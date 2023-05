Pharmalobbyist Mertens fordert zum Lügen auf: Impfgeschädigte sollen den Impfzusammenhang leugnen, damit Kassen die Kosten übernehmen!

Mertens empfiehlt als Chef der STIKO die Impfung und weist nun jegliche Schuld von sich – er wäre jetzt der falsche Ansprechpartner

Wieder einmal informiert uns Prof. Homburg über eine neue, beim SWR ausgestrahlte Sendung (ZUR SACHE! Baden Württemberg). Die Hinführung des Moderators (Florian Weber) ist wirklich nur noch lächerlich, er spricht davon, dass das Virus noch da ist und auch die Schäden, die es angerichtet hat. Dieses Virus lässt laut Moderator Menschen weiter in Baden-Württemberg leiden. Offiziell soll der Beitrag aber über Impfschäden handeln.

Am Ende kommt STIKO Chef Mertens zu Wort, der in diesem Interview jegliche Grenzen überschreitet und Aussagen tätigt die man nicht für möglich gehalten hätte. Aber was will man von einem Pharmalobbyisten wie ihm erwarten.

Christiane Grund wird Anfang 2021 mit AstraZeneca geimpft – erleidet Hirnvenenthrombose

Zu Wort kommt Christiane Grund (Sandhausen), die an manchen tagen bestimmte Dinge nicht mehr kann. Sie nimmt Blutverdünner und darf sich deshalb nicht stoßen und schwer heben kann sie auch nicht mehr. Die ganze Familie muss mit anpacken, das stört aber niemanden, weil die Familie froh ist, dass die Mutter überlebt hat. Michael Grund, der Mann, sagt im Interview, „die ersten zwei Wochen wussten wir nicht, ob sie es überlebt“.

Die Schädeldecke muss entfernt werden, damit der Druck gelindert werden kann. Christiane erleidet nach der Impfung eine Hirnvenenthrombose. An Ostern erleidet sie zudem einen schweren epileptischen Anfall, der sie für Wochen aus der Bahn wirft.

Tamara und zwei weitere aus ihrer Selbsthilfegruppe kommen zu Wort

Eine Impfgeschädigte (Anneice) spricht davon, dass man nun herausgefunden hat, dass ihr Körper das Herz, die Leber und den Magen angreift. Laut ihr lebt sie seit 1,5 Jahren vor sich hin und stellt sich die Frage „kriege ich die Einschulung meiner Tochter noch mit“. Bei allen aus der Selbsthilfegruppe wurde ein Versorgungsantrag abgelehnt, obwohl der Impfschaden von Medizinern anerkannt wurde.

Falsche Zahlen werden weiterhin von den Medien als Basis herangezogen

Der Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) spricht von Einzelfällen laut ihm werden sie aber nicht im Stich gelassen. Solange aber die Öffentlich-Rechtlichen solche Beiträge ausstrahlen, in denen sich weiterhin – bewusst – auf falsche Zahlen gestützt wird, wird sich in Deutschland nie etwas ändern können. Denn der erste Weg ist immer Einsicht.

Der SWR spricht davon, dass es keine eindeutigen Zahlen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen gibt, recherchiert das Thema aber nicht weiter, woran dies vielleicht liegen könnte. Es werden Experten herangezogen, von denen man keine Namen erfährt, die aber von 0,02-0,03% geschädigter Personen sprechen.

Universitätsklinikum Ulm behandelt Impfgeschädigte

Jürgen Steinacker (Sportmediziner) spricht von einer unendlich langen Warteliste. Er gehe auch von deutlich mehr Betroffenen aus. Nach den Interviews kommen dann noch Tamara (Imfgeschädigte der ersten Stunde) und Mertens (Chef der Stiko) zu Wort. Weder die EMA (Europa) noch das PEI (Deutschland) akzeptieren das Post-Vac Syndrom als Impfschaden – der Kausalzusammenhang sei nicht ausreichend erwiesen laut Mertens.

Das sei aber unabhängig davon, ob sich ein Mensch gesund fühle oder nicht. Kurz zusammengefasst, es ist eben eine Befindlichkeit von Retzlaff – so wie Schieffer davon spricht, dass das Immunsystem nur falsch abgebogen sei. Der Impfstoff hat natürlich nichts damit zutun. Aber was genau will man von so einem inzwischen massiv in die Jahre gekommenen Mann, der immer schon für die Pharmaindustrie predigte, anderes erwarten? Wieso wurde ausgerechnet er als Gegenstück in diese Sendung eingeladen? Um von Retzlaff nun bekehrt zu werden? Er weiß doch längst, dass es Impfschäden gibt – aber geleugnet wird eben trotz wissenschaftlicher Erkenntnisse bis zum Schluss.

Es geht mir ein bisschen besser, bin aber auch bis oben voll mit Medikamenten. Bei den Medikamenten muss man sagen, das sind immer experimentelle Heilversuche. Da weiß keiner in welche Richtung das geht, das hat auch Konsequenzen für meine Zukunft. Retzlaff

Keine gültige Falldefinition

Retzlaff spricht an, dass aktuell alle Verantwortlichen nicht reagieren, sie macht dies mit einer Handbewegung im Interview deutlich. Mertens fühlt sich, obwohl er nicht angesprochen wurde, direkt dazu genötigt zu antworten. Er sagt: „es hat seine Gründe“. Zu vielfältig wären die Symptome. Wir stellen uns die Frage: Waren die bei Corona nicht auch vielfältig? Lief nicht jegliches Symptom unter der Diagnose Corona, während man jetzt wieder von der normalen Grippe spricht? Hat aber offensichtlich niemanden von den Verantwortlichen davon abgehalten, die Menschen zu einer experimentellen Impfung zu nötigen.

Weil nicht scharf definiert ist, wovon gesprochen wird, wäre es schwierig sich mit einem Thema auseinanderzusetzen.

Macht das aber nicht gerade Wissenschaft aus? Natürlich ist es schwer für solche Menschen, jetzt, wo wissenschaftliches Arbeiten von ihnen verlangt wird, wieder in diese Rolle einzutauchen, wo man es doch jahrelang trotz Professortitel offensichtlich verlernt oder bewusst ignoriert hat.

Medizin wäre in der Bringschuld – es fehle nur an einer Falldefinition

Mertens schiebt die Verantwortung auf die klinisch tätigen Mediziner. Natürlich wird dabei gekonnt ignoriert, dass vorab ausreichend Studien durchgeführt werden hätten müssen, bevor Millionen von Menschen mit einem Gentherapeutikum behandelt worden wären.

Schuld, dass noch nicht geholfen werden konnte, ist die fehlende Falldefinition.

Retzlaff wäre selber Schuld, dass sie die Kosten selber tragen müsse

Ziemlich abgebrüht, äußert sich Mertens zu den Behandlungskosten. Wäre sie nicht direkt in den Kliniken mit der Diagnose Impfschaden vorstellig geworden, wären die Behandlungskosten doch von der Krankenkasse übernommen worden. Die antwortet:

In dem Moment, wo ich sage, „ich habe das nach der Impfung entwickelt“, nimmt mich niemand auf. Die Uniklinien sagen Long-Covid nach Infektion, ja, nach Impfung nein und dann stehe ich alleine da. Natürlich könnte ich hingehen und sagen, „ich bin einfach krank, ich weiß nicht, woher das kommt“ und dann würden die Krankenkassen das vielleicht auch übernehmen. Aber es ist nun mal nicht so, ich habe einen Impfschaden. Ich bin nach der Impfung zwei Tage danach schwer krank geworden und um gleich zu entkräften, das könnte etwas anderes sein, man hat alles andere bei mir getestet, man hat alles ausgeschlossen. Das Paul-Ehrlich Institut persönlich hat mir ein chronisch Fatigue Syndrom nach Impfung diagnostiziert, die Rentenversicherung kommt zu der Auffassung, dass ich das habe, der Spezialist an der Uniklinik-Marburg kommt zu dieser Auffassung. ich kann doch nicht hingehen und nur damit ich Hilfe bekomme sagen, ich habe etwas anderes. Retzlaff

Mertens antwortet auf diese Ausführungen, man müsse die Dinge in einem vernünftigen Bezug lassen. Mertens ist sich nicht sicher, ob all die Menschen mit der Diagnose oder auch Selbstdiagnose „Post-Vac-Syndrom“ wirklich ursächlich durch die Impfung geschädigt wurden. Aber Retzlaff pflichtet ihm als Impfgeschädigte natürlich wieder bei, dass die Impfung sicherlich einigen geholfen habe. An diesem Punkt stellen wir uns die Frage, ob sie das wirklich 2023 immer noch ernst meint.

an Weber am Ende dieses Interviews mal die Frage stellen sollte, ob er wirklich die richtigen Fragen gestellt hat, liegt für uns auf der Hand. Wer einen Laien mit einem jahrelang erfahrenen Pharmalobbyisten Mertens setzt und dann nicht interveniert, hat doch offensichtlich am Ende des Tages seinen Job zu Gunsten der aktuell herrschenden Regierungsmeinung gemacht.

An diesem Punkt muss man sich wirklich jeden Tag selbst danken, dem Druck stand gehalten zu haben und sich nicht diesem Experiment ausgesetzt zu haben.