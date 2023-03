Lauterbach gibt beim ZDF Impfschäden zu und davon gewusst zu haben – exorbitante Gewinne von BioNTech, die Haftung übernimmt der Steuerzahler!

Premiere, eine ziemlich traurige Tatsache, das sei an dieser Stelle vorweg genommen. Das „Heute Journal“ vom ZDF berichtet ganz offiziell über Impfschäden. Das Versprechen der Politik hieß lange: es gibt keine Nebenwirkungen durch die Impfung. Eingeleitet werden diese Beiträge regelmäßig damit, dass die Impfung aber tausende Leben gerettet hätte. Welche Datenerhebung dafür die Grundlage ist, wird regelmäßig nicht angeführt. Und was man von „Modellrechnungen“ erwarten kann, das zeigen die prophezeiten Millionen von Toten durch die „Corona Pandemie“. Übrigens: die wichtigsten Aussagen von Lauterbach zu einer nebenwirkungsfreien Impfung, findet ihr in diesem Beitrag von uns.

ZDF Moderator: Warum haben sie im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Lauterbach: Naja, das war eine Übertreibung die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr häufig, vorher auch schon, zu den Nebenwirkungen der Impfung Stellung genommen. Ich hab zum Beispiel … [Moderator fällt ihm ins Wort] ZDF Moderator: Sie haben aber auch sehr häufig danach noch gesagt es gäbe kaum oder praktisch gar keine, halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei haben sie danach in einer Fernsehsendung von Anne Will nochmal gesagt. Sie haben schon immer den Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Lauterbach: Na das ist nicht richtig, also ich habs ja eben gesagt, die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt, die sind auch relativ stabil geblieben. Diese Impfstoffe sind ja weltweit eingesetzt worden. 1:10.000 da kann man jetzt sagen das ist viel und man kann sagen es ist nicht so viel, aber es ist ja tatsächlich eine Impfung die vor sehr schwerer Krankheit schützt und dann […] Der Nutzen überwiegt, es ist richtig 1:10.000 das ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen.

Auch wird Lauterbachs Karriere und Werdegang derzeit von der Welt – hinter einer Bezahlschranke – beleuchtet. Geschrieben wurde der Artikel mal wieder von der Impfgeschädigten Journalistin Boderas. Dank eines Leser können wir euch diesen Artikel am Ende zur Verfügung stellen. Dass so ein Skandälchen in der deutschen Politik eher die Karriere puscht sieht man ja am Beispiel unseres Kanzlers.

Die tagesschau berichtet übrigens ebenfalls bei Instagram darüber. Lauterbach gibt also offiziell zu, dass es Impfschäden gibt! Bestürzend sind für ihn jetzt diese Schicksale und jedes einzelne wäre eines zu viel. Ihm tun die Menschen auch sehr leid, nur können sich diese Menschen, die blind auf diesen Gesundheitsminister vertraut haben, leider nichts davon kaufen. Denn eine Gesundheit hat man eben nur ein Mal!

Lauterbach spricht davon, dass die Krankenkassen die Behandlungen bezahlen und die Länder bezahlen die Versorgungskosten. Falsch! Wir Steuerzahler zahlen die Kosten und Pharmakonzerne wie BioNTech, also Ugur Sahin, lachen sich über die Dummheit der Menschen nur schlapp und bekommen dafür noch das Bundesverdienstkreuz. Laut Herrn Lauterbach wäre auch nur jede 10.000 Person davon betroffen. Dass das nicht stimmt, hat das PEI offiziell mit der Dunkelzifferrate bereits selbst bestätigt.

Denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen. Und somit also wäre das tatsächlich mehr als eine gute Geste, sondern das könnte man erwarten. Karl Lauterbach

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat Hilfen für Menschen mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion oder -Impfung zugesagt. Er werde mit dem Ministerium ein Programm auflegen, bei dem die Folgen von Long Covid und Post Vac untersucht würden und die Versorgung der Betroffenen verbessert werde, sagte er im ZDF.



„Das ist ein Programm, das ich so schnell wie möglich auflegen möchte. Ich bin quasi in den Haushaltsverhandlungen für dieses Geld“, so Lauterbach. Es gehe auch darum, die Expertinnen und Experten in diesem Bereich so zu vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer guten Therapie steige.



Lauterbach sagte, die Langzeitfolgen einer Corona-Impfung müssten schneller anerkannt werden. Zugleich betonte er, dass schwere Impfschäden sehr selten vorkämen – laut Daten des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und der europäischen Zulassungsbehörde führe weniger als eine von 10.000 Impfungen zu solchen Schäden.



Auf Grundlage der EU-Verträge mit den Impfstoffherstellern hafte der Staat für Impfschäden, sagte Lauterbach. Es sei dennoch „wertvoll“, wenn Firmen sich daran beteiligten. „Denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen. Und somit also wäre das tatsächlich mehr als eine gute Geste, sondern das könnte man erwarten“, sagte Lauterbach.

