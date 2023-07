Der gläserne Patient: Forschung erhält Daten durch elektronische Patientenakte: Petition 150309 läuft noch 4 Tage!

Eine aktuelle Petition beim Deutschen Bundestag trägt den Titel „Anlegen der elektronischen Patientenakte nur mit ausdrücklichem Einverständnis der betroffenen BürgerInnen vom 05.05.2023“. Gerade einmal 19.441 Unterschriften sind derzeit eingegangen, obwohl die Petition am 05.05.2023 eingereicht wurde. Das bedeutet, dass das Quorum von 50.000 deutlich unterschritten ist. Die Petition des Bayerische Facharztverband fordert explizit, dass die elektronische Patientenakte ausdrücklich nur mit einer Einverständnis der Betroffenen angelegt werden darf. Dies nennt man dann OPT IN.

Bislang ist aber vorgesehen, dass für jeden deutschen Bundesbürger ab Geburt, diese digitale Patientenakte auf Servern angelegt werden (OPT OUT). Wo genau die Daten gespeichert werden sollen und wie das gehandhabt wird – wo die Daten am Ende überall hin fließen oder was dagegen getan wird damit diese Systeme nicht gehackt werden, ist derzeit völlig unklar.

In der Petition heißt es auch:

Das für dieses Jahr geplante DIGITALGESETZ sieht vor, daß die elektronische Patientenakte für alle BürgerInnen automatisch ab Geburt auf zentralen Speichern (Servern) angelegt wird. Personen, die rechtzeitig davon erfahren, können widersprechen (OPT OUT). Eine solche Widerspruchslösung ist bei der Organspende vom Bundestag abgelehnt worden. Aber bei intimen, medizinischen Daten soll sie eingeführt werden? — Das ist nicht akzeptabel ! Laut dem geplanten GESUNDHEITSDATENNUTZUNGSGESETZ soll Forschern, wie auch anderen Nutzern, Zugang zu diesen Daten gegeben werden.

Ein Dienstleister für Krankenkassen wurde 2023 bereits zwei Mal Opfer von Hackerangriffen; Krankheitsdaten wurden im Darknet veröffentlicht.

Zentrale Datenspeicher sind niemals sicher – deswegen: keine zentrale Speicherung der Krankheitsdaten von 80 Millionen Bundesbürgern in einer elektronischen Patientenakte ohne ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen! Petition 150309

Weitere Informationen zu der elektronischen Patientenakte und dem E-Rezept findet ihr in diesen Beiträgen hier und hier.