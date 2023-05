Dokument für Bundestagsabegordente zeigt: 10 von 11 Studien wurden von Pfizer zum eigenen Impfstoff finanziert

Auf Twitter trendet ein Apotheker-Flyer von 2021, wonach Impfstoff-Wirkungen nicht bekannt sind.

Aktueller: Laut Bundestag finanzierte Pfizer 10 von 11 Studien zum eigenen Impfstoff. KEINE fand signifikanten Schutz vor schwerer Erkrankung oder Tod!

Link



Der Grund für den Mangel an Evidenz besteht darin, dass schwere Erkrankungen zu selten sind. Man bräuchte riesige Teilnehmerzahlen und damit immens teure Studien. Deshalb beschränken sich die meisten Studien auf Antikörpermessungen ohne klinische Aussagekraft.



1. Die einzige unabhängige Studie (Fraiman et al.) weist häufige Impfschäden nach. Die Wissenschaftlichen Dienste fertigen sie mit einem Faktencheck von Pascal Siggelkow ab, ausgerechnet.



2. Zwei Arbeiten (Polack et al. und Thomas et al.) betreffen Pfizers eigene Zulassungsstudie, die entblindet wurde, nachdem es in der Impfgruppe mehr Todesfälle gab als in der Placebogruppe.



3. Sechs Studien (Munoz et al., Frenck et al., Walsh et al., Haranaka et al., Moreira et al. und Walter et al.) wurden von Pfizer unterstützt.



4. Bei zwei Studien (Munro et al. und Lazarus et al.) wurden einzelne Autoren von Pfizer oder anderen Pharmaherstellern unterstützt.