst:

Eine Auswertung der öffentlich verfügbaren, aggregierten Krankenhausentlassungsdiagnosen (InEK – Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, InEK-Datenbrowser, Analysen im August 2022) ergab für die Hauptdiagnose chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS; ICD-10-Code G93.3) einen Anstieg der Fallzahlen ausgehend von 1.407 Fällen im Jahr 2019 und 1.115 Fällen im Jahr 2020 auf 2.221 Fälle im Jahr 2021 und 1.303 Fälle im Jahr 2022 (bis einschließlich Mai). Bei dem Anstieg spielt vermutlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 eine Rolle […]

Sogar bei Impfschäden muss jetzt Corona herhalten. Aber es gibt für die Betroffenen von Post-Vac übrigens Hilfe vom PEI. Bei Leuten mit ganz ähnlichen Beschwerden („Long-Covid“) gibt es nämlich eine ganz einfache Hilfe:

Von Interesse ist auch, dass nach den Ergebnissen von Studien aus dem Vereinigten Königreich (UK) und Italien eine COVID-19-Impfung offenbar auch vor Long COVID schützt.

Also – noch einen Piks und dann wird alles wieder gut.

5.6 Krampfanfälle nach der Impfung – 1.169 Fälle

Bisher tauchten Krampfanfälle nur in abstrakten Grafiken der Melderaten im PEI Sicherheitsbericht auf und das PEI hat sich diesem Thema nicht explizit gewidmet. Eingangs wird zunächst einmal klargestellt, dass Krampfanfälle nach der Impfung zwar „formal“ ein schwerwiegendes Ereignis sind – aber eigentlich ist das alles gar nicht so dramatisch:

Krampfanfälle im Zusammenhang mit Impfungen gehören zu den Ereignissen von besonderem medizinischen Interesse (Adverse Event of Special Interest, AESI), die für die Berichterstattung und Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen grundsätzlich (per Konvention) als schwerwiegende Ereignisse nach Impfung eingestuft werden, auch wenn die formalen Kriterien gemäß Definition im Arzneimittelgesetz nicht erfüllt sind.

Insgesamt litten offiziell 1.169 Personen unter einem Krampanfall nach der Impfung – auch wenn 146 eigentlich gar nicht wirklich an einem Krampfanfall litten. Schuld war zum Beispiel so ein nerviges Blutgerinnsel im Gehirn:

Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden nach Impfung mit einem COVID-19-Impfstoff bis zum 30.06.2022 insgesamt 1.169 Verdachtsfallmeldungen eines Krampfanfalls berichtet. Bei 146 dieser Fälle war eine andere vorliegende Erkrankung wahrscheinlich Auslöser des Anfalls, u. a. eine Sinus-/Hirnvenenthrombose, ein Hirninfarkt oder eine Enzephalitis.

Überrascht hat uns hier wieder das Alter des jüngsten Opfers eines Krampfanfalls nach der Impfung:

576 der gemeldeten Ereignisse betrafen Frauen, 431 Männer und bei 16 Ereignissen war das Geschlecht nicht bekannt. Das mediane Alter der betroffenen Personen lag bei 43 Jahren (Altersspanne 2 bis 107 Jahre).

Da wollten doch ein paar besorgte Eltern ihr Kleinkind mit nur 2 Jahren „off-label“ impfen lassen und dann erleidet das Kind einen Krampfanfall? Unerhört. Zum Glück beteuert das PEI weiterhin, dass die Impfstoffe doch wirklich „gut verträglich“ sind:

Observed-versus-Expected–Analysen unter Berücksichtigung publizierter Hintergrundinzidenzen (Safety Platform for Emergency Vaccines, ACCESS) ergaben für keinen der zugelassenen COVID-19-Impfstoffe ein Risikosignal innerhalb verschiedener Zeitintervalle zwischen 7 und 42 Tagen nach Impfung.

Diese Feststellung deckt sich mit einer Veröffentlichung, die ebenfalls kein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Krampfanfällen im Zusammenhang mit Impfungen gegen COVID-19 detektierte. Untersuchungen an Patienten mit bekannter Epilepsie wiesen auf eine niedrige Anfallsrate und eine gute Verträglichkeit der Impfstoffe hin.

Die Studie, auf die hier verwiesen wird lautet „Observational retrospective analysis of vaccination against SARS-CoV-2 and seizures: VACCI-COVID registry“. Im Fazit der Studie heißt es:

Insgesamt wurden 418 geimpfte Personen mit Epilepsie analysiert: 6,2% (26 Personen) wiesen eine Zunahme der Anfallshäufigkeit auf und 1% (15 Personen) berichtete über verschiedene Anfallstypen im nächsten Monat nach der Impfung.

Aus einer Zunahme der Anfallshäufigkeit bei „nur“ 6,2% der Studienteilnehmer auf eine „gute Verträglichkeit“ zu schließen, halten zumindest wir für eine gewagte Aussage.

6. Zukünftig gehts nur noch um die Booster

Das PEI gibt in diesem Bericht übrigens bekannt, dass in Zukunft alles anders wird:

Hinweis zu zukünftigen Sicherheitsberichten



Ein großer Teil der Bevölkerung ist nunmehr mindestens einmal geimpft. Derzeit nimmt die Zahl der Meldungen von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen bedingt durch die im Vergleich beispielsweise zum 1. Quartal 2022 niedrigere tägliche Impfquote ab, sodass sich an der kumulativen Auswertung der Daten aus der Spontanerfassung für die bislang verfügbaren COVID-19-Impfstoffe aktuell wenig ändert. Daher wird das Format zukünftiger Sicherheitsberichte geändert und fortan auf die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Auffrischimpfungen (Booster-Impfungen), neue Impfstoffe inklusive der neuen Variantenimpfstoffe und neue mögliche Risikosignale fokussiert.

Als ob die Sicherheitsberichte bis dato jemals eine wiederkehrende, systematische Struktur gehabt häten. Seit Beginn der Sicherheitsberichte berichtet das PEI über willkürliche Dinge, streicht einmal Fallanzahlen hier, schwerwiegende Nebenwirkungen und macht das Erkennen von Trends einfach schlicht unmöglich. Aber wir wissen ja auch, was wir auf solche Ankündigungen vom PEI geben können: gar nichts. Wurde nicht zuletzt im 15. Sicherheitsbericht angekündigt, dass „nur noch alle zwei Monate“ ein neuer Bericht veröffentlicht werden soll? Das war ein ziemlich leeres versprechen, das schnell vergessen war. Naja – wir freuen uns schon auf den 20. Sicherheitsbericht des PEI

