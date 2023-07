Wie hoch sind die Kosten die wir als Steuerzahler für die Gerichtsprozesse um BioNTech & Co. zu bezahlen haben?

Ein engagierter Leser reagierte auf unsere Frage, die wir am Ende dieses Beitrags stellten.

Besagter Leser stellte eine Anfrage beim „Bund der Steuerzahler“ (info@steuerzahler.de) bereits vor unserem Aufruf, um über die Steuerverschwednung und die Zweckentfremdung eine Auskunft zu erhalten. Ob diese erfolgreich ist, ist derzeit unklar, denn vielleicht bekommen auch nur Mitglieder einer Auskunft. Aber ein Versuch ist es allemal wert, denn immerhin wurde der Bund der Steuerzahler nun auf den Umstand der Zweckentfremdung und Verschwendung hingewiesen. Angesprochenen Vertrag findet ihr auch in diesen alten Beitrag.

ich mache Sie hiermit auf einen Fall der Verschwendung von Steuergeldern aufmerksam und bitte Sie, mir sachdienlich Auskunft darüber zu erteilen, ob der Bund der Steuerzahler beabsichtigt, dieser Angelegenheit auf den Grund zu gehen.

Es handelt sich um die Verträge, die die Europäische Kommission im Namen der Länder der EU, also auch der Bundesrepublik Deutschland, mit den Herstellern der Impfstoffe gegen die Krankheit COVID-19 abgeschlossen hat. Konkret handelt es sich um die sog. Advance Purchase Agreements – beispielhaft mit dem Unternehmen Pfizer Inc. und BioNTech Manufacturing GmbH, unterzeichnet am 20. November 2020, und die dort auf den Seiten 24 – 26 unter Punkt I.12. abgedruckten Regelungen über Indemnification. Link sh. unten am Ende des Textes. Das Dokument trägt die Bezeichnung:

European Commisssion

SANTE/2020/C3/043 – SI2.838335

Zusammengefasst besagen diese Klauseln, dass die jeweiligen Vertragsstaaten die Impfstoffhersteller nicht nur von jeglicher Haftung freistellen. Also sämtliche Kosten übernehmen (Prozesskosten, Vergleichssummen, ausgeurteilte Schadensersatzbeträge etc.), die die Impfstoffhersteller gegenüber Impfgeschädigten evtl. freiwillig zusagen bzw. aufgrund eines rechtskräftigen Urteils übernehmen müssen. Sondern diese Klauseln besagen ebenfalls, dass die Staaten, also auch die Bundesrepublik Deutschland, vertreten von dem Bundesgesundheitsministerium, die in Anspruch genommenen Impfstoffhersteller aktiv durch z.B. die Beauftragung von Experten oder Zurverfügungstellung von Informationen oder Unterlagen bei der Prozessführung unterstützen müssen.

Im Ergebnis bedeutet das folgendes:

Menschen, die sich z.B. aufgrund einer berufsbezogenen Impfnachweispflicht zwecks Meidung wirtschaftlicher Vernichtung haben impfen lassen und nun einen Impfschaden erlitten haben, werden von genau denjenigen – nämlich dem Staat, der ihnen diese Verpflichtung auferlegt hat – aktiv daran gehindert, in einem etwaigen Gerichtsverfahren zu obsiegen. Unterliegen sie, wird ihnen durch kostenaufwendige Mithilfe des sie zuvor verpflichtet habenden Staates, an den sie Steuern abführen, jegliche Kostenerstattung verwehrt. Obsiegen sie, müssen sie ihren eigenen Schadensersatz indirekt in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler selbst tragen.

Die Impfstoffhersteller stehen demgegenüber in keinerlei Verpflichtung, die erzielten „exorbitanten Gewinne“ (Originalzitat Herr Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach) in irgendeiner Form ebenfalls zu diesem Zwecke zu verwenden. Letztlich werden hierdurch nicht nur die impfgeschädigten Steuerzahler, sondern alle Steuerzahler der Bundesrepublik Deutschland zum Nutzen und zugunsten der Impfstoffhersteller benachteiligt.

Hinzu kommt, dass sich diese für den deutschen Steuerzahler nachteilige Regelung auch auf Verfahren auswirkt, die in anderen europäischen Ländern geführt werden. Aus Frankreich ist es bekannt, dass das dort in Impfschadensprozessen verklagte Unternehmen Pfizer Inc. sich als nicht passiv legitimiert erachtet und stattdessen auf das in Deutschland ansässige Unternehmen BioNTech Manufacturing GmbH verweist. Ausländische Prozessbevollmächtigte erweitern daher ihre Klageschrift auf die BioNTech GmbH als weitere Beklagte. Hierüber wurde in der Tageszeitung „Die Welt“ berichtet. Soweit der in Deutschland ansässigen BioNTech GmbH durch derartige Verfahren innerhalb der gesamten EU Kosten entstehen könnten, ist davon auszugehen, dass auch hierfür letztendlich alleine deutsche Steuergelder aufgewendet werden.

https://fragdenstaat.de/dokumente/9528-apa-biontech-pfizer/

Ich bitte um Überprüfung und Stellungnahme.

