3.500 freiwillige Experten analysieren 55.000 Dokumente von mehr als 158.000 Impfschäden – FDA wollte diese 75 Jahre geheim halten!

Ihr erinnert euch noch an unseren Beitrag vom 4. März 2022? Nein? Dann empfehlen wir diesen zu lesen, denn er kostet nicht nur sehr viel Arbeit (was eigentlich Journalisten tun sollten), sondern ist sehr aufschlussreich was die Arbeit von Pfizer betrifft:

„BioNTech-Pfizer verpflichtet Zulassungsunterlagen herauszugeben – Ergebnis: unzählige Nebenwirkungen“.

Auch hier haben wir bereits über diese Dokumente berichtet: Auswertungen dreier Fallakten von Probanden der BioNTech-Pfizer Studie zeigen: es wurde massiv getäuscht und getrickst.

Für einen kurzen Überblick zitieren wir daraus:

Dort ist die Food and Drug Administration (FDA) für die Zulassung der Impfstoffe zuständig. Für die Zulassung des BioNTech-Pfizer Impfstoffs haben sich bei der Behörde ca. 450.000 Seiten an Dokumenten angesammelt. Bereits 2021 hatten Wissenschaftler und Forscher die Herausgabe dieser Daten nach dem „Freedom Of Information Act“ (FOIA) verlangt. Die FDA kam dem nach, allerdings wollte die Behörde pro Monat lediglich ca. 500 Seiten der Dokumente herausgeben. Damit wären erst im Jahr 2096 alle Dokumente veröffentlicht worden. Dagegen klagten die Wissenschaftler und erst vor wenigen Wochen, am 06.01.2022, wurde darüber geurteilt : der Richter gab den Klägern recht und entschied, dass die FDA bis zum 31.01.2022 die ersten 12.000 Seiten vorlegen muss und anschließend pro weiterer 30 Tage jeweils 55.000 Seiten zu veröffentlichen hat – das erste Mal zum 01.03.2022.

Seit Ende Januar sind nun die 50 Pfizer-Berichte aus 2022, dank Dr. Naomi R. Wolf, zum ersten Mal in Buchform erhältlich: Pfizer Documents Analysis Reports. Das Vorwort aus dem Buch wurde von einem engagierten Menschen auf Deutsch übersetzt und wir möchten dies hier für alle auf dem Blog zugänglich machen. Am Ende findet ihr das Dokument zum Download.

Das Buch Pfizer Reports enthält 50 Berichte, die zwischen März und Dezember 2022 von den hochqualifizierten Freiwilligen des War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project verfasst wurden. Die Berichte basieren auf Informationen in den primären Pfizer-Dokumenten, die auf gerichtliche Anordnung von der U.S. Food and Drug Administration freigegeben wurden, sowie auf anderen wichtigen medizinischen Studien und Literatur, die sich auf den experimentellen Gentherapie-mRNA-COVID-Impfstoff von Pfizer beziehen. Diese wichtigen Dokumente wurden von den Mainstream-Medien ignoriert; bis heute hat jedoch niemand die Richtigkeit der Berichte in Frage gestellt. Jetzt sind die 2022 Pfizer Reports zum ersten Mal in Buchform erhältlich.

In der übersetzten Zusammenfassung heißt es zunächst:

# 2 VORWORT

zur Amazon Kindle Version von:



War Room/DailyClout

Pfizer Documents Analysis Reports

Find Out What Pfizer, FDA Tried to Conceal





Das folgende Buch repräsentiert eine außergewöhnliche historische Leistung in der Berichterstattung über Ereignisse in Wissenschaft und Medizin.



Außerdem scheint es ein Beleg zu sein, für ein gewaltiges Verbrechen gegen die Menschheit.



Im Jahr 2022 wurden die Pfizer-Dokumente, eine Tranche von 55.000 Dokumenten, viele davon Tausende von Seiten lang, nach einer erfolgreichen Klage des Rechtsanwalts Aaron Siri veröffentlicht.



Zuvor hatte die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) bei Gericht noch beantragt, dass diese Dokumente 75 Jahre lang geheim bleiben sollen – bis zu einem Zeitpunkt, den die meisten von uns wohl nicht mehr erleben würden.



Diesem Antrag hat das Gericht glücklicherweise nicht entsprochen.



Wir von DailyClout.io, eine Website, die sich bürgerschaftlicher Transparenz widmet, hatten erkannt, dass es unmöglich war, diese Dokumente mit den üblichen Verfahren des Journalismus zu verarbeiten.

Ein Grund dafür war der schiere Umfang der Dokumente. Ein weiterer Grund war, dass die Dokumente für Wissenschaftler in der medizinischen Forschung geschrieben sind, in einer Terminologie, die zunächst nur die Spezialisten wirklich verstehen oder erklären können.



Wir haben deshalb einen Aufruf an freiwillige Helfer, Experten aus diesen Fachgebieten, veröffentlicht. Zunächst auf unseren eigenen Plattformen, aber auch auf der Video- und Podcast-Plattform War Room Pandemic, die von Stephen K. Bannon moderiert wird.



Ein weltweites Publikum erkannte so, wie wichtig es für eine informierte Öffentlichkeit ist, zu verstehen, was der wahre Inhalt der Pfizer-Dokumenten ist, nachdem man in 2021-2022 unter Druck gesetzt, schikaniert und „gesetzlich“ verpflichtet worden war, die mRNA-Spritzen von Pfizer und Moderna zu akzeptieren.



Auf unseren Ruf nach Unterstützung antworteten zunächst 2000, dann 2500 und schließlich 3500 Freiwillige.



Viele davon sind Experten auf ihrem Gebiet, u.a. Biostatistiker, Labor-Ärzte, Pathologen, Anästhesisten, Sportmediziner, Kardiologen, Wissenschaftler in der Forschung, und andere.



Viele anständige, hochqualifizierte Menschen boten sich somit an, die schwierigen, technischen Dokumente durchzuarbeiten – pro bono, als Dienst an der Menschheit (und aus Achtung vor ihrem eigenen lebenslangen Engagement für echte Wissenschaft, echte Medizin und die Wahrheit generell).

Viele von ihnen sind nicht nur publizierte, von Peers begutachtete, akademische Autoren. Einige von ihnen sind sogar selbst Peer-Gutachter.



Wenn sich eine derart angesehene Gruppe aus Medizinern und Wissenschaftlern an die Arbeit macht, konnte die Interpretation der Dokumente niemals als „grenzwertig“, subjektiv oder Werk von

„Verschwörungstheoretikern“ diskreditiert werden.



Natürlich, nun so ein Projekt zu leiten, bei dem 3500 Spezialisten aus der ganzen Welt, virtuell zusammenarbeiten sollen, um ein derart umfangreiches Material zu entpacken, und darüber Berichte zu verfassen, erschien für Normalsterbliche nahezu unmöglich.



Anfangs wussten wir tatsächlich nicht, wie wir die Tausenden von freiwilligen Spezialisten, organisieren sollten.



Hier kommt Amy Kelly ins Spiel. Sie ist auch eine Heldin dieser Geschichte; eine talentierte Projektmanagerin und jetzt COO von DailyClout. Sie verfügt über ausgewiesene Erfahrung in komplexen Organisationsprojekten aus verschiedenen Bereichen.



Frau Kelly schaffte es scheinbar mühelos, die freiwilligen Experten in sechs Arbeitsteams mit Untergruppen zu organisieren. Unter ihrer bemerkenswerten Leitung begannen Tausende von Spezialisten, rund um den Globus, miteinander zu kommunizieren, ihre Erkenntnisse auszutauschen, und ihre Berichte zu entwerfen.



Ich habe die Freiwilligen trainiert, für ein allgemeines Publikum zu schreiben. Und ich habe unsere DailyClout-Redakteure darin geschult, aus der dichten Mediziner-Sprache, die die extrem wichtigen Erkenntnisse enthielt, Berichte zu verfassen, die allgemein und unabhängig vom Bildungsniveau verständlich sind.



Für uns alle, vor allem aber für die Freiwilligen und Frau Kelly, bestand das nächste Jahr in der Herkules-Arbeit, das Material, bei dem eines der mächtigsten Unternehmen der Welt darauf vertraut hatte, dass es nie veröffentlicht wird, auf fünfzig verständliche Berichte, unter einer gemeinsamen Schlagzeile, zu komprimieren.



Diese Berichte halten Sie nun in Händen.