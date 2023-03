Erstmals berichten Medien über die politische Verfolgung und Inhaftierung von #FreeBallweg – seit Juni 2022 ist er in Haft!

Kann man sagen „endlich nimmt es ein Mainstreammedium ernst“? Zumindest ist es ein Anfang. Denn ein Mensch wird seit fast 9 Monaten! zu Unrecht in Untersuchungshaft in Stuttgart festgehalten. Bei diesem Fakt beobachte man bitte einmal in welchen Bundesländern immer besonders hart und unverhältnismäßig vorgegangen wird. In Bundesländern, in denen eine grüne Regierung das Sagen hat. Echte Verbrecher werden frei gelassen – und dafür gibt es genügend Beispiele. Menschen wie Fynn Kliemann betrügen und scheffeln Geld auf ihre Konten (wie viele Politiker auch – Stichwort Maskendeals). Wegen versuchten Betrugs, so die Argumentation der Staatsanwaltschaft (dem Staat), wird Michael Ballweg in ein Gefängnis gesperrt. Menschen wie Scholz werden Bundeskanzler und erinnern sich einfach am Ende nicht mehr an Dinge. Ursula v.d. Leyen wird zu Unrecht EU Politikerin und löscht von einem Staatshandy Inhalte – so ein „Faux pas“ passierte ihr leider nicht nur ein Mal. Die Liste ist unendlich lang und offenkundig bereichern sich Politiker durch ihre Posten an dem Geld der Bürger – doch hier wird seit je her weggeschaut.

Er hätte sich davon ein Auto kaufen können, er hätte sich ein Haus kaufen können oder eine Yacht. Also es wäre mir wirklich egal gewesen und ist mir auch egal. Befragung durch die Polizei: Ballweg-Unterstützerin aus Karlsruhe

Die Bild berichtet nun über den Justizskandal von Michael Ballweg. Kurz davor berichtete die Zeit (natürlich hinter einer Bezahlschranke, ganzer Artikel am Ende des Beitrags zum Download bei uns) über den Justizskandal. Dass die Bild Moderatorin sich als „Kritikerin der Corona-Maßnahmen“ darstellt und sich mit Michael Ballweg vergleicht, finden wir an dieser Stelle aus dieser Komfortzone etwas anmaßend. Den Öffentlich-Rechtlichen ist es in ihrem kurzen Bericht über eine vergangene Demonstration in Stuttgart vor der JVA am Ende wichtig zu erwähnen, dass es zu keiner Verkehrsbehinderung kam. Wer auch immer für solche Beiträge verantwortlich ist, kann weder Empathie noch Anstand im Leib tragen.

Was bleibt von der Freiheit übrig, wenn Menschen wie Michael Ballweg im Gefängnis sitzen (seit fast 9 Monaten!!!), weil sie in Deutschland Demonstrationen organisiert haben. Weil sie ihr Meinung, die von der politisch kommunizierten abweicht, öffentlich äußern. Diese Schicksale ziehen sich durch jede Zeitspanne der Lebensgeschichte der Menschen. Heutzutage verfolgt „der Staat“ (hinter diesem abstrakten Wort stecken aber immer Menschen) unliebsame Menschen auf besonders perfide Art und Weise. Festzuhalten ist: dieses System, wie es derzeit besteht, hat damit schlicht keine Existenzberechtigung mehr. Wenn Menschen fürchten müssen, dass sie weg gesperrt werden, weil sie ihre Meinung (sogar sehr sehr sachlich) äußern, dann ist das „System“ am Ende. Wer die angeblich fragwürdigen Geldbeträge, mit einem entsprechenden Verwendungszeck, überwiesen hat? Nun, diese Frage wird wohl niemals beantwortet werden. Vielleicht waren es ja Spendengelder aus der Wirtschaft, mit denen Scholz oder von der Leyen geschmiert wurden?

Demonstration für Michael Ballweg und gegen die Inhaftierung – AUF 1 berichtet

Es gibt eine neue Aktion: Einen Aufzug für Frieden, für alle Menschen und Freiheit für Michael Ballweg, mit Endpunkt JVA Stammheim.

Startpunkt ist der Wochenmarkt Zuffenhausen um 14:00 Uhr, am Sonntag den 12.03.2023!

Ralf Ludwig (RA) hatte mit der Basis-Demokratischen Partei unserer Meinung nach einen sehr guten und nachvollziehbaren Ansatz. Ämter dürfen nur über einen bestimmten Zeitraum, der befristet ist, bekleidet werden. Alles andere führt früher oder später, durch zu viel Machtstreben, in eine negative Richtung, wie uns Cmehr als verdeutlicht wird.

Deutschland ist für uns kein Land mehr, in dem wir uns wohlfühlen. Deutschland ist ein Land, in dem unschuldige Menschen, die ihre Meinung äußern, bestraft, verfolgt und eingeschüchtert werden. Sagen darf man das, was politisch gewollt ist. Kein Wunder, dass viele Menschen sagen „wir sind dann mal weg“!