Impfschäden kommen jetzt als Post-Vac daher – Influencerin „Visa Vie“ leidet nach 2 Corona Spritzen an Typ-1-Diabetes

Sie tragen weiterhin brav eine FFP Maske, denn die schützt sie vor Viren. Der Nutzen dieser Masken ist inzwischen hinlänglich mit Fakten belegt. Trotzdem wird die Realität geleugnet – so lange es eben geht. Denn sonst müsste man sich damit befassen, dass man vor langer Zeit viele falsche Entscheidungen getroffen und blind auf profitstrebende und fremde Menschen gehört hat.

So kommt es wie es kommen muss, die Menschen leugnen die Realität und erkennen den rosa Elefanten nicht. Da wir das Thema mit den Masken nicht einfach unwidersprochen stehen lassen können, möchten wir hier kurz darauf eingehen. Wer darauf keine Lust hat, überspringt diesen Absatz einfach.

Maskenpflicht

Am 27.04.2020 wurde aus einer „dringenden Empfehlung“ die „Pflicht“ zum Tragen einer Maske. Doch obwohl Drosten selbst sagte, dass diese Masken keine Wirksamkeit hätten und teilweise sogar das Tragen einer Maske während einer OP umstritten ist, wurde die Bevölkerung zu diesem unsäglichen Schritt gezwungen. Wer der Argumentation „man hätte es nicht besser gewusst“ glauben schenkt, der sollte sich zwingend und dringend die ARTE Dokumentation „Profiteure der Angst“ anschauen. Man trifft dort auf die selben Verdächtigen – beispielsweise Dr. Drosten.

Aussage von Dr. Drosten vom 30.01.2020:

„[…] … damit (die Maske), hält man das nicht auf. Wir können nochmal separat drüber reden – aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske.“

Auf unseren Aufruf damals, die Menschen sollten uns doch diejenigen Studien zukommen lassen, welche eine Wirksamkeit vom Tragen der Maske im Alltag eindeutig bestätigt, kam wenig, eigentlich keine Resonanz.

Der Impfschaden von Influencerin und der ehemals RBB Moderatorin Visa Vie

Das selbe ergibt sich dann im weiteren Verlauf mit den Corona-Spritzen (Gentherapie), wir ersparen uns hier das Aufdröseln unzähliger Fakten, die wir seit 2020 hier auf diesem Blog sammeln und jedem zum Lesen zur Verfügung stellen.

Nun aber zur Influencerin „Visa Vie“ (geboren am 22. Juni 1987, bürgerlicher Name: Charlotte Mellahn). Die junge Frau, mit sehr viel Reichweite, leidet an einem Impfschaden. Sicher ist: sie will wieder gesund werden. Mit so viel Reichweite und dem Wissen, wie hoch sich die Behandlungskosten belaufen, kann man schon mal darüber nachdenken, wieso sich solche Menschen für derartige Kampagnen hergeben. Besser mit Long/Covid Patient behandelt werden, als im System wegen einem kommunizierten Impfschaden herunter zu fallen.

Was sagt denn Wikipedia zu ihrer Karriere?

Von 2013 bis November 2021 moderierte sie für den RBB-Jugendradiosender FRITZ die Sendung Irgendwas mit Rap. Seit dem 1. November 2015 präsentiert sie auf ihrem eigenen YouTube-Kanal verschiedene Formate, unter anderem das Interviewformat Zum goldenen V, das in der Bar Schurke aufgezeichnet wird.

Woher ist uns denn der RBB besonders bekannt? Für seine ausgewogene Berichterstattung in Form des selbst ernannten Rechtsextremismusexperten Olaf Sundermeyer. Er spricht von einer kompletten Polizeikette, die ihn und sein Team eskortiert haben – aber am Besten macht man sich selbst ein Bild davon:

Wieder versucht also eine Impfgeschädigte, sich ihr Schicksal schön zu reden. So schön, wie es bei solch einem massiven Impfschaden eben geht. Visa Vie hat bei Instagram übrigens 219.000 Follower. Vor einigen Tagen bekam sie nun eine große Bühne bei der ARD, web.de griff sie ebenfalls auf.

Für Moderatorin und Podcasterin Visa Vie ist all das Realität geworden. Seit ihrer Corona-Infektion Ende 2021 leidet sie an Long-, bzw. Post-Covid, erkrankte an Diabetes Typ 1 und bekam lebensbedrohende Herzprobleme.

Was sind die Symptome bei der jungen Frau?

Schaden an der Bauchspeicheldrüse – Diabetes-Typ-1

Herzmuskelentzündung

Die üblichen verdächtigen wie Felicia Binger lassen bei so einer Steilvorlage eines Posts nicht warten, nur interessiert das die liebe VisaVie nicht, die hat mit ihrem eigenen Schicksal genügend zu tun. Felicia spricht davon, dass sie „gegaslightet“ werden. An dieser Stelle würden wir einfach mal empfehlen, das Kind beim Namen zu nennen, anstatt einen massiven Impfschaden hinter einem netten klingenden Wort zu kaschieren. Die meisten Menschen in Deutschland sind der englischen Sprache gar nicht erst mächtig um „Postvac“ mit einem Impfschaden in Verbindung zu bringen. Der von den Impfgeschädigten zu einer Koryphäe ernannte Schieffer spricht davon, dass das Immunsystem bei solchen Menschen „falsch abgebogen ist“. Also Schuld trägt eigentlich der Impfling selbst bzw. dessen Immunsystem.

Man hat förmlich das Gefühl, dass die Medien hier einen fließenden Übergang konstruieren wollen. Einerseits berichten sie über Impfschäden, meist in Form von PostVav, andererseits dann aber wieder diese völlig falsch dargestellten Schicksale. Spricht man die Medien darauf an, kommen Aussagen wie „man solle dazu Quellen anführen“. Skurril wirkt diese Vorgehensweise. Inzwischen sollte es doch angekommen sein, dass dazu nicht einmal der leiseste Gedanke verschwendet wird, Forschung in Bezug auf Impfnebenwirkungen anzustellen.

Trotz allem wünschen wir auch ihr eine gute Besserung und möge sie es bald schaffen, reflektierter auf ihr Handeln zu blicken. Vielleicht stehen ihr aber einfach auch ihre Arbeitgeber im Weg, wer weiß das schon so genau.

Mit den Worten Prof. Andreas Sönnichsen möchten wir diesen Beitrag auch schließen: