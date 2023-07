Teil 2: Studie zeigt, dass Menschen nur glauben an Long-Covid zu leiden, obwohl Symptome andere Ursache haben!

Impfschäden sollen vermutlich Long-Covid zugeschrieben werden – Mertens forderte jüngst die Menschen zum Lügen auf – Studie zeigt, der Glaube versetzt Berge

Schon seit langem schlummert in einem mal vor längerer Zeit angefangenen Beitrag – der nie veröffentlicht wurde – eine Studie zum Thema Long-Covid (Querschnittanalyse mit 26.823 Erwachsenen). Bislang war das Thema recht unbedeutend, aber nun gewinnt es doch immer mehr an öffentlichem Interesse. Denn die Tagesschau veröffentlicht heute bei Twitter einen Post zum Thema Long-Covid (das heute in dem Satz streichen wir, weil wir es zeitlich schlicht nicht geschafft haben). Karl Lauterbach hat nun ein Long-Covid-Programm vorgestellt. Das beinhaltet ein Informationsportal und 40 Millionen Euro Steuergelder für die Forschungsförderung.

Die Zukunft von Long Covid hat leider erst begonnen. Karl Lauterbach

Jegliche Symptome sind seit 2020 Long-Covid – dabei gibt die offizielle Definition nur 3 Symptome her (wir berichteten in Teil 1)

In Kombination mit dieser bereits im Jahr 2021 veröffentlichten Studie, kann man das Thema Long-Covid (irgendwie) nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Mehr zu dieser Studie aber am Ende des Beitrags. Interessant ist auch, dass laut ihm – also Karl – 15% der Infizierten an Long-Covid erkranken. Wie kann Lauterbach davon ausgehen und welche Datenlage zieht der gute Mann dafür heran, wenn das RKI dazu keine Zahlen erhebt?

Es sei davon auszugehen, dass zwischen sechs und 15 Prozent der Infizierten an Long Covid erkranken. Tagesschau Instagram

Sucht man diese 15% beim RKI, kann man sehr lange danach suchen, denn dort heißt es:

Die genaue Häufigkeit von Long COVID kann weiterhin nicht verlässlich geschätzt werden. Insbesondere fehlt es an bevölkerungsrepräsentativen, kontrollierten Studien mit ausreichender Nachbeobachtungszeit, die einen Vergleich von Personen mit und ohne durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion ermöglichen.

Weiter heißt es dann beim RKI:

Eine britische Studie berichtet, dass die Häufigkeit von Long COVID Symptomen mit funktionellen Einschränkungen im Alltag zwischen 3,0 % und 13,7 % liegt. In einer Studie aus Deutschland wird die Häufigkeit von Post-COVID-19 im Zeitraum von 6 bis 12 Monaten nach einer SARS-CoV-2-Infektion auf mindestens 6,5 % bei überwiegend nicht hospitalisierten Patientinnen und Patienten geschätzt, wenn neben den berichteten Symptomen auch Einschränkungen der alltäglichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit berücksichtigt werden. Auch Analysen aus routinemäßig erhobenen Daten der gesetzlichen Krankenversicherung gelangen mit etwa 6% größenordnungsmäßig zu ähnlichen Einschätzungen der Häufigkeit eines Post-COVID-19-Zustands (ICD-Kodes U09.9!).

Also Erhebungen aus Deutschland kommen zu dem Ergebnis von 6%! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Karl Lauterbach lügt dreister als dreist und die Tagesschau als hofberichterstattendes Medium druckt es genau so ab! Karl Lauterbach behauptet einfach, ohne jegliche Fakten dafür anführen zu müssen.

Zu den Symptomen heißt es im Artikel: „Unter Long Covid versteht man teils schwere Beschwerden, die nach einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten.“

Fakt ist aber, dass das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sehr wohl um die genau Definition der WHO Bescheid weiß, trotzdem werden irreführende Informationen – Fakenews – weiter und weiter vom BMG verbreitet.

Vorläufige Definition wird sowohl von der WHO als auch dem RKI aufgeweicht

Die offizielle und vorläufige Definition der WHO, die auch vom RKI herangezogen wird, beschreibt genau drei Symptome für Long-Covid. Die Symptome sind: Kognitive Dysfunktion/Gehirnnebel, Ermüdung (Fatigue) und Kurzatmigkeit. Die WHO, wie auch das RKI behaupten aber darüber hinaus, dass es weitere Symptome gäbe. In der Definition heißt es: „*Eine vollständige Liste der beschriebenen Symptome, die in die Erhebungen einbezogen wurden, findet sich in Anhang 2.“ Aus dieser Liste wurden aber von den Teilnehmern, die diese Definition erarbeitet haben, nur 3 Symptome einstimmig ausgewählt. Schon komisch, dass hier so ein großes Interesse besteht die Symptome so breit wie möglich zu fächern.

Bei Instagram heißt es nun aktuell zu Lauterbachs neuen Long-Covid Plänen:

Für Menschen mit langfristigen Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen soll es mehr Unterstützungsangebote geben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat ein Long-Covid-Programm vorgestellt, das unter anderem ein Informationsportal und 40 Millionen Euro als Forschungsförderung vorsieht.



Konkret sollen auf dem neuen Internetportal bmg-longcovid.de Empfehlungen zur Behandlung und Erkenntnisse zum Stand der Wissenschaft abrufbar sein. Für die Förderung von Modellprojekten zu Versorgungs- und Behandlungskonzepten sollen 21 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt werden. Weitere 20 Millionen Euro sollen über einen Fonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen mobilisiert werden. Außerdem plant Lauterbach am 12. September einen Runden Tisch, bei dem es dem Minister zufolge darum geht, Expert:innen und Betroffene zusammenzubringen, um Ideen für eine bessere Versorgung zu entwickeln.



„Für Menschen mit Long Covid ist die Pandemie leider noch nicht beendet“, sagte der SPD-Politiker. Sie litten unter den Folgen, warteten auf Forschungsergebnisse, Therapien und gute Versorgung. Die Initiative soll auch einen Anstoß geben, dass sich mehr Ärztinnen und Ärzte engagieren – denn Anlaufstellen sind rar und Wartezeiten oft lang.



„Die Zukunft von Long Covid hat leider erst begonnen“, sagte Lauterbach. Auch Geimpfte und bereits Infizierte könnten bei weiteren Infektionen betroffen sein, so dass dies noch an Bedeutung gewinnen werde. Es sei davon auszugehen, dass zwischen sechs und 15 Prozent der Infizierten an Long Covid erkranken.



Unter Long Covid versteht man teils schwere Beschwerden, die nach einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten.



#tagesschau #nachrichten #corona #longcovid #lauterbach

Studie zeigt auf, dass Krankheitssymptome möglicherweise einer Covid-Infektion zugeschrieben werden, obwohl sie andere Ursache haben

Bereits im November 2021 wurde eine Studie von Joane Matta; Emmanuel Wiernik und Olivier Robineau publiziert. Der Titel lautet:

Engl.: Association of Self-reported COVID-19 Infection and SARS-CoV-2 Serology Test Results With Persistent Physical Symptoms Among French Adults During the COVID-19 Pandemic Deu. Übersetzung: Zusammenhang zwischen selbst angegebenen COVID-19-Infektionen und SARS-CoV-2-Serologietestergebnissen mit anhaltenden körperlichen Symptomen bei französischen Erwachsenen während der COVID-19-Pandemie

Die Autoren befassten sich mit folgender Fragestellung:

Engl.:

Question

Are the belief in having had COVID-19 infection and actually having had the infection as verified by SARS-CoV-2 serology testing associated with persistent physical symptoms during the COVID-19 pandemic? Deu. Übersetzung:

Frage

Sind der Glaube, eine COVID-19-Infektion zu haben, und die tatsächliche Infektion, die durch einen serologischen SARS-CoV-2-Test nachgewiesen wurde, mit anhaltenden körperlichen Symptomen während der COVID-19-Pandemie assoziiert?

In dieser Querschnittanalyse wurden in Frankreich 26.823 Personen untersucht. Im Ergebnis heißt es, dass bei einer selbst angegebenen COVID-19-Infektion, diese mit den meisten anhaltenden körperlichen Symptomen in Verbindung gebracht werden, während eine im Labor bestätigte COVID-19-Infektion nur mit Anosmie in Verbindung gebracht wird. Bei MSD Manual heißt es: Anosmie bezeichnet den vollständigen Verlust des Geruchssinns.

Interessant ist auch, dass diese Studie genau die 3 Symptome für Long-Covid beschreibt, die auch in der WHO-Falldefinition definiert sind (siehe Beitrag dazu). Nämlich: Müdigkeit, Kurzatmigkeit oder (und) Aufmerksamkeitsstörungen. Aber auch hier kann man sehen, dass eine irreführende Kommunikation angewendet wird. Denn in der Studie lässt sich lediglich eine Anosmie bestätigen. So wie der Begriff Long-Covid vielfach einfach aufgebläht wird und darunter sämtliche Symptome subsumiert werden.

Engl.:

Findings

In this cross-sectional analysis of 26 823 adults from the population-based French CONSTANCES cohort during the COVID-19 pandemic, self-reported COVID-19 infection was associated with most persistent physical symptoms, whereas laboratory-confirmed COVID-19 infection was associated only with anosmia. Those associations were independent from self-rated health or depressive symptoms. Deu. Übersetzung:

Ergebnisse

In dieser Querschnittanalyse von 26 823 Erwachsenen aus der bevölkerungsbasierten französischen CONSTANCES-Kohorte während der COVID-19-Pandemie wurde eine selbst angegebene COVID-19-Infektion mit den meisten anhaltenden körperlichen Symptomen in Verbindung gebracht, während eine im Labor bestätigte COVID-19-Infektion nur mit Anosmie verbunden war. Diese Zusammenhänge waren unabhängig von der selbst eingeschätzten Gesundheit oder depressiven Symptomen. Engl.:

Between December 2020 and January 2021, the participants reported whether they believed they had experienced COVID-19 infection and had physical symptoms during the previous 4 weeks that had persisted for at least 8 weeks. Participants who reported having an initial COVID-19 infection only after completing the serology test were excluded.



Deu. Übersetzung:

Zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 gaben die Teilnehmer an, ob sie glaubten, eine COVID-19-Infektion durchgemacht zu haben und ob sie in den vorangegangenen vier Wochen körperliche Symptome hatten, die mindestens acht Wochen lang angehalten hatten. Teilnehmer, die erst nach Abschluss des serologischen Tests angaben, eine erste COVID-19-Infektion gehabt zu haben, wurden ausgeschlossen.

Fragebogen zur Infizierung

Von den 26.823 getesteten Personen hatten gerade einmal 1.091 Teilnehmer ein positives Ergebnis – waren also „Test positiv“. Ganz witzig ist eigentlich auch der Fakt, dass alle Teilnehmer bevor sie den Fragebogen zur Beantwortung bekamen, über das Testergebnis Bescheid wussten.

Insgesamt gaben 914 Teilnehmer an, eine COVID-19-Infektion gehabt zu haben, darunter waren aber nur 453 (49,6 %) Personen mit einem wirklich positiven Serologietestergebnis für SARS-CoV-2.

Wieso macht man so eine Angabe als Teilnehmer? Besteht hier nicht eine psychische Auffälligkeit bei dieser Personengruppe?

Glauben Sie, dass Sie sich seit März mit dem Coronavirus infiziert haben (unabhängig davon, ob dies von einem Arzt oder durch einen Test bestätigt wurde oder nicht)?

Die Teilnehmer antworteten mit „Ja“, „Nein“ oder „Ich weiß es nicht“.

Zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage waren den Teilnehmern ihre serologischen Testergebnisse bekannt (siehe Abbildung in Anhang 1).



Insgesamt 2788 Teilnehmer (7,8 %), die mit „Ich weiß nicht“ antworteten, wurden ausgeschlossen.



Die Teilnehmer antworteten mit „Ja“, „Nein“ oder „Ich weiß es nicht“. Zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage waren den Teilnehmern ihre serologischen Testergebnisse bekannt (siehe Abbildung in Anhang 1). Insgesamt 2788 Teilnehmer (7,8 %), die mit „Ich weiß nicht“ antworteten, wurden ausgeschlossen. Die Teilnehmer, die mit „Ja“ antworteten, beantworteten zusätzlich diese Frage: „ Wann haben Sie sich mit dem Coronavirus infiziert? Zwischen März und Juni; im Juli oder August; zwischen September und jetzt“.



Teilnehmer, die angaben, sich erst nach einem serologischen Test infiziert zu haben (n = 1312 [3,6 %]), wurden ausgeschlossen.



Zwischen März und Juni; im Juli oder August; zwischen September und jetzt“. Teilnehmer, die angaben, sich erst nach einem serologischen Test infiziert zu haben (n = 1312 [3,6 %]), wurden ausgeschlossen. Die Teilnehmer, die mit „Ja“ antworteten, beantworteten auch diese Frage: „Wurde dies bestätigt?

Ja, durch einen virologischen oder PCR-Test (auf der Grundlage eines Nasenabstrichs; Ergebnisse liegen nach mindestens 24 Stunden vor);

Ja, durch einen durchgeführten Antigentest (auf der Grundlage eines Nasenabstrichs; Ergebnisse liegen innerhalb von 1 Stunde vor);

Ja, durch einen serologischen Test (auf der Grundlage eines Bluttests; Ergebnisse liegen nach mindestens 24 Stunden vor);

Ja, durch einen diagnostischen Schnelltest (auf der Grundlage eines Bluttests; Ergebnisse liegen innerhalb von 1 Stunde vor);

Ja, durch einen Speicheltest;

Ja, durch eine Computertomographie der Brust;

Ja, durch einen Arzt (ohne Test);

Nein, aber ich glaube, ich hatte es;

Ich weiß es nicht.“

Fragebogen zu Symptomen

In demselben Fragebogen wurden die Symptome, mit der folgenden Frage, erfasst: „Hatten Sie seit März 2020 eines der folgenden Symptome, die Sie vorher normalerweise nicht hatten?“ Auf der Grundlage der Literatur 1-3 wurden die folgenden Symptome untersucht:

Schlafprobleme,

Gelenkschmerzen,

Rückenschmerzen,

Muskelschmerzen,

Muskelkater,

Fatigue (Müdigkeit),

Aufmerksamkeits- oder Konzentrationsstörungen,

Hautprobleme,

sensorische Symptome (Kribbeln oder Brennen),

Hörstörungen,

Verstopfung,

Magenschmerzen,

Kopfschmerzen,

Atembeschwerden,

Herzklopfen,

Schwindel,

Brustschmerzen,

Husten,

Durchfall,

Anosmie und

andere Symptome.

Fakten zur Studie

Wichtig bei den Ergebnissen ist, dass ein positives serologisches Testergebnis für SARS-COV-2 nur mit anhaltender Anosmie assoziiert war. Dies wird in Tabelle 2 veranschaulicht. Hier sieht man in der ersten Spalte verschiedenste Symptome aufgelistet. In der zweiten Spalte ist zuerst angegeben, bei wie vielen Teilnehmern das Symptom augetreten, die zweite Zahl gibt an, bei wie vielen Teilnehmern das Symptom überhaupt erfasst wurde. Beispielsweise wurden „Sleep problems“ bei 2.729 Teilnehmern festgestellt – bei 26.367 Teilnehmern wurde es erfasst.

Die nächste Doppelspalte steht für „Serology-“ – das heißt hier sind die Personen aufgeführt, die einen negativen Corona-Test hatten. Die Gruppe ist nochmal unterteilt in „Belief-“ (insgesamt 25.271 Menschen, die einen negativen Test hatten und auch nich glaubten, an Corona erkrankt zu seien) und „Belief+“ (461 Menscen die trotz negativem Test glaubten an Corona erkrankt zu sein). Dasselbe nochmal für „Serology+“, also dasselbe Spiel nur dass hier der Test positiv war. 638 Menschen hatten also einen positiven Corona Test, glaubten aber, sie seien noch nicht an Corona erkrankt. 453 Menschen hatten einen positiven Test und glaubten auch, dass sie an Corona erkrankt waren.

Von den 2.729 Menschen, bei denen „Sleep problems“ diagnostiziert wurden, hatten nun 2.580 einen negativen Corona Test und glaubten auch nicht, dass sie jemals Corona hatten. Die 2.580 sind 10,4% der „Serology- und Belief-“ Gruppe (25.271 Menschen). Das Symptom trat auch bei 49 Menschen in der „Serology- und Belief+“ Gruppe auf, wasa 10,9% aller Personen in der Gruppe (461 Menschen) entspricht. Demgegenüber trat das Problem bei 8,7% in der „Serology+ und Belief-“ Gruppe und bei 10,1% in der „Serology+ und Belief+“ Gruppe auf.

Mam sieht hier also anschaulich: der prozentuale Anteil der Menschen mit dem Symptom ist in der Serology- und Serology+ Gruppe etwa gleich groß. Damit schlossen es die Autoren als spezifisches Symütom für „Long Covid“ aus.

Bei Anosmie sieht das etwas anders aus. Hier haben wir 9.9% in der „Serology+ und Belief+“ Gruppe. In der „Serology- und Belief+“ Gruppe haben wir 4,4%. Man kann hier also sehr schön vergleichen und sehen, dass in der Gruppe der Positiv-Getesteten nur dieses Symptom auffällig ist, also wirklich häufiger als bei der negativ getesteten Gruppe vorkommt.

Dahingehend kommt das von „Long Covid Betroffenen“ typische genannte Fatigue Syndrom (Müdigkeit, Ermüdung, Abgespanntheit, Erschöpfung) in etwa gleich häufig in der negativ und positiv getesteten Gruppe vor. Somit lässt sich das Symptom eben nicht – wie so oft getan – einer Corona-Infektion zuschreiben.

Konzentrationsstörungen werden ja auch sehr gerne in Verbindung mit Long-Covid genannt und tauchen in der Studie mit 644 Personen auf. Davon haben allerdings 555 dieses Problem, allerdings sind die negativ getestet. 34 haben das Problem, behaupten sie hätten Corona gehabt, aber haben ein negatives Testergebnis. 38 haben ein positives Testergebnis, schreiben es ebenfalls einer Infektion zu. Sprich: auch hier findet sich keine Auffälligkeit, weil es in beiden Gruppen etwa gleich häufit vorkommt. War das nicht auch die Argumentation des Paul-Ehrlich-Instituts?

In der Studie hatten von den 26.823 Personen (13.731 Frauen [51,2 %]) 146 Teilnehmer eine anhaltende Anosmie (0,6 %) und 2.729 Teilnehmer hatten Schlafprobleme (10,4 %)

(13.731 Frauen [51,2 %]) 146 Teilnehmer eine anhaltende Anosmie (0,6 %) und 2.729 Teilnehmer hatten Schlafprobleme (10,4 %) Insgesamt 1.091 Teilnehmer hatten ein positives serologisches Testergebnis für SARS-CoV-2, darunter 453 Teilnehmer (41,5 %) , die anschließend angaben, vor dem serologischen Test eine COVID-19-Infektion gehabt zu haben

für SARS-CoV-2, darunter , die anschließend angaben, Insgesamt 914 Teilnehmer gaben an, vor dem Serologietest eine COVID-19-Infektion gehabt zu haben , darunter 453 (49,6 %) mit einem positiven Serologietestergebnis für SARS-CoV-2 (Tabelle 2)

, darunter für SARS-CoV-2 (Tabelle 2) Ein positives serologisches Testergebnis für SARS-COV-2 war nur mit anhaltender Anosmie assoziiert (Odds Ratio, 2,59; 95% CI, 1,57-4,28), selbst wenn man die Analysen auf Teilnehmer beschränkte, die ihre Symptome auf eine COVID-19-Infektion zurückführten

Bei den Key Points heißt es zum Ergebnis der Studie:

Engl.:

Meaning

Findings suggest that persistent physical symptoms after COVID-19 infection should not be automatically ascribed to SARS-CoV-2; a complete medical evaluation may be needed to prevent erroneously attributing symptoms to the virus. Deu. Übersetzung:

Bedeutung

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass anhaltende körperliche Symptome nach einer COVID-19-Infektion nicht automatisch auf SARS-CoV-2 zurückgeführt werden sollten; eine vollständige medizinische Untersuchung kann erforderlich sein, um zu verhindern, dass die Symptome fälschlicherweise dem Virus zugeschrieben werden.

Im Abstract steht dann noch zu den Ergebnissen:

Engl.:

Conclusions and Relevance

The findings of this cross-sectional analysis of a large, population-based French cohort suggest that persistent physical symptoms after COVID-19 infection may be associated more with the belief in having been infected with SARS-CoV-2 than with having laboratory-confirmed COVID-19 infection. Further research in this area should consider underlying mechanisms that may not be specific to the SARS-CoV-2 virus. A medical evaluation of these patients may be needed to prevent symptoms due to another disease being erroneously attributed to “long COVID.” Deu. Übersetzung:

Schlussfolgerungen und Bedeutung

Die Ergebnisse dieser Querschnittsanalyse einer großen bevölkerungsbasierten französischen Kohorte deuten darauf hin, dass anhaltende körperliche Symptome nach einer COVID-19-Infektion eher mit dem Glauben an eine Infektion mit SARS-CoV-2 als mit einer im Labor bestätigten COVID-19-Infektion in Verbindung gebracht werden können. Weitere Forschungen in diesem Bereich sollten die zugrunde liegenden Mechanismen berücksichtigen, die möglicherweise nicht spezifisch für das SARS-CoV-2-Virus sind. Eine ärztliche Untersuchung dieser Patienten könnte erforderlich sein, um zu verhindern, dass Symptome, die auf eine andere Krankheit zurückzuführen sind, fälschlicherweise dem „long COVID“ zugeschrieben werden.

In der Schlussfolgerung heißt es, dass den Patienten aus klinischer Sicht eine medizinische Untersuchung angeboten werden sollte, damit verhindert wird, dass die Symptome fälschlicherweise Long-Covid zugeordnet werden. 10-12 Monate nach der ersten Welle kann man also jetzt sagen, dass eher die Überzeugung eine Corona-Infektion gehabt zu haben, als sich wirklich faktisch damit infiziert zu haben, wohl in der Bevölkerung als allgemeiner Konsens dominiert. Dabei zeigt die Studie, dass von 26.823 Personen gerade mal 1.091 Teilnehmer ein positives serologisches Testergebnis hatten. Was am Ende ja noch nicht einmal mit Symptomen einhergegangen sein muss.

Engl.:

Conclusions

The results of this cross-sectional analysis of a large, population-based French cohort suggest that physical symptoms persisting 10 to 12 months after the COVID-19 pandemic first wave may be associated more with the belief in having experienced COVID-19 infection than with actually being infected with the SARS-CoV-2 virus. Although our study cannot determine the direction of the association between belief and symptoms, our results suggest that further research regarding persistent physical symptoms after COVID-19 infection should also consider mechanisms that may not be specific to the SARS-CoV-2 virus. From a clinical perspective, patients in this situation should be offered a medical evaluation to prevent their symptoms being erroneously attributed to COVID-19 infection and to identify cognitive and behavioral mechanisms that may be targeted to relieve the symptoms. Deu. Übersetzung:

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieser Querschnittsanalyse einer großen, bevölkerungsbasierten französischen Kohorte deuten darauf hin, dass körperliche Symptome, die 10 bis 12 Monate nach der ersten Welle der COVID-19-Pandemie fortbestehen, eher mit der Überzeugung, eine COVID-19-Infektion durchgemacht zu haben, als mit der tatsächlichen Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zusammenhängen könnten. Obwohl unsere Studie die Richtung des Zusammenhangs zwischen Überzeugung und Symptomen nicht bestimmen kann, legen unsere Ergebnisse nahe, dass weitere Forschungen zu anhaltenden körperlichen Symptomen nach einer COVID-19-Infektion auch Mechanismen berücksichtigen sollten, die möglicherweise nicht spezifisch für das SARS-CoV-2-Virus sind. Aus klinischer Sicht sollte Patienten in dieser Situation eine medizinische Untersuchung angeboten werden, um zu verhindern, dass ihre Symptome fälschlicherweise einer COVID-19-Infektion zugeschrieben werden, und um kognitive und verhaltensbezogene Mechanismen zu identifizieren, die zur Linderung der Symptome eingesetzt werden können.

Interessant ist auch, wer diese Studien zur CONSTANCES-Kohorte alles mit finanziert: AstraZeneca, Lundbeck, L’Oréal, Merck Sharp & Dohme Corp. Vermutlich weil man so ganz einfach an eine große Zahl an Daten gelangt.

In der S1 AWMF S1-Leitlinie Long/ Post-COVID heißt es übrigens in der Einleitung:

Somatische oder psychosomatische Beschwerden in der Anamnese bzw. eine hohe psychosoziale Belastung begünstigen die Manifestation eines Long/Post-COVID-Syndroms.

Und nein das ist nicht die einzige Studie die darauf hindeutet, allerdings sollen diese unliebsamen Ergebnisse am Besten verschwiegen werden. So wie man einfach mal behauptet, dass 15% der Bevölkerung davon betroffen sind, dabei sind es vermutlich (genaue Zahlen gibt es nicht!) „lediglich“ 6%, was immer noch sehr hoch gegriffen ist.