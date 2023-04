Augeninfarkt als Folge der Corona-Impfung – BioNTech darf Kosten dem Steuerzahler in Rechnung stellen!

Im Prozess wird die zen­trale Frage sein: War der Augeninfarkt von S. eine Folge der Impfung? Er sagt: Ja, BioNTech: Nein. Am 3. Juli startet am Landgericht in Rottweil der Prozess. Vor Gericht fordert der Anwalt für Impfgeschädigte eine Rente (bis 2000 Euro) und Schadenersatz. Die Höhe hängt vom Schweregrad der Schädigung ab.

Ende 2020 bekam eine Seniorin (101) die erste Corona-Impfung in Deutschland. Millionen Menschen jeden Alters folgten. Die meisten vertrugen die Impfung gut – aber einige klagen seither über mutmaßlich schwere Impfschäden. Jetzt ziehen 180 von ihnen vor Gericht. Sie fordern Schadenersatz von den vier Impfstoff-Herstellern Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Es geht um Hunderttausende Euro, ab Mai beginnen die ersten Prozesse. Einer der Kläger ist Dietmar S. aus Geisingen in Baden-Württemberg. Er war immer Befürworter der Corona-Impfungen – bis er nach seiner eigenen Impfung auf einem Auge fast ganz erblindete. Jetzt fordert er von Biontech 150 000 Euro Schadenersatz (Az.: 2 O 325/22). In BILD am SONNTAG erzählt S. seine tragische Geschichte: Er ließ sich im Mai und Juni 2021 mit Biontech impfen. Am Tag nach dem zweiten Termin frühstückte er mit seiner Schwester, sprach mit ihr über die Fußball-EM … „… da fing es an! Ich bin großer Fan unserer Nationalelf, aber plötzlich fielen mir die Namen der Spieler nicht mehr ein. Neuer? Kroos? Müller? Alle weg.“ S. (verheiratet, zwei Söhne) kämpfte wochenlang mit Wortfindungs- und Konzentrationsstörungen. Anwalt Joachim Cäsar-Preller (60) vertritt den Kläger Im August kam es zur Katastrophe: „Ich hatte plötzlich Schatten im rechten Auge, sah immer schlechter – einen Monat später nur noch drei Prozent.“ Die Diagnose im Uni-Klinikum Tübingen: Augeninfarkt! S. hat im rechten Auge verstopfte Venen, bleibt dort fast blind, sieht nie mehr dreidimensional. Er war früher Werkleiter bei einem Automobilzulieferer, wollte sich 2021 selbstständig machen. Heute ist er arbeitslos, löste seine Lebensversicherung auf, hat derzeit kein Einkommen. „Mein Leben ist aus den Fugen“ „Mein Leben ist aus den Fugen. Früher war ich beruflich viel unterwegs, heute fühle ich mich in der Fremde unwohl. Selbst Einkäufe im Supermarkt stressen mich. Und da ist immer diese Angst: Was, wenn ich auch das linke Auge verliere?“ S. kritisiert in seiner Klage (liegt BILD am SONNTAG vor), dass Biontech nicht genug über die Gefahren seines Impfstoffs Comirnaty informierte: „Hier wurden offensichtlich monetäre Kommerz­interessen über das Gesundheitswohl der Bevölkerung gestellt.“ Im Prozess wird die zen­trale Frage sein: War der Augeninfarkt von S. eine Folge der Impfung? Er sagt: Ja, Biontech: Nein. Der Impfstoff-Hersteller wollte sich gegenüber BILD am SONNTAG nicht zu dem Fall äußern. Am 3. Juli startet am Landgericht in Rottweil der Prozess. Die Preisliste der Corona-Schäden Anwalt Joachim Cäsar-Preller (60) vertritt nicht nur Dietmar S., sondern bundesweit 850 Personen, die mutmaßlich durch eine Corona-Impfung geschädigt wurden. Sein jüngster Fall ist ein Mädchen (15) aus Niedersachsen, das zweimal mit Biontech geimpft wurde, inzwischen halbseitig gelähmt und bettlägerig ist. „Impfstoff-Hersteller wie Biontech haften nicht für Impfschäden. Das ist ein Skandal!“, kritisiert der Anwalt in BILD am SONNTAG: „Die Hersteller dürfen ihre Kosten für Prozesse und Schadenersatz dem Staat in Rechnung stellen. Obwohl sie in der Pandemie Milliardengewinne machten!“ Und: „Ich selbst bin doppelt Corona-geimpft, kein Impfgegner. Aber ich finde, der Staat muss Impfopfern helfen. Denn er warb massiv für die Impfung, setzte Verweigerer unter Druck. Gesundheitsminister Lauterbach behauptete sogar, die Impfungen wären nur ein Piks ohne Nebenwirkungen. Mehr Verharmlosung geht nicht!“ Vor Gericht fordert der Anwalt für Impfgeschädigte eine Rente (bis 2000 Euro) und Schadenersatz. Die Höhe hängt vom Schweregrad der Schädigung ab. So viel Schadenersatz fordert der Anwalt für Impfschäden ► Chronisches Erschöpfungssyndrom: max. 80 000 Euro ► Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose: max. 100 000 Euro ► Herzmuskel oder Herzbeutelentzündung: max. 120 000 Euro ► Erblinden eines Auges, Ertauben eines Ohres: max. 150 000 Euro ► Thrombosen in Hirn oder Herz ohne Todesfolge: max. 150 000 Euro ► Thrombosen in Hirn oder Herz mit Todesfolge: max. 1. Mio. Euro

Gute Besserung und viel Erfolg für den Prozess wünschen wir Herrn S.