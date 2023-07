Teil 1: Jegliche Symptome sind seit 2020 Long-Covid – dabei gibt die offizielle Definition nur 3 Symptome her?!

Inflationäre Verwendung des Begriffs Long-Covid, dazu kommt, dass es kein einheitliches Krankheitsbild gibt

Dr. Imke Querengässer wendet sich mit einem Leserbrief an ihre Humankollegen. Einige Leser werden sie bereits kennen, denn die Veterinärmedizinerin engagiert sich schon sehr lange u.a. durch Artikel wie „Der falsche Sündenbock“ oder bei der Bürgerinitiative für „offene Information“. Durch diesen Leserbrief sind wir dann aber erst richtig mit dieser Thematik in Berührung gekommen und so wurde aus einem anfänglichen „Quickie“ ein doch etwas umfangreicherer Beitrag. Wir haben das RKI und seine Position zu Long- und Post-Covid unter die Lupe genommen. Aber nun erstmal weiter mit dem Leserbrief.

Dr. Querengässer stellt die Frage: Wie viele der Long Covid-Patienten sind denn nicht geimpft?

Nun wurde ein Leserbrief von Frau Querengässer veröffentlicht, der den Titel „Wie viele der Long Covid-Patienten sind denn nicht geimpft“ trägt. Veröffentlicht wurde dieser in der Pforzheimer Zeitung. Einige Quellen sagen, der Artikel wurden am 25.06. gedruckt, manche sprechen vom 27.06.

In dem Artikel heißt es von Dr. Querengässer, dass es während der Pandemie ausreichte, einen positiven PCR-Test zu haben, um als Covid-Patient zu gelten. Es wurden keine Differentialdiagnosen gestellt und man musste auch keine Symptome einer Erkrankung aufweisen. Auch spricht sie davon, dass der Test gar nicht erst in der Lage ist, diese neue Krankheit namens Covid nachzuweisen. Das RKI spricht selbst davon, dass das Krankheitsbild nicht definiert ist und es deshalb keine Vollerfassung zu den Fällen gibt. Jedes gesundheitliche Leiden zählt also, sobald jemand einen positiven PCR-Test hat als Long-Covid:

RKI und Long-Covid – vorübergehende Definition der WHO

Schaut man sich im www um, erkennt man, dass zu Long-Covid und Post-Covid gar nicht so viel bekannt ist und für eine genaue Definition sieht es ziemlich mau aus. Trotzdem hört man bei Interviews immer wieder „ich leide an Long Covid“. Wie kann es sein, dass gefühlt jeder 2. – der offensichtlich nur ein wenig unpässlich ist – von Long Covid betroffen sein soll? Was genau ist Long Covid eigentlich und welche Symptome fallen wirklich darunter?

Dazu haben wir die Website des RKI bemüht und tada – wir wurden fündig. Wir sagen aber gleich vorweg, das ganze ist wie üblich sehr enttäuschend und wie so oft wird hier gelogen, dass sich die Balken biegen.

Das RKI verweist auf seiner Website auf die

vorläufige Falldefinition der WHO vom Post-COVID-Zustand, die AWMF S1-Leitlinie Long/ Post-COVID und die Ergebnisse der COVIDOM-Studie zu Langzeitfolgen von COVID-19.

Wir gehen gleich auf alle drei im Detail ein.

Unterschied Long-Covid und Post-Covid

Schonmal vorweg ein Absatz aus der S1-Leitlinie:

Ähnlich wie bei anderen Infektionskrankheiten, gibt es nach einer akuten COVID-19-Infektion Patient*innen mit anhaltenden Beschwerden (Abbildung 1), die ab einer Zeitspanne von vier Wochen nach Infektion als Long COVID oder post-akute Folgen von COVID-19 (post-acute sequelae of COVID-19) [1] und bei Persistenz von mehr als zwölf Wochen als Post-COVID-Syndrom bezeichnet werden (Abbildung 2). Im Folgenden wird von Long/Post-COVID gesprochen, wenn nicht explizit zwischen Long COVID und Post-COVID-Syndrom differenziert wird.

Es wird also bei Symptomen, welche ab 4 Wochen nach der Infektion weiter bestehen, von Long-Covid gesprochen. Bei Symptomen, die mehr als 12 Wochen anhalten, spricht man hier von Post-Covid-Syndrom. Auf der Website des RKI heißt es übrigens völlig irreführend trotz dessen, dass das RKI um die Definition der WHO weiß und sich derer bedient:

Hierzu zählt eine Vielfalt körperlicher, kognitiver und psychischer Symptome, welche die Funktionsfähigkeit im Alltag und Lebensqualität negativ beeinflussen. RKI

Am 28.04.2023 schreibt das RKI auf der Website zu Long-Covid:

WHO-Definition zu Long-Covid

Liest man sich jetzt die Definition der WHO durch, kommt man zu der Erkenntnis, dass es nur eine „Vorläufige Falldefinition der WHO vom Post-COVID-Zustand“ gibt, welche aus 88 Wörtern besteht. Wir haben diese mal genauer unter die Lupe genommen, schließlich baut wirklich alles auf diese „Falldefinition“ auf. Hier zunächst die Definition mit anschließend automatischer Übersetzung des Textes:

Tabelle 3. Eine Definition des Post-COVID-19-Zustands Eine Post-COVID-19-Erkrankung tritt bei Personen auf, bei denen in der Vergangenheit wahrscheinlich oder bestätigt SARS aufgetreten ist, in der Regel 3 Monate nach Ausbruch von COVID-19 mit Symptomen, die mindestens 2 Monate bestehen und kann nicht durch eine alternative Diagnose erklärt werden. Häufige Symptome sind Müdigkeit, Kurzatmigkeit, kognitive Funktionsstörungen, aber auch andere* und haben im Allgemeinen Auswirkungen auf das tägliche Leben. Die Symptome können nach anfänglicher Genesung erneut durch eine akute COVID-19-Episode auftreten oder bestehen seit der Ersterkrankung fort. Die Symptome können auch schwanken oder zurück kommen im Laufe der Zeit.



Für Kinder kann eine eigene Definition gelten. Anmerkungen:

Es gibt keine Mindestanzahl von Symptomen, die für die Diagnose erforderlich sind; es wurden jedoch Symptome beschrieben, die verschiedene Organsysteme und Cluster betreffen.

*Eine vollständige Liste der beschriebenen Symptome, die in die Erhebungen einbezogen wurden, findet sich in Anhang 2.



Definitionen:

Fluktuation – eine von Zeit zu Zeit auftretende Veränderung in Quantität oder Qualität.

Rückfall – Wiederauftreten von Krankheitserscheinungen nach einer Phase der Besserung.

Cluster – zwei oder mehr Symptome, die miteinander verbunden sind und gemeinsam auftreten. Sie bestehen aus stabilen Gruppen von Symptomen, sind relativ unabhängig von anderen Clustern und können spezifische zugrunde liegende Dimensionen von Symptomen aufzeigen (32).

Es wird zunächst davon gesprochen, dass erstmal geklärt werden muss, ob eine „Post-COVID-19-Erkrankung“ nicht durch eine alternative Diagnose erklärt werden kann. Wie sieht es aus, wie viele derer Personen, die davon ausgehen oder einfach nur davon sprechen, sie hätten Post-Covid, waren geimpft? Wurde wirklich alles andere ausgeschlossen, bevor diese Diagnose gestellt wurde? Geht man dem genauso akribisch nach wie bei Impfschäden, die beim PEI ja nur Verdachtsfallmeldungen sind?

Wir weißen nochmal explizit auf folgenden Satz in der Definition der WHO hin:

Häufige Symptome sind Müdigkeit, Kurzatmigkeit, kognitive Funktionsstörungen, aber auch andere* und haben im Allgemeinen Auswirkungen auf das tägliche Leben.“

Mit der Anmerkung:

„*Eine vollständige Liste der beschriebenen Symptome, die in die Erhebungen einbezogen wurden, findet sich in Anhang 2“.

Werfen wir jetzt einen Blick darauf, wie die Definition zustande kam.

Wie kam die Definition zu Stande?

Die drei genannten Symptome kamen durch einen Fragebogen zustande, bei dem 265 Personen befragt wurden. In dem Fragebogen wurden eine Vielzahl an Fragen gestellt und die Befragten konnten auf einer Skala von 1 bis 9 Kreuze setzen. Ausgewertet wurde dann nach dem „Consensus“ (Konsens) Prinzip: wenn 70% oder mehr 7 bis 9 ankreuzten, bedeutete dies „Konsens“:



Beispielsweise wurde den Personen folgende Frage gestellt:

Wie wichtig ist „eine Mindestanzahl von Symptomen“ für die klinische Falldefinition für den Zustand nach COVID-19?

Die Auswertung sieht dann so aus:

In den letzten drei Spalten sieht man, dass insgesamt 252 Personen antworteten. Ein Kreuz bei 1 bis 3 machten 4% der Befragten. Ein Kreuz bei 7 bis 9 machten 79% der Befragten. Damit wurde diese Frage im „Konsens“ beantwortet, da mehr als 70% (nämlich 79%) ihr Kreuz bei 7 bis 9 setzten und damit soll die Frage in die Definition mit einfließen. Interessant ist, dass auch die Symptome abgefragt wurden:

Wie man sehen kann, gab es nur bei drei Symptomen einen „Konsens“: Kognitive Dysfunktion/Gehirnnebel (74%), Ermüdung (Fatigue) (78%) und Kurzatmigkeit (78%).

Würde sich die WHO also an die eigenen „Konsensregeln“ halten, dann dürften folgerichtig nur genau diese drei Symptome in der Falldefinition auftauchen – und nicht noch ein irreführender Verweis auf weitere „abgefragte Symptome“.

Alle anderen, nachfolgend auf Deutsch übersetzt, haben eine geringere, gemeinsame Übereinstimmung. Wenn man hier wohlwollend – entgegen der eigenen Definition der WHO Arbeitsgruppe – argumentieren möchte, könnte man noch Symptome heranziehen, welche es deutlich über 60% geschafft haben. Interessant ist dabei, dass dies genau die Symptome sind, die bei sehr vielen Impfgeschädigten auftreten.

Bauchschmerzen

Menstruations- und Periodenprobleme

Veränderter Geruch/Geschmack

Angst

Verschwommene Sicht

Brustschmerzen

Kognitive Dysfunktion/Gehirnnebel (74%)

(74%) Husten (63%)

Depression

Schwindel

Ermüdung (Fatigue) (78%)

(78%) Wechselfieber

Magen-Darm-Probleme (Durchfall, Verstopfung, saurer Reflux)

Kopfschmerzen

Gedächtnisprobleme (65%)

Gelenkschmerzen

Muskelschmerzen/Krämpfe (64%)

Neuralgien

Neu auftretende Allergien

Kribbelnde Gefühle (Kribbel- und Nadelempfindungen)

Unwohlsein nach Belastung (67%)

Kurzatmigkeit (78%)

(78%) Schlafstörungen (62%)

Tachykardie/Palpitationen (60%)

Tinnitus und andere Hörprobleme

Und wie so oft schließt auch hier sich der Kreis, dass man den Handlungsspielraum einfach erweitert, weil es ins politisch und medial vermittelte Bild passt. Eigentlich zählen nur 3 Symptome in die Definition, aber diese ist völlig schwammig und mit viel Interpretationsspielraum geschrieben worden. Offensichtlich will man sich den großen Spielraum des „Nebenwirkungsspektrums durch die Impfungen“ offen lassen, damit man diese als „Long-Covid“ oder „Post-Covid“ abtun kann.

Ein Blick in die AWMF S1-Leitlinie: Psychosomatische Vorerkrankung begünstigen Manifestation von Long- und Post-Covid

Ach ja, in der „AWMF S1-Leitlinie Long/ Post-COVID“ heißt es übrigens in der Einleitung:

Somatische oder psychosomatische Beschwerden in der Anamnese bzw. eine hohe psychosoziale Belastung begünstigen die Manifestation eines Long/Post-COVID-Syndroms.

Dort heißt es auch, dass eine Ermüdung (Fatigue) auch bei anderen Viruserkrankungen typisch ist. Interessant, denn in den Jahren 2020/2021 (Grafik, gelbe Linie) gab es außer Corona keine Atemwegserkrankungen. 2022/2023 zusammen mit der massiven Impfkampagne allerdings dann schon wieder (rote Linie).

Patient*innen mit Long/Post-COVID geben sehr häufig eine krankhafte Erschöpfung, gleichbedeutend mit „Fatigue“, an. Dieses Symptom tritt auch nach einer Vielzahl anderer Viruserkrankungen auf. RKI

Des weiteren sagt die mehrfach, wiederholte Formulierung „Überlebenden einer

SARS-CoV-2-Infektion“ schon sehr viel über die Personen, welche an dieser Leitlinie gearbeitet haben, aus.

Diagnosestellung

Ach ja, eine konkrete Definition sucht man übrigens in der „AWMF S1-Leitlinie Long/ Post-COVID“ vergeblich. Normalerweise sollte man doch vorher definieren, worauf man sich bezieht. Schon interessant, dass 27 beteiligte deutsche Gesellschaften auf diese Art und Weise arbeiten.

Allerdings findet man in der Leitlinie so etwas wie einen Versuch einer Definitionsformulierung. Das ganze geht aber mächtig schief und wird im Text noch nicht einmal richtig kenntlich gemacht. Auch diese Definition ist unglaublich schwammig – es wird im Allgemeinen von Symptomen und Beschwerden gesprochen:

In Anlehnung an den Cochrane Rehabilitation-Review [16] und eine internationale Delphi-Konferenz unter Beteiligung der WHO [17] kann eine der folgenden drei Kategorien herangezogen werden, um ein Long/Post-COVID-Syndrom zu diagnostizieren:

1) Symptome, die nach der akuten COVID-19 oder deren Behandlung fortbestehen,

2) neue Symptome, die nach dem Ende der akuten Phase auftreten, aber als Folge der SARS-CoV-2-Infektion verstanden werden können,

3) Verschlechterung einer vorbestehenden Erkrankung in Folge einer SARS-CoV-2-Infektion.

Gemeinsam ist den meisten von Long/Post-COVID-Syndrom Betroffenen, dass Symptome oder Beschwerden bestehen, die eine behandlungswürdige Einschränkung der Alltagsfunktion und Lebensqualität bewirken und einen negativen Einfluss auf Sozial- und/oder Arbeitsleben haben (Abb. 5).

Auch wird hier von einem Syndrom gesprochen. Was man in der Medizin macht, wenn man das ganze nicht wirklich einordnen kann:

Ein Symptom ist keine Krankheit, sondern lediglich ein Hinweis oder auch eine Begleiterscheinung. Das Wort Syndrom kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet in der Übersetzung „zusammen laufen“. Bei einem Syndrom treten gleichzeitig verschiedene Symptome auf. Es kann sein, dass es sich bei diesen Symptomen um Hinweise auf eine bestimmte Erkrankung handelt. Lecturio

Wobei es aber doch eine Definition von der WHO gibt, welche den Gesellschaften auch sicherlich bekannt ist. Woran liegt das, dass man diese nicht verwendet? Schaut man sich die Leitlinie genauer an, wird hier auf verschiedenste Symptome eingegangen und das ist auch der Grund, denn die WHO definiert genau 3 Symptome:

Kognitive Dysfunktion/Gehirnnebel, Ermüdung (Fatigue) und Kurzatmigkeit.

In der Leitlinie geht man aber auf eine Vielzahl von Symptomen ein:

Fatigue

Schmerzen

* Kopfschmerzen

* Muskel- und Gelenkschmerzen

* Nervenschmerzen

* Kopfschmerzen * Muskel- und Gelenkschmerzen * Nervenschmerzen Dermatologische Aspekte

* buntes Bild von Hautläsionen, das von makulopapulösen und morbilliformen (flach bis kleinknotig-erhaben) und Livedo reticularis/racemosa-artigen (netzartig, bläulich), über urtikarielle (flüchtig, quaddelförmig) und Erythema multiforme-artige (vielgestaltig bis großblasig auf rotem Grund) bis hin zu varizelliformen (klare Bläschen auf gerötetem, oft juckendem Grund) Hautveränderungen reicht.

* COVID-Zehen (bläuliche, kissenartige Verdickungen über den kleinen Zehen- aber auch Fingergelenken imponieren, und die einer Pernio bzw. Chilblain-Läsion sehr ähnlichsehen, häufig aber asymmetrisch und scharf begrenzt sind.)

* buntes Bild von Hautläsionen, das von makulopapulösen und morbilliformen (flach bis kleinknotig-erhaben) und Livedo reticularis/racemosa-artigen (netzartig, bläulich), über urtikarielle (flüchtig, quaddelförmig) und Erythema multiforme-artige (vielgestaltig bis großblasig auf rotem Grund) bis hin zu varizelliformen (klare Bläschen auf gerötetem, oft juckendem Grund) Hautveränderungen reicht. * COVID-Zehen (bläuliche, kissenartige Verdickungen über den kleinen Zehen- aber auch Fingergelenken imponieren, und die einer Pernio bzw. Chilblain-Läsion sehr ähnlichsehen, häufig aber asymmetrisch und scharf begrenzt sind.) Reprodutkionsmedizinische Aspekte

HNO-spezifische Aspekte

* Riechstörungen

* Riechstörungen Kardiologische Aspekte

* venöse Thrombosen

* ischämische Schlaganfälle

* Myokardinfarkte

* Lungenarterienembolien (LAE)

* Herzinsuffizienz

Symptome: Dyspnoe, insbesondere unter Belastung eventuell Thoraxschmerzen, seltener Palpitationen und Tachykardien

* venöse Thrombosen * ischämische Schlaganfälle * Myokardinfarkte * Lungenarterienembolien (LAE) * Herzinsuffizienz Symptome: Dyspnoe, insbesondere unter Belastung eventuell Thoraxschmerzen, seltener Palpitationen und Tachykardien Neurologische Aspekte

* Fatigue

* Konzentrations- und Gedächtnisstörungen

* Kopf- und Muskelschmerzen

* neuropathische Beschwerden sowie anhaltende Geruchs- und Geschmacksstörungen

* Bei bzw. nach COVID-19 können gehäuft Enzephalopathien (insbesondere in höherem Alter) sowie gelegentlich Schlaganfälle, ein Guillain-Barré-Syndrom (GBS), Hirnnervenausfälle, Myositiden, Polyneuritiden und Plexopathien auftreten.

* Polyneuropathie

Neuropsychologische Aspekte

* Autonome Dysregulationen

* Kognitive Defizite

Neuropsychologische Aspekte

* Autonome Dysregulationen

* Kognitive Defizite

* Autonome Dysregulationen * Kognitive Defizite Ophtalmologische Aspekte

* Experimentelle Daten legen eine mögliche Assoziation des SARS-CoV-2 mit pathologischen Netzhautbefunden nahe:

* Vaskulär: Neben Zentralvenenverschlüssen und Zentralarterienverschlüssen, werden Mikrozirkulationseinschränkungen in spezifischen retinalen Schichten (z.B. im Rahmen einer akuten makulären Neuroretinopathie (AMN) oder parazentral akuten mittleren Makulopathie (PAMM)) beschrieben. Teils kann der visuelle Cortex im Rahmen eines Infarktes betroffen sein.

* Inflammatorisch: Alle vaskularisierten Gewebe können involviert sein (z.B. als Episkleritis, (nekrotisierende) anteriore Skleritis, posteriore Uveitis ).

* Neuronal: Es sind eine Optikus-Neuritis, ein Papillenödem sowie eine Paralyse des III., IV., VI. Hirnnervs beschrieben.

* Experimentelle Daten legen eine mögliche Assoziation des SARS-CoV-2 mit pathologischen Netzhautbefunden nahe: * Vaskulär: Neben Zentralvenenverschlüssen und Zentralarterienverschlüssen, werden Mikrozirkulationseinschränkungen in spezifischen retinalen Schichten (z.B. im Rahmen einer akuten makulären Neuroretinopathie (AMN) oder parazentral akuten mittleren Makulopathie (PAMM)) beschrieben. Teils kann der visuelle Cortex im Rahmen eines Infarktes betroffen sein. * Inflammatorisch: Alle vaskularisierten Gewebe können involviert sein (z.B. als Episkleritis, (nekrotisierende) anteriore Skleritis, posteriore Uveitis ). * Neuronal: Es sind eine Optikus-Neuritis, ein Papillenödem sowie eine Paralyse des III., IV., VI. Hirnnervs beschrieben. Pädiatrische Aspekte

Pneumologische Aspekte

* Dyspnoe

* Schlafmedizinische Störungen (Ein-, Durchschlaf-, Konzentrationsstörung)

* Husten

* Dyspnoe * Schlafmedizinische Störungen (Ein-, Durchschlaf-, Konzentrationsstörung) * Husten Psychische Aspekte

* Es ist außerdem hinreichend belegt, dass psychische und psychosomatische Vorerkrankungen Vulnerabilitätsfaktoren (Anmerkung vom Team: störanfällig) für das Auftreten von psychischen Long/Post-COVID-Symptomen darstellen.

Man kommt unter dem Punkt „Psychische Aspekte“ selbst auf eine Metaanalyse zu neurologischen Post-COVID-Symptomen zu sprechen. Bei 19 Studien mit gesamt 22.815 Patienten wurden 3 Monate nach akuter COVID-19-Erkrankung folgende Manifestationen häufiger gefunden: Fatigue in 44%, Konzentrationsstörungen („brain fog“) in 35%, Schlafstörungen in 30%, Gedächtnisprobleme in 29% und eine persistierende Anosmie in 11% (völlige Verlust des Riechvermögens). Trotzdem wird hier wirklich jedes Organsystem systematisch durchgegangen. Es wird vermittelt, dass wirklich egal welches Symptom von einer Covid19-Infektion stammen muss. Es wundert einen, dass beispielsweise kein Turbokrebs genannt wird.

Wer arbeitete an dieser Leitlinie?

An dieser Leitlinie haben wohl so ziemlich alle deutschen Gesellschaften mitgearbeitet, die es in diesem Bereich wohl gibt:

1 Deutsche Gesellschaft f. Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP)

2 Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

3 Deutsche Gesellschaft f. Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)

4 Deutsche Gesellschaft f. Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)

5 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)

6 Deutsche Gesellschaft f. Neurologie (DGN)

7 Deutsche Gesellschaft f. Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK)

8 Deutsche Gesellschaft f. Neurorehabilitation (DGNR) und Redaktionskomitee S2k-LL SARS-CoV-2, COVID-19 und (Früh-) Rehabilitation

9 Berufsverband der Pneumologen (BdP)

10 Deutsche Gesellschaft f. Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS), Deutsche Gesellschaft f. Infektiologie (DGI)

11 Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (GPP)

12 Paul Ehrlich Gesellschaft für Chemotherapie e.V. (PEG) / Sektion Infektiologie

13 Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. (DGHNO)

14 Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP)

15 Deutsches Kollegium für Psychosomatische Medizin (DKPM)

16 Charité Fatigue Centrum, Charité Berlin

17 Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.

18 Chronische Fatigue Centrum, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

19 Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG)

publiziert bei: AWMF-Registernummer: 020-027

20 Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (DBL)

21 Gesellschaft für Neuropsychologie e.V. (GNP)

22 Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)

23 Deutsche Gesellschaft für Reproduktionsmedizin e.V. (DGRM)

24 Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V. (DVGS)

25 Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG)

26 Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI)

27 Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (DGRW)

28 Deutsche Gesellschaft für Klinische Psychotherapie, Prävention und Psychosomatische Rehabilitation (DGPPR

2021 wurde die Leitlinie erarbeitet und im PDF heißt es:

Die Leitlinie hat einen explizit praktischen Anspruch und wird basierend auf dem aktuellen Wissenszugewinn vom Autorenteam weiterentwickelt und adaptiert.

Wir haben jetzt Juli 2023 und das RKI hat noch keine überarbeitete Leitlinie veröffentlicht. Gibt es denn keine?

Der Titel der Studie, welche natürlich vom RKI empfohlen wird, lautet übersetzt: „Schweregrad, Prädiktoren und klinische Korrelate des Post-COVID-Syndroms (PCS) in Deutschland: Eine prospektive, multizentrische, bevölkerungsbasierte Kohortenstudie“. Teilgenommen haben 1.442 Personen.

Kiel-I n = 667, 57 % Frauen, wurde zwischen dem 15. November 2020 und dem 21. Juli 2021 rekrutiert

Kiel-II, n = 459, 56 % Frauen, wurde zwischen dem 18. März 2021 und dem 29. September 2021 rekrutiert

Würzburg/Berlin, n = 316, 52 % Frauen, wurde zwischen dem 21. Januar 2021 und dem 25. Juli 2021 rekrutiert

So richtig gesund scheinen die Teilnehmer aber generell nicht zu sein. Viele Übergewichte, Raucher, Personen mit Lungenproblemen, Allergien, Herzkrankheiten und neurologischen oder psychischen Probleme sind dort vertreten:

Auch eine Person mit einer Organtransplantation ist in der „Studie“ mit aufgenommen worden.

Die COVIDOM-Teilnehmer wurden in Einzugsgebieten um Kiel (Norddeutschland) und Würzburg (Süddeutschland) sowie im Berliner Bezirk Neukölln (Ostdeutschland) rekrutiert. Die wichtigsten Einschlusskriterien waren (i) eine durch Polymerase-Kettenreaktion (PCR) bestätigte SARS-CoV-2-Infektion und (ii) ein Zeitraum von mindestens 6 Monaten zwischen der Infektion und dem Besuch des COVIDOM-Studienzentrums.

[….]

Die Besuche vor Ort fanden zwischen dem 15. November 2020 und dem 29. September 2021 statt.

[…]

Neurologische Beschwerden (61-5%), Müdigkeit (57-1%) und Schlafstörungen (57-0%) waren die häufigsten Symptome, die 6-12 Monate nach der Infektion noch bestanden.

[…]

Wir rekrutierten unselektierte PCR-bestätigte Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen und verwendeten standardisierte Fragebögen sowie eingehende funktionelle Untersuchungen.

Ziel der Studie – Erarbeitung eines PCS-Scores

Offensichtlich wollte man eine Einstufung erarbeiten mit der man die Schwere der Long-Covid Erkrankung abbilden kann. In der Studie heißt es dazu:

Den bisher vorgeschlagenen Scores zur Einstufung des PCS-Schweregrads mangelte es an Präzision, obwohl ein zuverlässiges Scoring-System nach wie vor einer der dringendsten Bedürfnisse in der Post-COVID-Forschung und -Patientenversorgung ist.

[…]

Auswertung

Der Schweregrad der PCS kann durch einen einfach zu verwendenden symptombasierten Score quantifiziert werden, der die Krankheitslast in der akuten Phase und die allgemeine psychologische Veranlagung widerspiegelt. Der PCS-Score verspricht daher, die klinische Diagnose von PCS, wissenschaftliche Studien über den natürlichen Verlauf und die Entwicklung von therapeutischen Maßnahmen zu erleichtern.

[…]

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit war daher neben der Berichterstattung über erste Erkenntnisse aus der laufenden COVIDOM-Studie die Entwicklung und Validierung eines einfach zu handhabenden PCS-Scores, der sich auf die 12 wichtigsten Langzeitsymptomkomplexe von COVID-19 stützt.

Die 12 wichtigsten Symptome kann man in der unteren Grafik erkennen. Damit es nach mehr aussieht, lässt man den restlichen Teil der Skala einfach weg und bildet lediglich bis 70% ab.

In der Studie liest man dann, dass nur 338 Teilnehmer noch mindestens eines der 23 möglichen Symptome bei der Visite (mind. 6 Monate nach der Infektion) hatten. Uns ist nicht ganz klar, wie man bei 667 Teilnehmern in der Kiel-I-Kohorte dann auf 91 Teilnehmer kommt, welche kein einziges Langzeitsymptom mehr hatten. Nach Adam Riese sollten doch die Personen, die nicht mindestens ein Symptom haben, genau 0 Symtpome haben. Wäre es also nicht naheliegend, dass also 667 – 338 = 329 Personen keine einziges Symptom hatten? Über Erklärungen im Kommentarbereich würden wir uns freuen.

Unter 338 Mitgliedern der Kiel-I-Kohorte (50,7 %) war mindestens eines

der 23 möglichen Symptome aus der akuten Phase von COVID-19 bei der Visite am Studienort noch vorhanden. Nur 91 Teilnehmer (15,7 %) aus der Kiel-I-Subkohorte berichteten, dass kein einziges Langzeitsymptom mehr vorhanden war.

Die beiden anderen COVIDOM-Teilkohorten zeigten ähnliche Muster, wenn auch auf einem allgemein niedrigeren Niveau der Gesamtsympotombelastung in Würzburg/Berlin als in Kiel-I und Kiel-II.

Die beiden anderen Kohorten aus Berlin und Würzburg schienen noch besser abzuschneiden, weshalb man sie gar nicht erst im Detail nannte.

Die Teilnehmer wurden gebeten, sich an das Vorhandensein von 23 möglichen Symptomen während der akuten Phase von COVID-19 zu erinnern und deren Schweregrad (auf einer 4-stufigen Likert-Skala: leicht/mäßig/schwer/lebensbedrohlich) rückblickend zu bewerten. Darüber hinaus wurden sie nach dem Auftreten von postakuten Symptomen wie Müdigkeit, Schlafstörungen und neurologischen Beschwerden wie Konzentrations- oder Sensibilitätsstörungen befragt.

Nach welchen Symptomen wurde in dieser Studie gefragt?

1 Chemosensorische Defizite – Geruchsstörung, beeinträchtigter Geschmackssinn

2 Fatigue – Müdigkeit

3 Belastungsintoleranz – Kurzatmigkeit, verminderte Belastbarkeit

4 Gelenk- oder Muskelschmerzen – Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen

5 Hals-Nasen-Ohren-Beschwerden – (HNO) Heiserkeit, Halsentzündung, laufende Nase

6 Husten – pfeifende Atmung Husten, pfeifende Atmung

7 Schmerzen in der Brust – Schmerzen in der Brust

8 Magen-Darm-Beschwerden – Magenschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit

9 Neurologische Beschwerden – Verwirrtheit, Schwindel, Kopfschmerzen, motorische Defizite, sensorische Defizite, Taubheitsgefühl, Zittern, Konzentrations-, Wahrnehmungs- oder Sprachschwierigkeiten

10 Dermatologische Beschwerden – Haarausfall, Hautausschlag, Juckreiz

11 Infektionszeichen – Schüttelfrost, Fieber, allgemeines Unwohlsein/grippeähnliche Symptome

12 Schlafstörung – Schlaflosigkeit, unruhiger Schlaf

Die häufigsten Langzeitfolgen von COVID-19 sind Müdigkeit, Dyspnoe, Bewegungsunverträglichkeit, Geruchs- und Geschmacksverlust, kognitive Beeinträchtigungen, Kopfschmerzen und allgemeine Schmerzen.

Mittels selbst erstelltem PCS-Score lässt sich nun der Schweregrad von Long-Covid ermitteln

Für die Entwicklung des PCS-Scores wurde, wie erwähnt, nur die Kiel-I Gruppe (n = 667) herangezogen.

Der Schweregrad der PCS lässt sich anhand eines einfach zu verwendenden, symptombasierten Scores quantifizieren, der die Krankheitslast in der akuten Phase und die allgemeine psychologische Veranlagung widerspiegelt. Der PCS-Score verspricht daher, die klinische Diagnose von PCS, die wissenschaftliche Untersuchung des natürlichen Verlaufs und die Entwicklung von therapeutischen Maßnahmen zu erleichtern.

Aber es heißt dann weiter:

Entwicklung des PCS-Scores

Vollständige Daten zu allen 12 Langzeit-Symptomkomplexen von COVID-19 waren für 580 von 667 Teilnehmern in der Kiel-I-Kohorte (87%) gegeben.

Das heißt, dass 87 Personen aus dem PCS-Scores genommen wurden? Schaut man sich die vorbestehende Begleiterkrankungen an, dann kommt man z.B. bei den Atemwegserkrankungen bei der Tabelle rechts auf 105 Personen, bei der Tabelle über alle Teilnehmer, steht dort aber 118 Personen. Vermutlich zählen die 13 anderen Betroffenen zu den 87 die keine vollständigen Angaben gemacht haben.

Warum von von 87 Personen die Datensätze nicht vollständig sein können, erschließt sich uns nicht. Diese Unstimmigkeit wird auch deutlich, wenn man verschiedene Tabellen in der Studie vergleicht. Da gibt es eine Tabelle zu dem Schweregrad der Vorerkrankungen der Kiel-I Gruppe. Bei gastrointestinalen Beschwerden kommt man insgesamt au 77 Personen (18 in Grad I, 39 in Grad II und 20 in Grad III). In die Auswertung fließen nur 72 Personen ein – man darf sich ernsthaft wundern, warum da so viel schief gelaufen ist bzw. warum man ständig die Angabe 667 Personen ließt, wenn effektiv nur 580 Personen daran teilgenommen haben.

PCS-Score-Fragebogen

Zum Thema der Gewichtung findet sich dann folgende Aussage:

Based upon the component sum of their centres, the three clusters could unambiguously be classified by phenotype severity as ‘none/low’ (I),

‘moderate’ (II), or ‘severe’ (III; Table 3). Automatische Übersetzung

Auf der Grundlage der Komponentensumme ihrer Zentren konnten die drei Cluster eindeutig durch den Phänotyp als ‚keine/niedrige‘ (I),

„mäßig“ (II) oder „schwer“ (III; Tabelle 3) klassifiziert werden.

Die Autoren merken dann an:

Participants in the three severity classes also differed significantly in terms of dyspnoea (mMRC, MDP) and fatigue (FACIT-F, CFS) as well as prevalence

of anxiety, depression, stress, and resilience (GAD-7, PHQ-8, PSS, BRS), all assessed via standardised questionnaires (Supplementary Table 5). Participants with higher PCS scores tended to have experienced more dyspnoea, more severe fatigue and more anxiety, depression, and stress while their resilience was lower. Automatische Übersetzung

Teilnehmer in den drei Schweregraden unterschieden sich auch signifikant in Bezug auf Dyspnoe (mMRC, MDP) und Müdigkeit (FACIT-F, CFS) sowie der Prävalenz von Angst, Depression, Stress und Resilienz (GAD-7,PHQ-8, PSS, BRS), die alle mit standardisierten Fragebögen erhoben und beurteilt wurden (ergänzende Tabelle 5). Teilnehmer mit höheren PCS-Werten hatten tendenziell mehr Dyspnoe, stärkere Müdigkeit und mehr Angst, Depression und Stress, während ihre Resilienz geringer war.

Was bedeutet Resilienz:

Psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.

Faszinierend, diejenigen mit einem Schweregrad III hatten von Anfang an oft Vorerkrankungen wie: bestehende atemwegs-, herz-kreislauf-, neurologische, psychiatrische, rheumatologische/immunologische und allergische Komorbiditäten. Was dann zu mehr Atemnot, Müdigkeit, Angst, Stress und Depressionen führte.

In der Studie heißt es dazu:

Further-more, pre-existing respiratory, cardiovascular, neurologic, psychiatric, rheumatologic/immunologic, and allergic comorbidities were more frequent in Kiel-I cohort members with high PCS scores (all p < 0.05; see Supplementary Table 3). Automatische Übersetzung

Darüber hinaus, bereits bestehende atemwegs-, herz-kreislauf-, neurologische, psychiatrische, rheumatologische/immunologische und allergische Komorbiditäten waren bei Mitgliedern der Kiel-I Kohortenmitglieder mit hohen PCS-Werten häufiger (alle p < 0.05; siehe Ergänzende Tabelle 3).

Das ist eine tolle Erkenntnis, was leider so nie kommuniziert wird. Es wird so getan, als würde der gesund lebende Mensch bei einem Infekt sofort an Long-Covid leiden. Dabei spielen auch hier Wohlstandkrankheiten, wie so oft, eine übergeordnete Rolle.

Auch an Corona erkrankten überwiegend die Menschen, die einfach per se wenig auf ihre Gesundheit geachtet haben. Dass die Deutschen nicht besonders gesund leben ist kein Geheimnis, sollten sie sich vielleicht eine Scheibe von den Indern abschneiden.

Interessenskonflikte der Autoren

Die Erklärung in der Studie zu den Interessenskonflikten ist übrigens beachtlich:

Fazit: Der Gesellschaft wird also vermittelt, dass jegliches Unwohlsein Long- oder Post- Covid sein kann – also alles!

Im April 2022 postet das Bundesgesundheitsmiisterium auf Instagram durch Dr. Jördis Frommhold, dass bis zu 200 unterschiedliche Symptome auftreten können. Danach empfiehlt Frommhold als Schutz vor einer Infektion na, was wohl die Impfung. In der Aktuphase von Long-Covid empfiehlt die sicherlich komplett unabhänhig agierende Ärztin, Atemübungen zu machen.