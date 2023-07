Rechtliche Einschätzung und Leitfaden: Was tun gegen die elektronische Patientenakte (ePA)?

Gastbeitrag von Margot Lescaux (pensonierte Rechtsanwältin)

Das elektronische Rezept (E-Rezept) und die elektronische Patientenakte (ePA) rücken näher. Anmerkung des Corona-Blog Teams: vorab nochmal ein Verweis auf den ersten Beitrag zu diesem Thema hier auf dem Blog.

Der Entwurf des Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digitalgesetz DigiG) wurde am 13.7.2023 zwecks Anhörung an die Verbände im Gesundheitswesen geschickt. Anmerkung vom Blog-Team: der Referentenentwurf befindet sich am Ende dieses Beitrags.

Der MWGFD e.V. hat aktuell einen Artikel dazu verfasst.

Der Bayerische Facharztverband hat eine Petition initiiert, deren Zeichnungsfrist am 25.7.23 abläuft. Damit soll erreicht werden, dass anstelle der Opt-Out-Lösung für die ePA eine Opt-In-Lösung gewählt wird.

Nach der Gesetzesbegründung ist aber vor allem die bislang zögerliche Akzeptanz der Versicherten für eine freiwillige ePA der Grund für die gewählte Opt-Out-Lösung. Sh. Seite 2 B 2. Absatz.

In diesem Beitrag soll es weniger um die grundsätzlichen Fragen, weniger um die Gefahren der zunehmenden Digitalisierung und Datenspeicherung gehen, als vielmehr um praktische Fragen, die sich ergeben werden, wenn das Gesetz tatsächlich in der jetzigen Gestalt beschlossen wird und in Kraft tritt.

Das DigiG wird kein eigenständiges Gesetz sein, sondern die Regelungen werden in das bestehende SGB V integriert.

A. Zum E-Rezept

Ab dem 1.1.2024 wird es Rezepte nur noch verbindlich als elektronisches Rezept geben. Das E-Rezept ist bereits heute in § 360 SGB V geregelt. Und teilweise werden diese auch bereits ausgestellt. Der Gesetzesentwurf enthält Änderungen. Z.B. Honorarkürzungen für Ärzte, die nicht nachweisen, dass sie in der Lage sind, E-Rezepte auszustellen.

Eine Ablehnung durch die Patienten ist nicht vorgesehen; es gibt kein Widerspruchsrecht.

Der Arzt stellt das Rezept in elektronischer Form aus und übermittelt es an einen zentralen Server, von dem aus es in der Apotheke ausgelesen werden kann. Dafür benötigt die Apotheke von dem Patienten einen Zugangscode. Dieser befindet sich auf einem QR-Code, den der Arzt erstellt, wenn er das Rezept ausfertigt.

Wie kommt der Patient an den Code?

1. Man lädt sich eine App aufs Smartphone; die Praxisangestellten übertragen den Code dorthin.

2. Oder man hat eine Versichertenkarte in der Variante „NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte“. Das reicht aber nicht, man benötigt zu dieser Karte noch eine PIN. Die bekommt man von der Krankenkasse. Und zwar entweder online, wobei man dann aber die e-ID-Funktion des Personalausweises würde einsetzen müssen. Oder per Post-Ident-Verfahren. Oder persönlich in einer Geschäftsstelle der Kasse.

Dieses Prozedere zu 2. muss man auch durchlaufen, wenn man sich für die Variante 1 „App“ entscheidet. Die lässt sich nur mit der Versichertenkarte und der PIN einrichten.

3. Oder man besteht auf einem Papierausdruck, auf dem der Code steht. Das ist die analogeste aller Möglichkeiten. Darauf hat man einen Anspruch, § 360 Abs. 9 Satz 1 SGB V. Diesen Papierausdruck würde man auch einer hilfsbereiten Person übergeben können, die für einen in die Apotheke geht.

Unklar ist nach meiner Recherche noch, ob der Patient nur diesen nichtssagenden Code sehen wird, oder ob er auch sehen kann, was konkret verschrieben wurde. Einerseits heißt es in Berichten von Verbraucherschützern, die Patienten würden beklagen, dass sie nicht sehen können, was verschrieben wurde. Auf der Seite der Gematik jedoch befindet sich ein Link zu einem Muster. Dort sind auch die Namen der Medikamente sowie Einnahmevorschriften sichtbar.

Falls jemand schon konkrete Erfahrungen damit gemacht hat, könnte das ja gerne im Kommentarbereich geschildert werden.

B. Zur ePA

Ab dem 15.1.2025 soll die ePA für alle gesetzlich (!) Versicherten eingerichtet werden.

I. Was ist wichtig für diejenigen, die wissen, dass sie diese Akte auf gar keinen Fall haben wollen? Oder die sie jedenfalls nicht von Anfang an haben wollen. Ggf später, wenn sie es sich anders überlegt haben oder die Kinderkrankheiten des Verfahrens (evtl.) behoben wurden.

Sh. Seiten 26/27/28 des Entwurfes – Änderung von § 343 SGB V

Ein Widerspruch muss gegenüber der Krankenkasse erklärt werden.

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen erstellt „im Benehmen“ mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Informationsmaterial für die Kassen, die dieses Material verbindlich nutzen müssen, um ihre Versicherten zu informieren. In erster Linie werden das Lobeshymnen sein, aber es muss auch über die diversen Widerspruchsmöglichkeiten aufgeklärt werden. Es werden also alle Versicherten mehr oder weniger den gleichen Text erhalten.

Interessant ist die Formulierung „im Benehmen“. Das ist mehr als nur eine lapidare Information, aber weniger als ein Einvernehmen. So könnten z.B. Forderungen des Datenschutzbeauftragten zur einfachen Gestaltung des Widerspruchsrechtes zur Kenntnis genommen, aber nicht zwingend umgesetzt werden.

Wichtig für unsere Fragestellung ist auf Seite 26 der Punkt 41, Ziffer (1a) und dort Punkt 4.

Die Krankenkasse informiert die Versicherten, bevor sie ihnen eine ePA zur Verfügung stellt, über die Möglichkeit, der Bereitstellung zu widersprechen.

Über diese Formulierung kann man stolpern. Man kann etwas kreieren, schaffen, einrichten – und es erst dann einem anderen zur Verfügung stellen. Da die Krankenkasse bei der Einrichtung der Akte diese aber lediglich mit den administrativen persönlichen Daten befüllen darf, nicht aber schon mit irgendwelchen medizinischen Informationen, wäre das dann schlimmstenfalls ein leerer virtueller Aktendeckel, auf dem ein Name mit Geburtsdatum und Adresse drauf steht.

So scheint es aber nicht gemeint zu sein. Der Widerspruch selbst wird (sh. Seite 28 unten) nach § 344 SGB V erklärt. Aus dem dortigen Satzaufbau und der Formulierung von § 344 Abs. 1 n.F. (neue Fassung) schließe ich, dass das „Einrichten“ ein Unterpunkt des „Bereitstellens“ ist. Und das dies alles nur erfolgt, wenn man nicht widersprochen hat.

Sh. auch Seite 105 unten, 106 oben mit der Begründung zur Informationspflicht. Erst erfolgt die Information an die Versicherten. Wenn dann kein Widerspruch kommt, wird die Krankenkasse eine ePA „anlegen“.

Wie geht man nun praktisch vor?

Das Gesetz gibt es ja noch nicht. Jetzt schon zu widersprechen, macht noch nicht viel Sinn, könnte sogar schädlich sein. Eher wird durch vorzeitiges Agieren deutlich, wie groß der Widerstand sein wird. Womöglich werden dann die Widerspruchsrechte im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch beschnitten oder praktisch erschwert.

Man könnte also warten, bis das Gesetz beschlossen wurde.

Man kann auch warten, bis der Info-Brief von der Krankenkasse kommt. Aber vielleicht geht der verloren, man ist krank, in Urlaub, es läuft eine Frist. Sicherer wäre also, spätestens nach Inkrafttreten des Gesetzes tätig zu werden. Ob eine Frist läuft, wie genau man das machen soll, ob es ein Formular geben wird – all das geht aus dem Gesetzesentwurf nicht hervor.

Auf Seite 105 in der Begründung steht, dass das Widerspruchsverfahren einfach und barrierefrei sein muss; die Versicherten müssen elektronisch oder schriftlich widersprechen können.

Gegebenenfalls schreibt man also nach Verabschiedung des Gesetzes an seine Krankenkasse

Ich widerspreche gemäß § 343 Abs. 1a SGB V n.F. iVm § 344 Abs. 1 SGB V n.F. der Einrichtung und Bereitstellung einer elektronischen Patientenakte für mich.

Schriftlich mit der Bitte um Bestätigung.

Will man jetzt schon widersprechen, lässt man die Paragraphen weg. Weil die entsprechenden Normen jetzt ja noch anders formuliert sind bzw. es sie so noch gar nicht gibt.

Sollte man bereits widersprochen haben oder es nach Gesetzesverkündung machen und später kommt dann noch der Infobrief, widerspricht man vorsichtshalber eben noch einmal unter Bezugnahme auf das vorherige Schreiben.

II. Was ist, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst hat und plötzlich die Mitteilung erhält, die ePA wäre nun eingerichtet und man könne jetzt dieses oder jenes tun, um sie zu benutzen? Oder wenn man sich erst später überlegt, dass man sie doch nicht will?

Siehe Seite 29 Ziffer e) zu § 344 Abs. 3 SGB V.

Man kann noch jederzeit nach Einrichtung widersprechen. Alles, was evtl. bereits gespeichert wurde, wird gelöscht. Die komplette Akte ist vollständig zu löschen.

Aus dem nächsten Absatz 5 geht hervor, dass das auch umgekehrt geht. Vielleicht will man sie irgendwann doch, dann kann man es jederzeit verlangen.

III. Was machen diejenigen, die die Sache nicht grundsätzlich ablehnen? Die meinen, die Akte könnte evtl. den einen oder anderen sinnvollen Nutzen bieten?

Was könnte denn überhaupt sinnvoll sein? Hierzu zwei Beispiele.

1. Heute hat jeder, der mehr als drei Medikamente einnimmt, Anspruch auf einen Medikationsplan. Hat man eine ePA, dann muss (!) der Arzt einen solchen Plan in die ePA einstellen und Arzt und der Apotheker müssen diesen jederzeit auf dem neuesten Stand halten. Seite 6 zu § 31 SGB V.

Widerspruch seitens des Patienten ist möglich.

Ein solcher Plan kann sinnvoll sein – bei mehreren chronischen Erkrankungen; wenn man tüdelig wird und den Überblick verliert; wenn man alleinstehend ist und niemanden hat, der bei einem Notfall mit dem Plan in der Hand ins Krankenhaus laufen kann. Man kann aber auch das tun, was man bereits heute machen kann: keine ePA haben, sich anhand der Verordnungen selbst einen Plan erstellen und diesen papierenen Plan in die Brieftasche stecken.

2. In die ePA kann eine sog. elektronische Patientenkurzakte integriert werden. Die ist bislang in § 357 SGB V geregelt. Sie enthält Notfalldaten für die sofortige Notversorgung. Auch kann man dort hinterlegen, ob man einen Organspendeausweis, eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung hat. Und wo sich diese Unterlagen befinden.

Man kann aber auch das tun, was man bereits heute machen kann. Einen Zettel, ggf mit Blutgruppe, einen Organspendeausweis, eine Registrierungskarte des Zentralen Vorsorgeregisters der Bundesnotarkammer in die Brieftasche legen.

Wer also z.B. aus einem dieser Gründe doch eine ePA haben möchte, muss sich dann individuell zu den einzelnen Widerspruchsmöglichkeiten einlesen. Alles ist widerspruchsfähig, alles kann verweigert oder eingeschränkt werden. Man kann dem Speichern von Daten widersprechen, den Zugriff auf gespeicherte Daten verweigern und man kann auch Daten löschen. Details stehen auf Seite 26 Ziffer 41 zu § 343 n.F. Nur muss man dann bei jedem Arztbesuch konfliktfreudige Standhaftigkeit an den Tag legen. Hat man keine ePA, dann hat man eben keine. Da gibts dann am Tresen nicht viel zu diskutieren.

C. Die Freigabe von Daten zu Forschungszwecken

Die Übermittlung von Daten für Forschungszwecke ist bereits in § 363 SGB V geregelt. Bislang ist es freiwillig möglich für diejenigen, die jetzt schon freiwillig eine ePA haben.

Zukünftig wäre eine Übermittlung von Daten aus der ePA zu Forschungszwecken möglich, wenn man nicht widerspricht. Also auch insoweit eine Opt-Out-Lösung. Siehe Seite 28 Ziffer 21 uHa § 363 SGB V.

Näheres zu diesem Thema „Nutzung und Weitergabe von Daten“ soll in einem weiteren Gesetz, dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz GDNG geregelt werden. Auch dazu liegt ein erster Referentenentwurf wohl schon vor.

Hierzu ein Artikel aus Thieme kma Online.

Nicht nur sollen Daten weitergegeben werden. Kritisch ist auch zu sehen, dass Kranken- und Pflegekassen zukünftig verstärkt Zugriff haben sollen auf die medizinischen Daten und diese auswerten dürfen, um sodann individuell auf die Versicherten zuzugehen und sie auf Gesundheitsrisiken hinzuweisen. Verbunden mit „unverbindlichen Empfehlungen“.

Von da bis zur späteren Verbindlichkeit, bis zur Leistungskürzung gegenüber denjenigen, die solche liebevoll betreuenden Schreiben ignoriert und die empfohlene Impfung oder Vorsorgeuntersuchung, die Cholesterinspiegelsenkung, die Gewichtsreduzierung oder den Fitnesskurs oder die Raucherentwöhnung dann doch nicht wahrgenommen haben, ist es nur ein kurzer Schritt.

Auch diesem Zugriff der Kassen könnte man widersprechen. Hat man eine ePA und die Informationen stehen drin – wie sicher kann man sein, dass nicht trotz Widerspruch vielleicht doch ….

Auch das ist ein weiterer Grund, der ePA kritisch und wachsam zu begegnen.

Interessant, dass es in dem Artikel von Thieme Online heißt, der ePA soll zukünftig eine zentrale Rolle zukommen, um (!) die mit dem GDNG (Gesundheitsdatennutzungsgesetz) verfolgten Ziele zu erreichen. Da fragt man sich nun doch, ob es bei alledem tatsächlich um die Gesundheit der Versicherten geht, oder ob die ganzen vollmundig als vorteilhaft verkauften Nutzen der ePA nur Staffage sind, um das eigentliche Ziel zu vernebeln.