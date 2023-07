Influencer Jo Linder (30J.) 4-fach Corona gespritzt stirbt an Aneurysma – Fachartikel deutet auf einen Zusammenhang hin

Skurille Welt: Exzessiver Lebenswandel, gepaart mit der 4 Spritze, das ist Jo Lindner, auf Instagram auch „Joesthetics“ genannt

Man könnte bald sprachlos sein, aber das ist wohl das Schicksal, welches uns früher oder später alle ereilen wird. Die Frage ist aber das wie. Ein Bodybuildinginfluencer mit 9,3 Mio. Followern ist vor kurzem an einem Aneurysma gestorben. Er hat sich 4x gegen Corona impfen lassen und das bestätigt er auch in einem Interview bei „Bradley Martyn’s Raw Talk“ (Jo Lindner On Teenage Substance Abuse, Thoughts on America & The Fitness Industry“, welches wir hier eingebunden haben. Das Video wurde 379.716 mal gesehen und am 6. Juni 2023 veröffentlicht.

Er hat sich 4-fach impfen lassen und begründet dies mit gesellschaftlichem Druck. Er dachte später auch darüber nach was er getan hat. Wobei sich hier die Frage stellt, wann bekam er die 4. Impfung? Hätte er sich auch ein 5. Mal impfen lassen? Seine Freundin beschreibt ihn als einen Menschen der sehr viel über die Kommentare seiner Follower nachdachte, ihm war die Meinung anderer wichtig.

Zwei Blutwäschen ließ er nach den 4. Impfungen machen

Im Interview mit Martyn will er zunächst nicht recht darüber sprechen, aber sein Gegenüber ist sehr interessiert. Er spricht darüber, dass ein Arzt seine Blutuntersuchung (blood work or blood test) ansieht und sie metallische Partikel darin sehen. Der Arzt sagte zu ihm, dass es von dem ist – vermutlich meint er die Impfung.

Auch die Blutwäsche spricht er an und dass eine Nadel so dick wie ein Stift in seinen Venen für die Plasmapharese steckte. Binnen 6 Monaten ließ er diese machen und meint, dass diese sehr kostspielig waren. Auch einen D-Dimer Test ließ er machen.

Covid ist für ihm zu diesem Zeitpunkt wie eine Grippe. Es wurde überreagiert. Dass es mächtigere Menschen gibt, die all das kontrolliert haben, spricht er ebenfalls an.

Lebensstil von Jo Lindner

Schaut man sich den Lebensstil an, betrachtet man die Umstände in denen dieser Mensch gelebt, wie er sich ernährt und was er sich über die Gentherapie hinaus gespritzt hat, hat irgendein Faktor das Fass zum Überlaufen gebracht. Niemand sieht so aus, ohne das hier künstlich nachgeholfen wird. Die Kommentatoren unter dem Video schreiben, „no one can have those types of alien gains“ oder „his alien gains will always be remembered“, ziemlich gruselig wie wir finden. Das war aber wohl auch sein Markenzeichen. Wie kann es anders sein, in den USA war er deshalb ein Star.

Er gab es auch offen zu, dass er Anabolika gespritzt hat.

Anabole Steroide sind synthetische Abkömmlinge des männlichen Sexualhormons Testosteron. Sie wurden während des Zweiten Weltkriegs entwickelt und dienten ursprünglich dazu, entkräfteten und unterernährten Kriegsgefangenen eine bessere Rekonvaleszenz zu ermöglichen. Außerdem wurden sie aufgrund ihrer eiweißaufbauenden Wirkung bei konsumierenden Krankheiten und Muskelatrophie sowie als Mittel gegen Blutarmut eingesetzt. Sehr bald schon fanden sie auch Anwendung im Sport, wo sie als unerlaubtes Doping zur Leistungssteigerung an gesunde Athleten verabreicht wurden. In der Medizin kommen anabole Steroide heute noch bei einer Insuffizienz der Hoden (Mangel der Bildung körpereigenen Testosterons), bei Wachstumsstörungen oder bei körperlicher Schwäche (z. B. bei alten Menschen) zum Einsatz. Allgemein gehören sie zur Gruppe der Anabolika; als die wichtigsten Vertreter sind Dehydrochlormethyltestosteron, Nandrolon, Metandienon, Stanozolol, Furazabol und Metenolon zu nennen. Wikipedia

Gebürtig kommt Jo Lindner aus Bayern lebte aber mit seiner Freund, laut Bild, in Thailand. Schade ist, dass leider alle Medien vergessen haben, darauf hinzuweisen, dass er 4-fach gespritzt war. Zumindest der Vollständigkeit halber hätte man das tun können, schließlich sprach Jo Lindner selbst in einem aktuellen Video darüber.

Der Tod von Jo Lindner wurde von seiner Freundin Nicha (immapeaches), ebenfalls auf Instagram aktiv, bekannt gegeben.

Jo is the best place everyone.



Yesterday his past away by aneurysm .. I was there with him in the room.. he put on the necklace in my neck that he made for me ..

than ..we was just lay down cuddle..waiting the time to go meet Noel at the gym at 16.00 ..

he was in my arms.. than this is just happening too fast.. 3 days ago he kept said that he pain his neck .. we not really realize it… until it too late.



At this moment I couldn’t write anything much

Trust me this man is more than what you ever know.. he so sweet kindness strong and HARD WORK MAN and loyalty and honesty smart.



And he is the believer in EVERYONE



specially ME he believes in me that I could be better and be someone in this world.

When everyone else just laugh about it



His think a lot about what to POST and CARE a lot about every comment and everyday after he posted he just in his room reply all the comments him self … he put a lot of work to be motivated to his fan EVEN sometimes he feel not so motivation . but he can’t rest or GIVE UP

Because he knew 8 million people out need this from him.



like he always say “ keep pushing and STAY STRONG “



If your guys were know him like I do… his is the amazing and incredible person in this world.



He done so much and he build so far just by him self.



So please remember him as Joesthetics

Jo ist der beste Ort für alle. Gestern ist er an einem Aneurysma verstorben…ich war bei ihm im Zimmer…er hat mir die Kette um den Hals gelegt, die er für mich gemacht hat…

dann ..lagen wir einfach nur da und kuschelten..warteten auf die Zeit, um Noel im Fitnessstudio um 16.00 Uhr zu treffen ..

er lag in meinen Armen.. dann ging das alles viel zu schnell.. Vor 3 Tagen hat er immer wieder gesagt, dass er Schmerzen im Nacken hat .. wir haben es nicht wirklich gemerkt… bis es zu spät war. In diesem Moment konnte ich nicht viel schreiben.

Glauben Sie mir, dieser Mann ist mehr als das, was Sie jemals wissen… er ist so süß Güte stark und HARD WORK MAN und Loyalität und Ehrlichkeit smart. Und er glaubt an JEDEN besonders an mich, er glaubt an mich, dass ich besser sein kann und jemand in dieser Welt sein kann.

Wenn alle anderen nur darüber lachen Er denkt viel darüber nach, was er posten soll und kümmert sich sehr um jeden Kommentar und jeden Tag, nachdem er gepostet hat, antwortet er in seinem Zimmer auf alle Kommentare … er hat viel Arbeit investiert, um seine Fans zu motivieren, auch wenn er sich manchmal nicht so motiviert fühlt … aber er kann sich nicht ausruhen oder AUFGEBEN

Weil er wusste, dass 8 Millionen Menschen da draußen das von ihm brauchen. Wie er immer sagt: „Bleibt dran und bleibt STARK“. Wenn ihr ihn so gut kennt wie ich, dann ist er eine unglaubliche Person auf dieser Welt. Er hat so viel getan und so viel aufgebaut, ganz alleine. Also bitte denkt an ihn als Joesthetics

Aneurysma – auch Basketballprofi Paul Zippser erlitt tragisches Schicksal

Was ist überhaupt ein Aneurysma? Dafür werfen wir einen kurzen Blick auf Wikipedia:

Das Aneurysma, auch Arterienerweiterung oder umgangssprachlich arterielle Aussackung genannt, ist eine spindel- oder sackförmige, örtlich begrenzte, permanente Erweiterung des Querschnitts von Schlagadern (selten von Venen) infolge angeborener oder erworbener Wandveränderungen. Durch diese unterscheidet sich das Aneurysma etwa von der Ektasie, einer permanenten Erweiterung von Blutgefäßen (und Hohlorganen), welche sich trotz Intaktheit aller beteiligten Wandschichten ausgebildet hat.

Der Stern schreibt am Ende seines Artikels zur Erklärung eines Aneurysmas:

Ein Aneurysma ist eine örtlich begrenzte Aussackung eines Blutgefäßes. Es kann sich bilden, wenn die Gefäßwände der Arterien geschwächt sind. Aneurysmen können im gesamten Körper auftreten, häufiger ist das Gehirn betroffen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, weitere Faktoren sind aber auch Bluthochdruck oder schlechte Gewohnheiten wie Rauchen, Alkohol oder Drogenmissbrauch. Stern

Erinnert ihr euch noch an den Basketballer Paul Zipser (27J.)? Sein Verein (Bayern München) gab damals bekannt: „Die Hirnblutung und die Operation bei Paul Zipser stehen nicht im Zusammenhang mit dessen Impfung“.

Fachartikel bestätigt Zusammenhang mit der Covid-Spritze und dem Auftreten eines Aneusysmas

Prof. Stefan Homburg verweist auf Twitter auf einen Fachartikel, der den Zusammenhang von Aneurysmen und der Corona-Spritze anhand von 3 Fallberichten erläutert. Der Fachartikel ist vom 31. März 2022 und trägt den Titel: „Intracranial aneurysm rupture within three days after receiving mRNA anti-COVID-19 vaccination: Three case reports“, auf Deutsch „Ruptur eines intrakraniellen Aneurysmas innerhalb von drei Tagen nach einer mRNA-Anti-COVID-19-Impfung: Drei Fallberichte“. Anfangs heißt es dort:

Wir berichten hier über die Inzidenz und Details von drei Patienten, bei denen es kurz nach der COVID-19-Impfung mit Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) zu einer intrakraniellen Aneurysmaruptur kam.

Homburg schreibt unter dem Tweet, „Gestern kamen unzählige Impftrolle, die behaupteten, Lindner sei infolge langjährigen Dopings kurz nach der Impfung verstorben“. Auch wir sehen den Zusammenhang zum Doping in diesem Fall wohl als eher gegeben oder vielleicht ein Zusammenspiel, aber Aufschluss würde hier wohl nur eine Obduktion geben. Wobei Prof. Burkhardt auch hier klar sagte, „Es ist sehr schwierig aufgrund der Befunde zu wirklich endgültigen Ergebnissen zu kommen“.

Interessanter finden wir den Hinweis eines Lesers auf die Schlussfolgerung in dem Fachartikel:

Conclusion: Although the advantages of COVID-19 vaccination appear to outweigh the risks, pharmacovigilance must be maintained to monitor potentially fatal adverse events and identify possible associations. Schlussfolgerung: Obwohl die Vorteile der COVID-19-Impfung die Risiken zu überwiegen scheinen, muss die Pharmakovigilanz aufrechterhalten werden, um potenziell tödliche unerwünschte Ereignisse zu überwachen und mögliche Zusammenhänge zu erkennen.

Homburg kommentiert dazu: