Ricarda Lang hält die Maß und das Fußvolk soll Maß halten – wie sagt Scholz so schön der „Doppel-Wumms“ soll kommen!

Der Großteil der Bevölkerung kann sich das normale Leben nicht mehr leisten, denn nicht nur die Heizkosten steigen. Aber das Volk muss dann eben einfach den Gürtel enger schnallen. Dieses dekadente Verhalten der Politiker kennen wir aber ja schon seit Jahren „Wasser predigen und Wein trinken“. Wann es wohl dem Letzten auffallen wird?

O‘zapft is. Danke für die schöne Premiere auf dem Oktoberfest. Auf eine friedliche Wiesn.

Spannend ist auch Ricardas letzter Satz in ihrem Instagram Post „auf eine friedliche Wiesn“, während sie Waffen für einen Krieg liefern, der sie an sich einfach nichts angeht.

So friedlich war die Wiesn aber anscheinend gar nicht, denn drei Vergewaltigungen, bei der eine als versuchte gezählt wird, finden wir beängstigend. Offensichtlich scheinen auch die Taschendiebstähle um 50 % zugenommen zu haben. Auch sind die Menschen aggressiver gegenüber Beamten. Woran diese Entwicklung wohl liegen mag? Dazu darf sich jeder selbst seine eigene Meinung bilden.

Corona spielte für diejenigen, die zum Fest kamen, dem Anschein nach keine größere Rolle. Masken sah man äußerst selten. Tagesschau

Die Tagesschau schreibt:

Auch der letzte Besucherandrang am Tag der Deutschen Einheit konnte die Bilanz des Oktoberfests in München nicht mehr wenden. Bei Nässe und Kälte kamen zur ersten Wiesn nach zwei Jahren Corona-Zwangspause laut Festleitung rund 5,7 Millionen Besucher:innen – mehr als eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Damals waren es 6,3 Millionen. Weniger Gäste tranken auch weniger Bier: 5,6 Millionen Liter rannen durch die Kehlen (2019 waren es 7,3 Millionen Liter). Wegen des miesen Wetters hatte die Festleitung den Ausschank von Glühwein an Eisständen zugelassen, der aber nur mäßig Anklang fand. Viele hätten doch zum Eis gegriffen. Corona spielte für diejenigen, die zum Fest kamen, dem Anschein nach keine größere Rolle. Masken sah man äußerst selten. Wie erwartet schnellte die Inzidenz hoch. Am Freitag lag sie in der Stadt München bei 792,8, am Montag bei 766,8. Das war im Vergleich zum Freitag vor zwei Wochen, dem Tag vor Wiesn-Start, fast eine Vervierfachung. Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst berichteten von einer sehr ruhigen Wiesn. Maßkrugdiebstähle, Maßkrugschlägereien, sonstige Schlägereien und sonstige Diebstähle beschäftigten die Polizei, ebenso sexuelle Übergriffe, darunter auch Filmen unter das Dirndl. Von 55 Taten wurden zwei als Vergewaltigung gewertet, eine weitere als versuchte Vergewaltigung. Sorgen bereitete den Beamt:innen der Anstieg der Taschendiebstähle um rund 50 Prozent. Auch gab es mehr Aggressionen gegen Beamt:innen. Polizeisprecher Andreas Franken sprach dennoch insgesamt von einem friedlichen Verlauf.

Auch die FDP Politiker fahren gerne ohne Maske spazieren, während sie vor kurzem im Bundestag aber für die Maskenpflicht in Bahn und Bus gestimmt haben. Die Bild schreibt dazu:

In dem von den FDP-Wahlkämpfern bereisten Niedersachsen ist die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen auch noch in Kraft – ein Verstoß kostet mindestens saftige 100 Euro. In Nordrhein-Westfalen, von wo aus die Wahlkämpfer anreisten, sind es sogar bis zu 150 Euro für jeden Maskenverstoß! Raphael Landua, der politische Geschäftsführer der FDP-NRW, verteidigt sich, sagt gegenüber BILD: „Hierbei handelt es sich um eine vom FDP-Landesverband NRW organisierte Reise in einem nicht öffentlich zugänglichen Verkehrsmittel, daher gilt hier laut aktueller Corona-Schutzverordnung keine Maskenpflicht.“

Kennen wir das nicht schon von Scholz und Habeck?

Dass unsere Politiker am normalen Leben des gemeinen Fußvolks vorbei leben, sollte doch bereits bekannt sein. Denn Scholz weiß nicht einmal wie viel Kaffee, Butter und Brot kosten! Aber zu befürchten haben unsere Politiker ja nichts, gewählt werden sie trotzdem alle Jahre wieder. Der BR 24 schreibt zu Scholz aktueller Aussage des „Doppel-Wumms“:

Aus Russland fließt kein Gas mehr ins Land, die Politik ist unter Druck, eine bezahlbare Versorgung zu sichern. Die Lösung der Bundesregierung: Die Gasumlage wird gestoppt, eine Gaspreisbremse installiert. Kosten – bis zu 200 Milliarden.

Halten wir fest, Geld hat man und wenn nicht druckt man es einfach 😉

Den Menschen im Osten reicht es schon lange, wie man in einem aktuellen Post der Tagesschau sehen kann.