Ethikrat-Chefin Buyx erhält für vorbildliche Hetze & Diskriminierung ungeimpfter Bürger den Bayerischen Verdienstorden

𝐀𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐮𝐲𝐱, 𝐕𝐨𝐫𝐬𝐢𝐭𝐳𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧 Ethikrats wird nun von Söder der bayrische Verdienstorden überreicht – damals sagte Sie die Impfung wäre quasi nebenwirkungsfrei und heute flieht sie, wenn sie darauf angesprochen wird

Das kennen wir ja schon vom BioNTech Vorstand Uğur Şahin, der mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Aber auch Menschen wie Mai Thi werden regelmäßig ausgezeichnet und geehrt, weil sie die Menschen bewusst für ihren Vorteil belügen. So nun auch Alena Buyx, die noch vor kurzem bei Lanz folgendes sagt:

[…] und wir haben 3 Millionen geimpfte Teenager, das ist nicht nix, also wenn es da jetzt wirklich was gravierendes gäbe, dann würde man das sehen – das ist finde ich total beruhigend. Und hinzu kommt auch noch, dass diese mRNA- Impfstoffe, das ist ja so ein elegantes Verfahren, die zerfallen, dann werden die abgebaut, dann sind die weg, die kann man nach 2 Wochen überhaupt nicht mehr nachweisen im Körper.

Bei Lanz spricht sie noch darüber, dass es keine Langzeitwirkungen bei den Corona-Impfstoffen gibt und die mRNA nach zwei Wochen zerfällt, abgebaut und dann weg ist. Doch leider hat sich bereits herausgestellt, dass dem eben nicht so ist. In der neuen Dokumentation „Nur ein Pieks“ wird sie vor ihrem Büro damit konfrontiert. Doch sie läuft einfach weg. Stattdessen lässt sie sich nun allen ernstes einen bayrischen Verdienstorden vom Corona-Warner Nr. 1 verleihen.

Wie schreibt eine Twitter Nutzerin:

Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust ihr mal dazu ein paar Fragen zu stellen: a.buyx@tum.de. Denn ein vollmundiger Kommentar – wie zu Corona-Zeiten – zu dem Anstieg der Myokarditis-Hospitalisierungen bei Kindern, bleibt Alena Buyx der Gesellschaft schuldig.

Die Arbeitsgebiete von Prof. Dr. med. Alena Buyx reichen von medizinethischen Fragen aus der klinischen Praxis über Herausforderungen durch biotechnologische Innovation und medizinische Forschung bis hin zu ethischen und Gerechtigkeitsfragen in modernen Gesundheitssystemen. Sie verfolgt dabei einen interdisziplinären Ansatz von „embedded ethics“ und kollaboriert mit klinischen Kollegen ebenso wie mit Kollegen verschiedener anderer Fachrichtungen. Alena Buyx ist Mitglied verschiedener nationaler, internationaler und universitärer Gremien, berät regelmäßig große internationale Forschungskonsortien und ist nachgefragte Rednerin und Expertin für Medienauftritte. Seit 2016 ist sie Mitglied des Deutschen Ethikrats, seit 2020 ist sie Vorsitzende des Gremiums. Sie war Mitglied (2019-2021) des WHO Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight of Human Genome Editing.

Professor Alena Buyx ist vollapprobierte Ärztin mit weiteren Abschlüssen in Philosophie und Soziologie. Sie habilitierte sich 2013. Vor ihrer Ernennung in München war sie Professorin für Medizinethik an der Universität Kiel, Emmy Noether-Gruppen-Leiterin an der Universität Münster, Academic Scholar an der Harvard University, stellvertretende Direktorin des englischen Ethikrats und Senior Fellow am University College London.