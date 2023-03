Wegen Überlastung nimmt die Uniklinik Köln keine Personen mit Impfschäden auf – leidet das Personal vielleicht selbst an diesen?

In Köln scheint die Uniklinik – ressourcenbedingt – überlastet zu sein. Es ist kein Geheimnis, denn das steht auf der offiziellen Website der Uniklinik. Das führt dazu, dass Impfgeschädigte in der Ambulanz der Uniklinik Köln nicht behandelt werden.

Aufmerksam wurden wir durch den Hinweis des Neuen-Medien-Portals, welches wiederum durch eine Ärztin informiert wurde. Hier das Schreiben der Ärztin dazu:

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Website der Uniklinik Köln findet sich tatsächlich der folgende Hinweis. Ich konnte die Nachricht, die auf Telegramm in einer Gruppe des XXX geteilt wurde, trotz Screenshot nicht glauben und habe nachgesehen. Ich sende Ihnen unten auch den Link zur Seite mit.

„Bitte beachten: Aufgrund ausgeschöpfter Kapazitäten können aktuell leider keine weiteren Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf Post-COVID-Syndrom aufgenommen werden. Wir bemühen uns um eine zeitnahe Lösung, die dem großen medizinischen Bedarf gerecht wird. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage, ob sich Änderungen ergeben.Post Vacc-Syndrom: Patientinnen und Patienten mit Beschwerden, die nach einer Impfung aufgetreten sind, werden in unserer Ambulanz nicht behandelt.“

https://www.uk-koeln.de/patienten-besucher/post-covid-zentrum/klinische-versorgung-und-ambulanzen/#c9474

Für mich als Arzt ist das nicht nur eine zusätzliche Verhöhnung der Geschädigten, die oft massiv leiden, es grenzt m. E. an unterlassene Hilfeleistung. Es würde mich zudem sehr interessieren, wie sich die Kollegen in so vielen Fällen absolut sicher sind, daß es sich um ein Post-Covid-Syndrom handelt. Wie wollen sie das bei mehrfach Injizierten so genau abgrenzen?

Umso wichtiger ist Ihr neues Netzwerk von Therapeuten, ich finde es toll und extrem wichtig, daß Sie das eingerichtet haben und nun ausbauen. Dabei wünsche ich Ihnen und allen Beteiligten jeglichen Erfolg!

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und sende herzliche Grüße,