17-Jährige hat 15 Operationen hinter sich und nimmt 40 Tabletten täglich nach BioNTech Spritze – RA Pülz ist auf einem Auge blind

Zwei weitere Impfgeschädigte:

NRW: Selin 17 Jahre alt – Autoimmunerkrankung – Myasthenia Gravis

Geimpft wurde die 17-Jährige im August und September, ein paar Tage später fingen die Symptome an. Aylin Dalgül, die Mutter, schildert den dramatischen Verlauf. Zuvor war das junge Mädchen/Frau eine Hochleistungssportlerin. Ein Jahr war das junge Mädchen im Krankenhaus und ist gerade mal seit 5 Wochen zu Hause. Geimpft wurde sie mit BioNTech (Comirnaty). Das Mädchen leidet nun an einer seltenen Autoimmunerkrankung – Myasthenia Gravis. Das ist eine Nerven-Muskelachwäche, die die junge Frau in den Rollstuhl zwingt. 15 Operationen hat sie nun bereits hinter sich.

Ich möchte, dass BioNTech sich das Kind mal anschaut. Was die uns angetan haben, was die unserer ganze Familie angetan haben. Wir haben kein normales Leben mehr. Meine Tochter hatte Träume, die alle zerplatzt sind. Ihr Körper ist demoliert worden, jede Arterie zerschnitten, sie nimmt über 40 Tabletten am Tag, sie muss zwei mal die Woche zur Klink, wir haben kein normales Leben. Und dafür finde ich, nicht nur das Land NRW, wir sind dankbar, wir sind froh, aber BioNTech hat uns das angetan. Aylin Dalgül, Mutter von Selin

In Deutschland leiden rein rechnerisch nur 6 Menschen daran. Wie schlimm muss das für diese junge Frau sein, dass sie dank der Impfung, nun an diesem „ultra seltenen Impfschaden“ leidet?

Selin hat eine äußerst seltene Form der Myasthenia Gravis, einer Autoimmunerkrankung, bei der die Verbindung zwischen Nerven und Muskeln nicht mehr funktionieren und die junge Frau immer schwächer werden lassen.

Gesund wird die junge Frau nicht mehr, maximal kann der Zustand etwas gelindert werden. Insgesamt sind bislang im Land Nordrhein Westfalen 444 Entschädigungsanträge eingegangen. 15 wurden anerkannt und 40 abgelehnt. Die Versorgungsleistung für den anerkannten Impfschaden bei Selin beträgt 854 Euro. Der Grad der Schädigung beträgt 100 Prozent. BioNTech/Pfizer ist von jeglicher Haftung, dank de EU-Verträge, ausgenommen (siehe unseren Beitrag, wir berichteten bereits am 12. August 2021 darüber!).

Bayern: RA Christian Pülz

Der Rechtsanwalt erlitt nach der „Impfung“ eine Brückenvenenthrombose. Er musste das Laufen und Sprechen wieder lernen. Er ist teilweise blind und auf seinem Schädel befindet sich eine riesige Narbe. Außerdem hat er nun ein Implantat im Kopf. Er soll vom Land rund 520 Euro monatlich bekommen. Für ihn nicht akzeptabel, er klagt gegen den Impfhersteller.

Es fühlt sich an wie ein zu kleiner Stahlhelm. Er drückt wahnsinnig, vor allem auf die empfindlichen Stellen. Das Leben ist tatsächlich nicht mehr wirklich toll, muss ich sagen, im Gegenteil. Christian Pülz

Zunahme des Covid-Erkrankungsrisikos mit jeder weiteren Impfung

Auch das Medienportal AUF1 berichtet über dieses Thema. Der Salzburger Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin Prof. Andreas Sönnichsen thematisiert dies. Hier der wesentliche Ausschnitt aus der Sendung:

Die drei Mal Geimpften haben die höchste Infektionsrate einer Covid-Erkrankung. Also genau das Gegenteil, was die Impfung bezwecken soll. Prof. Andreas Sönnichsen

Hier die gesamte Sendung: