Frist für Bundestags-Petition zur ePA verlängert: Manipulation? 12.571 Unterschriften benötigt!

Offensichtlich haben bei der Petition 150309 einige Tage nicht geklappt diese zu unterzeichnen. Deshalb wurde die Frist um 2 Tage verlängert. Die Petition läuft nun noch bis zum 27.07.2023 um 23:59 Uhr – also bis morgen Abend. Es fehlen 12.571 bis zum Quorum von 50.000 Unterschriften. Damit hat die Petition eine sehr gute Chance auf eine Anhörung im Petitionsausschuss.

Die Details zur Petition haben wir bereits in diesem Beitrag aufgegriffen. Die rechtliche Einschätzung zur ditgitalen Patientenakte findet ihr in diesem Beitrag.

Einige Nutzer schreiben auch darüber, dass es massiv erschwert wurde, bei der Petition zu unterzeichnen:

Unterzeichnet sieht das Ganze dann so aus:

Die Frist für die Petition gegen das unbefugte Anlegen der elektr. Patientenakte (ePA) wurde um 2 Tage, also bis 27. Juli, 23:59, verlängert!

Diese 2 Tage geben uns nicht nur eine willkommene Gelegenheit, die Petition mit weiteren Tausenden von Unterschriften zu unterstützen (wir brauchen noch 13K fürs Quorum, siebenstellig wäre besser), sondern auch die Chance, dabei Menschen abzuholen, die für uns seit drei Jahren nicht zugänglich waren.

Mit dem beigefügten Flyer sprechen wir Themen an, die viele Menschen berühren werden. Wir sensibilisieren sie für das leidige Thema WHO. Und dies im einzigen zensurfreien und sicher zugestellten Format. Menschen haben keine Ahnung, was gerade passiert. Wir können aufklären, Unterzeichner und Mitstreiter von nebenan gewinnen.

Das ist DIE Chance. Wir müssen bloß die Komfortzone vor dem PC verlassen und kurz in der analogen Welt unser Umfeld aufklären. Was passiert, wenn jeder von uns 5 weitere Unterzeichner mitbringt? Oder 10?