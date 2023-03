Maskenbetrug von Influencer Kliemann in Millionenhöhe wird eingestellt – Ärztin wegen Maskenattesten verhaftet

Die Tagesschau berichtet weiterhin wohlwollend zum Thema Maske – trotz Skandal

Wagen wir doch einen kleinen Rückblick: 2020 verkaufte Kliemann im Zuge der Corona-Pandemie Masken. Sein Versprechen: Es gehe ihm nicht ums Geld; außerdem seien die Masken fair in Europa hergestellt. Für seine Initiative erhielt er sogar einen „Next Economy Award“, einen Nachhaltigkeitspreis.

Die Tagesschau verliert kein Wort darüber, dass es hier um Millionen Masken und noch viel Mehr Geld ging. Denn auf Instagram sieht der Post dazu wie folgt aus:

Die Staatsanwaltschaft Stade hat das Ermittlungsverfahren gegen Influencer Fynn Kliemann gegen Zahlung einer Geldbuße vorläufig eingestellt. Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, dass Kliemann 20.000 Euro an gemeinnützige Organisationen zahle, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Kai Thomas Breas. Sobald das Geld eingegangen sei, sei das Verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte nach einem TV-Beitrag des Satirikers Jan Böhmermann gegen den Musiker und Geschäftsmann Kliemann ermittelt. Bei dem Verfahren sei es neben einem Betrugsverdacht vor allem um den Verdacht des Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gegangen, sagte Breas.



„Ich bin sehr froh über die Entscheidung“, teilte Kliemann der „Welt“ in einem schriftlichen Statement mit. Dass die Betrugsvorwürfe „falsch“ seien, sei für ihn persönlich sehr wichtig. Unabhängig davon habe er „nicht alles richtig gemacht“. „Ich habe mir alles schöngeredet, den Fokus verloren und falsche Entscheidungen getroffen.“ Kliemanns Presseanwalt Christian Schertz bedauerte eine mediale „Vorverurteilung und Stigmatisierung“. dpa hatte bei Kliemann ebenfalls eine Reaktion angefragt, zunächst ohne Ergebnis.



Die Ermittlungen gegen den Ex-Geschäftspartner von Kliemann, Tom Illbruck, laufen dagegen weiter. Das Ergebnis sei offen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Illbruck sagte der dpa, die Staatsanwaltschaft habe ihm ebenfalls angeboten, das Verfahren gegen eine Geldstrafe einzustellen. Das lehne er aber weiterhin ab. „Ich möchte vollumfänglich geklärt haben, dass die Vorwürfe rechtlich nicht haltbar sind.“



Kliemann, der einen Event-Standort in der Nähe von Bremen betrieb, und eine Textilfirma aus Nordrhein-Westfalen waren im Mai 2022 durch den TV-Beitrag im ZDF in die Kritik geraten. Im Kern des Beitrags wurde die Frage aufgeworfen, ob bei Geschäften der Textilfirma mit einem Großhändler im Jahr 2020 ganz bewusst das Produktionsland verschwiegen wurde – Masken kamen aus Asien statt aus Europa.



Merke: je unschöner die Wahrheit, desto weniger sollte man sie erwähnen. Weiß die Tagesschau, dass sie Menschen wie Kliemann selbst hofiert hatte.

Was bleibt am Ende Beitrags übrig? Zumindest bei uns ein beklemmendes Gefühl. Die Maskenpflicht im Krankenhaus fällt früher als gedacht? Dennoch hätte sie eigentlich nie erlassen werden dürfen. Fehlt doch schlicht jede Evidenz zum Nutzen der „Schnutenpullis“, wie wir hier so oft dargelegt haben. Schaut man dann hoffnungsvoll in Richtung Justiz, dann muss man feststellen, dass Michael Ballweg seit 9 (!) Monaten unschuldig im Gefängnis festgehalten wird – wegen angeblichen Betrugs. Flynn Kliemann hat über 2,3 Millionen „faire Masken“ unters Volk gebracht und wir wollen hier gar nicht die „faire Gewinnmarge“ von ihm abschätzen. Jedenfalls kommt er mit 20.000€ sicherlich mehr als gut weg und ist wohl ein gemachter Mann.

Von Fällen wie dem von Dr. Bianca W. wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Auch sie wurde wegen angeblicher „Falschausstellung von Maskenattesten“ verhaftet und wird in der JVA Chemnitz festgehalten.

Welche Skandale fallen euch ein, die „Querdenker“ demotivieren oder vom „selbständigen Denken“ abschrecken sollen? Tauscht euch dazu gerne im Kommentarbereich aus.