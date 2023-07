Dr. Daniel Langhans: „80 Prozent im Land haben die Nase gestrichen voll!“ – kommt zum Tag der Freiheit in Nürnberg!

Wer sind die drei Menschen, die es wagen eine Demonstration zu organisieren? Viele verbinden damit viel Mut und Initiative, weil es sich viele nicht trauen würden. Nicht unbedingt, weil der Akt des Anmeldens sehr aufwändig wäre – wobei wir diesen nicht klein reden wollen – aber man muss in der heutigen Zeit mit Repressalien rechnen. Ja das muss man!

Umso mehr freut es uns, dass wir auf die Demonstration am Samstag 29.07.2023 in Nürnberg hinweisen dürfen. Unter dem Motto „Tag der Freiheit“ sind alle recht herzlich zum Kornmarkt (Straße der Menschenrechte) in der Zeit von 09:00 bis 22:00 Uhr eingeladen.

Organisiert wird das Ganze von „DMSS2020“ (Die Maschine steht still), es gibt dazu auch einen Telegram Kanal. Auf der Website steht zu dem Namen: „Der Titel des Buches von E. M. Forster aus dem Jahre 1909 ‚Die Maschine steht stil’“ ist gleichsam der Name unserer Gemeinschaft. Darin wird eine dystopische Welt in einer fernen Zukunft dargestellt, die auf verblüffende Weise dem „modernen“ Heute gleicht.“ Mehr dazu auf der Website.

Hier ein paar Gedanken der Gründer von DMSS2020:

Ich glaube, wir müssen lernen selbstständig zu denken und zu handeln. Dazu gehört auch der richtige Umgang mit der Angst. Das Ziel dabei ist den ersten Schritt zu wagen. Ralf, Gründer von DMSS2020

Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. // Du findest mich auch über Facebock. Gruss Manu Manuela, Gründerin von DMSS2020

Die Zeit des Träumens ist vorbei. Nun ist es wichtig, sich der überhand nehmenden Missstände bewusst zu werden und souverän und verantwortlich zu handeln um alle Menschen bestmöglich zu schützen. Nur so kann Heilung geschehen. Stella, Gründerin von DMSS2020

Vor Ort wird auch Dr. Daniel Langhans (Kommunikationstrainer) sein. Wir haben mal einen kurzen Redeausschnitt von ihm vom 13.07.2023 aus Füssen hier mit eingepflegt. Ein sehr aktiver Mann, denn Telegram ist voll mit Redebeiträgen von ihn. An dieser Stelle Chapeau.

Auch Alexandra Motschmann (Schwester von Michael Motschmann, Großinvestor des Impfstoffherstellers BioNTech) wird vor Ort sein. Wir selbst wissen wenig über sie, finden aber jegliches Engagement gegen diese aktuellen Politik unterstützenswert. Auch der Musiker Björn Banane wird vor Ort sein und die Veranstaltung unterstützen.

Warum immer noch Corona? Warum ein Fest „Tag der Freiheit“? Keine Katastrophe seit dem zweiten Weltkrieg hat das Leben so vieler Menschen in Deutschland und der übrigen Welt beeinflusst. Jeder Einzelne stand unter Infektionsverdacht und wurde so gezwungen, sich den willkürlichen und meist nutzlosen Kontaktsperren zu beugen. Keine der Krisen, die darauf folgten, einschließlich des Ukrainekrieges, haben weltweit mehr Menschenleben auf dem Gewissen, mehr Hunger und Elend vor allem in der Zweiten und Dritten Welt verursacht, als die sogenannte Coronakrise. Familienbande sind zerbrochen, Freundschaften zerstört und Impfopfer sich selbst überlassen. Alles Lebenswerte, wie freies Atmen, mit Freunden und Familie zusammen sein, sich frei bewegen, Sport zu treiben, shoppen zu gehen oder in Bars und Restaurants das Leben zu genießen – wurden eingeschränkt oder ganz verboten. Verzweifelte Eltern und Ungeimpfte, die ausgegrenzt vor dem Jobverlust standen, kennzeichneten das damalige Bild. Die Angst, die Ungewissheit und die Einsamkeit von damals ist noch tief in unserem Gedächtnis verankert. Das Happy End dagegen ist unspektakulär: Gesellschaftliche Spaltung, 600 Milliarden Schulden, sieben Prozent Inflationsrate, steigende Armut, galoppierende Übersterblichkeit und tausende schwere Impfopfer. Nichts ist vorbei! Die WHO übernimmt gerade mithilfe eines Pandemievertrages die Kontrolle über die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt. Der Vertrag gibt ihr die Macht, über die Köpfe der Regierungen ihrer Mitgliedstaaten hinweg Pandemiemaßnahmen zu verhängen und durchzusetzen, die wir alle noch gut in Erinnerung haben. Auch Klima-Lockdowns, Fleischverbot und Reisebeschränkungen wären damit theoretisch möglich, soweit man die als überlebenswichtig für die Menschheit, die Tierwelt oder die Umwelt deklariert. Nicht genug! Die WHO arbeitet gerade an einer weltweiten Datenbank mit all unseren Gesundheitsdaten und sorgt so dafür, dass „ID2020“ bzw. „Digital Identity“ vom WEF umgesetzt wird. Ferner bereitet die WHO eine weltweite Zensurstrategie vor. Im Fall einer Bedrohung soll die Infodemie eingeschränkt werden, das heißt, die schnelle und weitreichende Verbreitung sowohl richtiger als auch unrichtiger Informationen zu bestimmten Themen, soll selektiert und zensiert werden, nur noch viel stärker, als wir das seit der Pandemie von Google, YouTube, Facebook & Co her kennen. Die Frage nach der Verantwortung, Schuld und Strafe muss gestellt werden, um kein Déjà-vu zu erleben, deren Ende niemand mehr vorhersagen kann. „Die neue Normalität“, wie sie George Orwell in einem Buch zu 2030 beschreiben würde, wird kommen. Noch können wir Einfluss nehmen und entscheidende Kapitel im Buch mitgestalten. Dazu müssen wir wachsam bleiben, uns weiter vernetzen und die zentralen Dinge im Auge behalten. Mit diesem Fest, Tag der Freiheit, wollen wir auch jene Hunderttausende würdigen, die am 01.08. und 29.08.2020 in Berlin für unsere Freiheit und unser Grundgesetz auf der Straße waren. Das Fest soll auch ein Anlass sein, unser kollektives Gedächtnis zu stärken, an unsere Werte, wie Freiheit, Selbstbestimmung und Kampf gegen staatliche Übergriffe zu erinnern! Daher kommt am Samstag, dem 29. Juli nach Nürnberg und lasst uns unsere gemeinsame Geschichte feiern. Natürlich sind auch alle anderen friedliebenden Menschen herzlich dazu eingeladen.

Wir freuen uns über dieses Engagement und können und an dieser Stelle nur bei jedem Einzelnen bedanken, der immer weiter durchhält und diesen Mut beweist. Wir hoffen, dass sich euch viele Anschließen und Nürnberg voll sein wird.