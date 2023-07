Sesselmann verzichtet auf Dienstwagen und Chauffeure – Baerbock gibt 15,7 Millionen € für Sekt und Häppchen aus!

15,7 Millionen Euro für Sekt und Häppchen: Baerbocks Ministerium knallt völlig durch …

Wieso der Deutsche eigentlich von morgens bis abends schuftet und am Ende wenig auf dem Konto landet, könnte uns dieser Tage Annalena Baerbock erzählen. Demgegenüber steht im völligen Kontrast das Handeln von Robert Sesselmann.

Wir wünschen uns mehr solcher Politiker. Kein Politiker in den Altparteien hätte das je gemacht. Robert Sesselmann verzichtet auf seinen Audi A8 Dienstwagen und einem ihm zustehenden Chauffeur. Da der Landkreis sparen muss, möchte er mit gutem Beispiel voran gehen. Das zeugt schon von Führungsqualitäten, denn wie heißt es doch so schön: „führen durch Vorbild“.

Liebe Mitbürger, ich habe heute mein Mandat als Landtagsabgeordneter aufgegeben und werde von Dr. Jens Dietrich jetzt im Landtag würdig vertreten, welchem ich ein gutes Gelingen und eine schnelle Einarbeitung wünsche. Am 03.07.23 erfuhr ich, dass die Geburtsstation des Krankenhauses Sonneberg schließt. Dr. Botthäuser findet keinen Nachfolger aufgrund einer schlechten Ausbildungspolitik der Altparteien. Ich habe heute meinen Dienstwagen Audi A 8 gekündigt und fahre zukünftig selbst ohne Chauffeur mit dem Auto zu den Terminen. Der Landkreis muss sparen und da sollte der Landrat mit gutem Beispiel vorangehen. Die nächste Hiobsbotschaft ist die Schulschließung in Mengersgereuth- Hämmern. Hier gilt es, einen freien Schulträger zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass ein solches Schulmodell Zukunft haben kann. Leider hat diese Geschichte einen Vorlauf. Die Zeiten sind nicht einfach. Mein Schreibtisch ist voll und die Termine laufen. Aber ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft. Trotz aller Widrigkeiten.

Demgegenüber steht Baerbocks Ministerium, welches einfach mal 15 Millionen Euro raus haut, während es vor vier Jahren noch 4,7 Millionen Euro waren. Ist der Posten im Auswärtigen Amt für Annalena Baerbock überhaupt ethisch vertretbar – schließlich legt sie wohl mehr Flugkilometer zurück, als dass sie mit einem E-Bike oder Tretroller durch Deutschland fährt. Dem Klima gefällt das sicherlich ganz und gar nicht.

Im Bundesetat sind in diesem Jahr insgesamt 23 Millionen Euro für Bewirtung und Ähnliches vorgesehen. Fast doppelt so viel wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Das Auswärtige Amt trägt hier mit über 15 Millionen Euro besonders dick auf, was der Steuerzahlerbund moniert.

[…]

Heißt also: Während aufgrund steigender Lebenshaltungskosten die Bürgerinnen und Bürger zwischen Flensburg und Freilassing den Gürtel enger schnallen müssen, bleiben staatliche Stellen davon scheinbar unberührt.

[…]

An welchen Auslandsvertretungen genau und wofür die Budgets konkret verwendet werden, will das Auswärtige Amt nicht preisgeben. Zum Anstieg von 4,7 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 15,7 Millionen Euro 2023 liefert das Ministerium jedoch eine Begründung:

„Bis einschließlich 2019 wurde zur Deckung der Kosten der dienstlichen Kontaktpflege den entsandten Beschäftigten an den Auslandsvertretungen eine pauschale Aufwandsentschädigung mit den Bezügen ausbezahlt.“

[…]

„Leider bleibt es völlig intransparent und damit für den Steuerzahler nicht nachvollziehbar, wofür dieses Geld – offenbar in aller Welt – konkret ausgegeben wird“, kritisiert der Reiner Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler.