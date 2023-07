Früher kämpften sie für die Impfung und das Tragen der Maske im Freien heute heißt es: „Bitte entkleiden sie sich nicht“

Früher kämpfte die Polizei für Maskenpflicht und eine durchgeimpfte Bevölkerung, heute heißt es „Bitte entkleiden sie sich nicht“

Das ist wofür die heutige Gesellschaft steht – sich selbst so unendlich wichtig zu nehmen. Den Willen allen anderen aufzwingen zu wollen, weil man gerne im Gleichschritt mitläuft. Beim diesjährigen Rave the Planet durfte natürlich auch Lauterbach nicht fehlen, schließlich sieht er diesen auch als politisches Statement an. Aber an solchen Tagen interessiert es dann auch niemanden, dass eine wild gewordene Menge durch Berlin fegt und ihren Dreck auf Straßen liegen lässt und in Parks wirft. Zum Glück gibt es in diesem Sommer 2023 keine Viren mehr und die Menschen werden nicht weiter mit dem Maske tragen gegängelt. Wobei es den überwiegenden Teil der Bevölkerung ja nicht groß gestört hat. Jetzt heißt es aber, trinken, trinken, trinken – bis zu 2-3 Liter – außer sie leiden an einer Herz- oder Nierenerkrankung.

Aber seien sie sich sicher, Hitzelockdowns wird es nicht geben und die neuen Wärmepumpen Deutschlands retten ganz sicher die Welt.

Tagesschau spricht von Hitzewelle, weil im Juli eine Woche die Sonne scheint

Selbst 24-28 Grad werden inzwischen bei der Tagesschau tief rot abgedruckt. Es scheint für den Großteil der Deutschen unfassbar zu sein, dass es im Juli allen ernstes Temperaturen über 30 Grad gibt.

Es wird heiß in Deutschland: Bei Temperaturen um die 30 Grad ist am Wochenende nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielerorts Schwitzen angesagt. Am Samstag werden Höchstwerte von 28 bis 36 Grad erwartet. Es ist zunächst sonnig oder leicht bewölkt und überall trocken. Am Nachmittag werden dann im Westen und Südwesten die Quellwolken etwas zahlreicher und im Verlauf sind zwischen Eifel und Schwarzwald einzelne lokale Hitzegewitter möglich.



Am Sonntag steigen die Temperaturen sogar noch weiter – vom Oberrhein bis in die östliche Mitte sind Höchstwerte bis 37 Grad möglich, die 30 Grad-Marke dürfte vielerorts überschritten werden. Abkühlung gibt es nur im höheren Bergland und bei Seewind an der Küste. Zunehmende Feuchte lässt zudem die Wärmebelastung deutlich ansteigen, warnte der DWD. In der Westhälfte Deutschlands drohen im Laufe des Sonntags lokal heftige Gewitter mit Unwetterpotenzial.



Der Deutsche Wetterdienst und das Bundesgesundheitsministerium warnen gemeinsam vor der Hitzewelle in den kommenden Tagen. Das Gesundheitsministerium empfahl allen Bürger:innen, besonders Schwangeren, Eltern mit kleinen Kindern, Älteren und chronisch Kranken, vorsichtig zu sein, um gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Zu den Empfehlungen zählt, ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengungen speziell in der Mittagszeit und am frühen Nachmittag zu vermeiden, sich einzucremen und im Schatten zu bleiben sowie die Wohnung kühl zu halten.



Das Gesundheitsministerium arbeitet derzeit an einem bundesweiten Hitzeschutzplan. Er sieht vor, das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdiensts standardmäßig zu nutzen. Die Länder sollen prüfen, ob bei bestimmten Warnstufen eine Reihe von Maßnahmen verpflichtend sein sollen.



#sommer #sonne #hitze #tagesschau #nachrichten #news

Wie gewohnt steckt bereits in einer der ersten Posts der tagesschau, das Wort verpflichtend drin. Aber keine Angst die Grünen, SPD und FDP haben alles im Griff. Aber wir wissen ja, die AfD ist derzeit wirklich unser größtes Problem.

Ab jetzt heißt es, eincremen, viel trinken und bloß nicht raus gehen um das Klima, sich und andere zu schützen 😉