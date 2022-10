Journalistin Stefanie erleidet Impfschaden nach ihrer Moderna Boosterimpfung: „Karl Lauterbach, Sie sind gefragt!“

Stefanie von Wietersheim ist wohl Journalistin – u.a. bei der FAZ und FAS – in Deutschland und Paris. Auf Instagram berichtet sie als Betroffene über ihren Impfschaden. In Beiträgen darin markiert sie auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, doch auf eine Antwort warten Betroffene vergeblich. Am 30.03. schreibt sie, dass es nun 4 Monate her ist, dass sie sich hat boostern lassen und sie sich die Frage stellt, wann sie wieder arbeiten kann.

Bei der Sendung „Visite“ darf sie über ihren Impfschaden berichten.

Beim RBB hat sie ebenfalls ein Interview gegeben:

Betroffene sind auch mit viel Gegenwind konfrontiert, wie beispielsweise dieser Kommentar unter einem ihrer Posts ganz gut veranschaulicht.

Life is surprising. Normally I am the one interviewing people. Never would have thought of sitting in front of a photographer – with my doctor Dr. Schäfer. One of the very few in Germany caring for the community of patients suffering from severe side effects after vaccination. Thank you, dear Professor Bernhard Schieffer for working endlessly with your colleagues Dr. Ann-Christin Schäfer and Dr. Yana Gercke, trying to give us our lives back. We urgently need public funding research and therapy. And fun fact in all this personal horror: I am surrounded by the colours of my second country: le Bleu Blanc Rouge de la France!