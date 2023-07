CMS Kanzlei vertritt den Staat nicht das erste mal, nun bereichern sich die Anwälte an BioNTech-Geschädigten durch den Steuerzahler

Auf Kosten der Steuerzahler – so wie BioNTechs Ugur Sahin – macht nun eine Kanzlei das Geschäft ihres Lebens, CMS heißt diese und hat den Staat bereits bei Ansprüchen von Mundschutzlieferanten vertreten

Was wären wir ohne unsere Leser? Eigentlich müsste man es etwas spezifischer formulieren, was wären wir ohne unsere Kommentatoren. Deshalb an dieser Stelle einfach mal Danke.

Wer sind die Anwälte die BioNTech auf Steuerzahlerkosten vertreten

Der Südkurier berichtete erst kürzlich über den 1. Prozesstag eines Impfgeschädigten und schreibt am Ende über zwei der Anwälte, die BioNTech vertreten und von Steuergeldern bezahlt werden. Es handelt sich um Tobias Bomsdorf und Benjamin Hermes.

Er schlug eine gütliche Einigung vor, die jedoch von den beiden Vertretern von Biontech, Tobias Bomsdorf und Benjamin Hermes, abgelehnt wurde. „Wir sehen aus medizinischer und rechtlicher Sicht dafür keine Möglichkeit“, sagte Bomsdorf. Wenn berechtigte Ansprüche da wären, würde Biontech diese regulieren. Die lägen in diesem Fall aber nicht vor.

Die beiden Anwälte arbeiten bei einem der umsatzstärksten Anwaltskanzleien in Deutschland

Gibt man die beiden Namen bei der Suchmaschine seines Vertrauens ein, spuckt einem diese direkt „CMS“ aus. Schaut man bei Wikipedia vorbei, dann heißt es dort:

CMS ist eine internationale Wirtschaftskanzlei, die Rechts- und Steuerberatungsleistungen anbietet.[2] Sie berät Unternehmen in wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen.[3] Zu CMS gehören 18 unabhängige Kanzleien mit rund 80 Standorten weltweit.[4] In Deutschland liegt CMS hinter Freshfields Bruckhaus Deringer auf Platz 2 der umsatzstärksten Anwaltskanzleien.[5]

[…

1999 schlossen sich sechs europäische Sozietäten mit 1.400 Anwälten und rund 500 Millionen Mark Umsatz zu CMS zusammen.[6] Unter der Marke CMS – benannt nach zwei der Gründungskanzleien, Cameron McKenna (UK) und Hasche Sigle (DE), – entstand eine „Partnerscha].

[…]

Das Tagesgeschäft von CMS liegt in der Hand einer dreiköpfigen Geschäftsführung. Sie besteht aus Pierre-Sébastien Thill (Vorsitzender), Duncan Weston und Isabel Scholes.[26] Wikipedia

Das Unternehmen hat in etwas 8.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro. Damit erklärt sich auch wieso Anwälte in der Regel nicht mit einem Skoda Fabia vorfahren und nicht in einer 2. Zimmerwohnung. Das Unternehmen heißt in Deutschland: „CMS Hasche Sigle“ und hat Standorte in München, Stuttgart, Köln, Hamburg, Düsseldorf. Bei Juve findet man einer der bekanntesten Mandate dieser Kanzlei:

Bund bei Abwehr von Ansprüchen ggü. Mundschutzlieferanten

Dax-Konzern ggü. Winzern bei Abwehr von Produzentenhaftung bzgl. Nebenwirkungen eines Pflanzenschutzmittels

Pharmaessentia in €9-Mrd-Schiedsverf. bzgl. Lizenzvertrag gg. österr. Unternehmen (ICC)

internat. Anlagenbauer in €500-Mio-Lieferstreit bzgl. Windanlagen (LG)

Autoticket in €560-Mio-Verf. gg. Bund wg. Pkw-Maut (DIS)

Mercedes-Benz u. Stellantis bei Abwehr von Kundenklagen im Dieselkomplex

asiat. Techkonzern bei Abwehr von Schadensersatz im Zshg. mit Mängeln in Transistoren, u.a. ggü. Dax-Konzernen

US-Zahlungsdienstleister bei Abwehr von Schadensersatz ggü. Kunden

dt. WP-Gesellschaft in Post-M&A-Streit im Zshg. m. Kraftwerksverkäufen in Dtl. u. den NL

dt. Unternehmerfamilie in Gesellschafterstreit mit div. Verf. (u.a. BGH)

Baden-Württemberg bei Abwehr von Kartellschadensersatz (Holzvermarktung)

dt. Familienunternehmen bei Vollstreckung von Schiedsspruch gg. chin. Kundin nach Lieferstreit (ICC)

Dax-Konzern zu investitionsschutzrechtl. Ansprüchen gg. Russl.

Vorsitzender Schiedsrichter u.a. in Investitionsschutzverf. gg. Kolumbien, Südkorea, Pakistan (ICSID)

Tobias Bomsdorf

Was sagt Dr. Tobias Bomsdorf selbst über sich:

Er begleitet häufig Fälle, die besonders öffentlichkeitswirksam sind und für das betroffene Unternehmen zu einer existentiellen Krise führen können.

Bei Juve.de heißt es über den Rechtsanwalt auch:

Benjamin Hermes

Benajmin Hermes war zwei mal Praktikant bei des Bundesärztekammer:

Seine Abschlussarbeit schrieb er bei Prof. Dr. Taupitz über die „Die mutmaßliche Einwilligung im Arzthaftungsrecht“. Prof. Taupitz könnte einigen bekannt sein, denn der sitzt nicht nur bei den Leopoldina sondern auch im Ethikrat.

Dort heißt es in seinem Lebenslauf: „Jochen Taupitz ist Jurist und gilt als einer der renommiertesten Experten für Gesundheitsrecht und Medizinethik.“ Hat er seinen Studenten Medizinethik vermittelt und wie ist er als Rechtsanwalt dazu eigentlich in der Lage?

Dass man Pharmakonzerne vertritt, welche sich ebenfalls an Steuergeldern bereichern und das Leid vieler Menschen, welches u.a. durch Leopoldina Wissenschaftler, denen Taupitz angehört, dadurch mit möglich gemacht hat, scheint egal zu sein. Auch liest man bei Wikipedia über ihn: „Deutscher Ethikrat (2008–2016), dabei ab 2012 als stellvertretender Vorsitzender dieses Gremiums“. Unseren Deutschen Ethikrat kennen wir ja durch Alena Buyx bereits zu genüge.

Wie Hermes an sein Praktikum bei der Bundesärztekammer kam, ist wohl klar, wenn man Taupitz Lebenslauf liest:

seit 1995 Vorstandsmitglied und seit 2016 Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer

CMS kennt den Staat besonders gut, hat es diesen bei Ansprüchen von Mundschutzlieferanten bereits verteten

Eine Hand wäscht bekanntlich die andere. CMS inklusive seiner beiden Anwälte Bomsdorf und Hermes mischen nicht nur bei Impfschäden im großen Stil mit – welche sich dank hervorragender Verträge, neben BioNTech, ein goldenes Näschen verdienen. Auch bei den Maskenaffären mische CMS ganz vorne mit, so heißt es bei einer ihrer Listen von Mandaten: „Bund bei Abwehr von Ansprüchen ggü. Mundschutzlieferanten“.

Es würde nicht überraschen, wenn nicht wieder unzählige Bundestagsabgeordneten oder anderweitige Politiker bei CMS angestellt wären und diese dadurch an diesen Auftrag gelangen sind. Müssen solche Jobs, es handelt sich ja doch um einen Streitwert von 150-250.000 Euro, eigentlich nicht ausgeschrieben werden?

Auch CMS und BioNTech sind sich bereits gut vertraut

Auch hier darf sich CMS durch ein Missmanagement am Steuerzahler bereichern

In einem Artikel von Juve.de heißt es zu dem Maskenskandal:

Anfang Januar teilte die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Opposition mit, dass der Streitwert der Verfahren bei rund 140 Millionen Euro liegt. Nach JUVE-Informationen kommen aber ständig neue Verfahren hinzu.

Jetzt wird auch langsam uns klar, wieso so viele Anwälte als Bundestagsabgeordnete oder Politiker im allgemeinen arbeiten. Denn eine Hand wäscht ja bekanntlich die andere Hand.

Alleine bei der Maskenaffäre wird der Bund von 38 Anwälten inklusive Assistenten vertreten und diese wiederum vom Steuerzahler bezahlt

Wenn nun hier schon 38 Anwälte für die Bundesregierung, bei 140 Millionen Euro (4,50 Euro je FF2-Maske), tätig sind, wie viele sind dann derzeit für die vielen Impfpharmagiganten wohl erst tätig? Davon arbeiten gerade 10 Anwälte von CMS für die Bundesregierung. Für CMS das Geschäft ihres Lebens? Sicherlich nicht.

Könnte man bei Fragdenstaat eventuell mehr über die Details zu den Impfprozessen herausfinden? Etwa die Höhe der Anwaltskosten, wie viele Anwälte tätig sind, für welche Impfstoffhersteller sie arbeiten …