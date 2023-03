Impfpflicht im französischen Gesundheitswesen: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – aber nur für Geimpfte

Seit einigen Tagen wird im Internet ein Video eines französischen Arztes veröffentlicht, inzwischen auch auf Radio München mit deutsch eingesprochener Übersetzung.

Es handelt sich um einen SOS Hilferuf von Dr. Grégory Pamart, der auf das Schicksal der von der Impfpflicht im französischen Gesundheitswesen betroffenen Personen aufmerksam machen möchte.

Am 5. August 2021 wurde in Frankreich das „Gesetz No. 2021-1040 zur Bewältigung der Gesundheitskrise“ verabschiedet. Es enthält u.a. einen Abschnitt „Impfpflicht“.

Betroffen sind – ähnlich, wie es in Deutschland war – sämtliche Personen, die in Einrichtungen des Gesundheitswesens arbeiten. Als Angestellte oder als Selbständige in eigener Praxis. Außerdem Feuerwehrleute, Rettungskräfte (auch Seenotrettung), Krankentransportfahrer etc. Auch das technische und Verwaltungpersonal in derartigen Einrichtungen ist betroffen.

Während einer Übergangszeit bis zum 14.9.21 konnte man noch einen negativen PCR-Test vorlegen. Weitere Übergangsfristen gab es für Beschäftigte oder Selbständige, die bereits eine Impfung hatten und dabei waren, ihr Impfschema zu vervollständigen.

Ab dem 15. September 2021 galt: Wer keine vollständige Impfung nachweisen oder eine Kontraindikationsbescheinigung oder einen Genesenennachweis vorlegen konnte, durfte ab dem 15.9.21 seinen Arbeitsplatz nicht mehr aufsuchen, die entsprechende Einrichtung nicht mehr betreten bzw. in seiner eigenen Praxis nicht mehr tätig sein.

Es erfolgte nicht, wie in Deutschland, erst eine Meldung an ein Gesundheitsamt, welches dann ein Verfahren einleitete. Es gab keine Anhörungsfristen, kein Verwaltungsverfahren, keine Ermessensentscheidung, keine Berücksichtigung der Patientenversorgung, keine Ausnahmen für Beschäftigte mit patientenfernen Tätigkeiten. Stattdessen galt die Regelung ausnahmslos und unmittelbar kraft Gesetzes.

Wie viele Personen betroffen waren bzw noch sind, weiß niemand so genau. Zu Beginn war mal die Rede von 15.000 Betroffenen, mal von 30.000. Inzwischen schwankt die Zahl zwischen einigen Hundert bis etlichen Tausend.

Die Leute wurden nicht entlassen, sie wurden freigestellt. Man nennt sie die „suspendus“, die Suspendierten.

Konsequenz:

kein Gehaltsanspruch; kein Arbeitslosengeld (sie sind ja nicht arbeitslos); kein Anspruch auf Nebentätigkeit; kein Anspruch auf bezahlte Umschulung (sie haben ja einen Beruf). Auch kein Anspruch auf Sozialhilfe. Diese geht in Frankreich einher mit einem Eingliederungsvertrag mit der Sozialbehörde – aber sie haben ja einen Arbeitgeber und sind daher nicht vermittelbar.

Was konnten sie machen?

Sie konnten einen Antrag auf Nebentätigkeitserlaubnis stellen; kündigen und sich etwas anderes suchen, wobei dem medizinischen Personal, das nichts anderes gelernt hatte, nur übrigblieb, sich in ungelernten Jobs zu verdingen, wo sie mit Studenten, Saisonkräften und anderen Arbeitslosen konkurrierten; kündigen, um dann ggf Sozialhilfe beanspruchen zu können; auf familiäre Unterstützung hoffen; sich eine Schwarzarbeit suchen; auswandern, zB in die Schweiz; ihre Immobilie verkaufen.

Etliche sollen sich auch das Leben genommen haben.

Erschwerend bei allen diesen Entscheidungen, die von den Menschen zu treffen waren – niemand wusste, wie lange der Zustand anhalten würde.

Ein Ende bzw. eine Befristung der Maßnahme war gesetzlich nicht vorgesehen. Es heißt lediglich, dass die Impfplicht aufgrund einer Empfehlung der obersten Gesundheitsbehörde (Haute Autorité de Santé HAS) je nach epidemiologischer Entwicklung und wissenschaftlicher Erkenntnis aufgehoben werden könne. Fristen, wann bzw. wie oft das zu überprüfen wäre, wurden nicht genannt.

Sämtliche Klagen vor den Arbeitsgerichten wurden abgewiesen. Nur, wer das „Glück“ hatte, bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits krankgeschrieben gewesen zu sein, bekam den Anspruch auf

Weiterzahlung der Bezüge bzw. des Krankengeldes bis zur Genesung zugesprochen.

Eine Verfassungsbeschwerde wurde im Dezember 2022 mit ähnlichen Begründungen abgelehnt wie in Deutschland. Die Impfung wäre sicher und wirksam. Die evtl. Nebenwirkungen wären nicht gravierender als bei andern Impfungen. Der finanzielle Absturz der Betroffenen verstieße weder gegen die Verfassung noch gegen die Menschenrechte, da ja niemand gezwungen würde, sich impfen zu lassen. Es nicht zu tun, wäre ihre freie Entscheidung.

Im Juli 2022 wurde die HAS beauftragt, die aktuelle Situation zu überprüfen und eine Empfehlung abzugeben. Sie kamen zu dem Ergebnis, die epidemiologische Lage erlaube es noch nicht, von der Impfpflicht abzusehen. Außerdem wurden etliche Berufsverbände (Ärzte- und Pflegervertretungen) sowie Patientenschutzverbände um Stellungnahme gebeten. Diese waren gegen die Wiedereingliederung – es wäre unethisch und ungerecht, die Impfunwilligen wieder zu beschäftigen.

Also sprach sich die HAS gegen eine Wiedereingliederung aus.

Im November 2022 gab es aus den Reihen des links-grünen Parteienbündnisses NUPES eine Gesetzesinitiative. Die suspendus sollten unter Beachtung strengster Hygieneregeln (Test- und Maskenpflichten) wieder beschäftigt werden. Nicht zuletzt, um dem erheblichen Mangel an Pflegekräften abzuhelfen.

Auch das wurde abgelehnt. Wieder u.a. mit der Argumentation, das würde ein unethisches Belohnen und Reinwaschen der Impfunwilligen darstellen und hätte negative Auswirkungen auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung.

Jedoch forderte der Gesundheitsminister die HAS auf, bis Ende Januar 2023 die Frage erneut zu überprüfen und eine Stellungnahme abzugeben.

Sodann kam Bewegung in die Sache.

Zuerst einmal gab es zwei ungewöhnliche, hoffnungsweckende Gerichtsentscheidungen.

Im Dezember 2022 urteilte ein Berufungsgericht in Paris, dass eine Entspannungstherapeutin wieder beschäftigt und ihr das ausstehende Gehalt nachgezahlt werden müsse. Der Arbeitgeber, das Institut Curie in Paris, hätte Möglichkeiten suchen müssen, sie trotz fehlender Impfung zu beschäftigen. ZB. durch die Möglichkeit zu Telearbeit bzw. Fernkonsultationen.

Im Januar 2023 urteilte ein Arbeitsgericht im Département Jura, dass zwei Angestellte einer Hilfsorganisation für geistig behinderte Menschen ab sofort wieder beschäftigt werden müssen. Nach Ansicht der Richter wäre aus der urprünglich vorübergehenden Regelung ein unbegrenzter Dauerzustand geworden. Dies verstieße gegen Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention und stelle einen übermäßigen und unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben dar.

Die ebenfalls beantragte Nachzahlung der ausstehenden Gehälter wurde allerdings zurückgewiesen. Die Einrichtung hat Berufung eingelegt, da sie sich in einer Zwickmühle sieht. Sie habe nur die Möglichkeit, entweder gegen das Gesetz oder aber gegen den Urteilsspruch zu verstoßen. Deshalb müsse das im Berufungsverfahren geklärt werden.

Und am 20.2.2023 schließlich hat die Oberste Gesundheitsbehörde HAS verkündet, dass aus ihrer Sicht aufgrund der aktuellen Lage die Impfverpflichtung aufgehoben und die Betroffenen sämtlich wieder weiterbeschäftigt werden könnten. Allerdings ist das noch nicht die endgültige Bewertung. Sie befragen derzeit erneut Patientenvertretungen, Berufsverbände und Berufskammern. Also diejenigen, die sich noch im letzten Jahr gegen das „unethische Reinwaschen der Ungeimpften“ ausgesprochen hatten.

Danach will die HAS dann bis Ende März ihre endgültige Stellungnahme abgeben. Emmanuel Macron hat im Vorfeld angekündigt, diese Stellungnahme zu respektieren und umzusetzen, wie immer sie auch ausgeht.

Somit stellt sich die Frage, ob das Land, das sich immer gerne als „Land der Menschenrechte“ bezeichnet, das sich „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ auf die Fahnen geschrieben hat, diesem unsäglichen Zustand nun endlich ein Ende macht.

Oder ob Frankreich als letzter Geisterfahrer Europas an einer Impfpflicht festhält. Wobei dann noch zu befürchten ist, dass Frankreich (wenn man sich die Pläne der WHO anschaut) sich nicht nur als Geisterfahrer gebärdet, sondern sogar noch zum Vorreiter im Negativen für zukünftige Entwicklungen wird.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Frau Lescaux für den wieder einmal interessanten Gastbeitrag und freuen uns auf Diskussionen dazu im Kommentarbereich.