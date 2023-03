„Gesellschaftspolitisch sind wir angekommen, dass du ungefähr acht mal Corona hattest, obwohl du vier mal geimpft bist, weil sonst hättest du das alles nicht überlebt.“

Gery Seidl ist ein österreichischer Kabarettist, Schauspieler und Musiker. Offensichtlich hat es der Kabarettist mit seiner „Show“ in den ÖRF (Österreichischer Rundfunk) geschafft. Da er es einfach auf den Punkt bringt, möchten wir dieses Schmankerl unseren Lesern nicht vorenthalten. 10 Minuten die sich lohnen anzuhören.

Gesellschaftspolitisch sind wir angekommen, dass du ungefähr acht mal Corona hattest, obwohl du vier mal geimpft bist, zum Glück, weil sonst hättest du das alles nicht überlebt. Du fährst ein Elektroauto mit Batterien aus Bodenhaltung und findest den Amerikaner automatisch großartig. Die Politik findest du auch in Ordnung, wird auch nicht hinterfragt, weil die machen schon was sie machen und das war schon immer so, nur hammas halt damals ned gewusst. Muss man halt ganz offen sagen.

Gerry Seidl