Nach 2 Jahren immer noch BioNTech Impf-mRNA in Immunzellen bei Geschädigter nachgewiesen

Weiterer Labornachweis zeigt Schädigung in Immunzellen durch die Covid-Impfung – Aussage dass mRNA nach 14 Tagen abgebaut der Lüge überführt

Viele kennen ihn bereits: Rechtsanwalt Tobias Ulbrich. Er ist einer derer, die es wagen sich gegen die großen Impfkonzerne zu stellen. Nun veröffentlicht er sehr interessante Ergebnisse auf seinem Twitter-Kanal. Da nicht jeder Twitter nutzt, möchten wir den Blog dazu nutzen auf diese wichtigen Erkenntnisse hinzuweisen.

Von allen Seiten hieß es, die mRNA könne vom Körper abgebaut werden. Doch diese Aussage hat RA Ulbrich einer Lüge überführt. Auch Prof. Burkhardt hat dies in seiner Arbeit bereits nachgewiesen – hier wird von einem Nachweis nach 4 Monaten gesprochen.

Spike-Produktionsmaschine – AUS-Knopf wurde vergessen?

Mandant 1: Untersucht wurde eine Blutprobe eines Klienten. Nachgewiesen wurde das Spike-Protein 2 Jahre nach der Impfung.

Mandant 2: Im Verlauf des Posts fragt eine Dame nach, wie lange der Körper Spikeproteine produziert. Ulbrich spricht nach seinen Erfahrungen, ebenfalls von einem Klienten, von 1 Jahr und 4 Monaten – publiziert wurden 4-6 Monate. Untersucht wurden diese Biopsien bei einer Darmresektion während einer OP im Jahr 2021. Damals wurde im entzündlichen Gewebe schon das Spikeprotein nachgewiesen. Darauf folgten dann zwei weitere Operationen, von denen ebenfalls Gewebematerial gesichert wurde.

Ulbrich sagt in seinem Tweet, dass noch geklärt werden muss, welche Aussagekraft diese Erkenntnisse haben. Auch die Frage, welche Untersuchungen darüber hinaus Sinn machen für die weitere Verifikation muss noch geklärt werden. In seinem 1 Tweet schreibt er:

In diesem konkreten Fall gibt es Gewebematerial von verschiedenen Biopsien zu verschiedenen Zeitpunkten, so dass auch zeitlich zu verschiedenen Zeitpunkten die Frage weiter erhellt werden kann. Wir sind gespannt.

Erstmals wurde bei einer seiner durch mRNA Impfung von BionTech Geschädigten Mandanten, durch das Labor MMD in Magdeburg, die Impf-mRNA in den Immunzellen nachgewiesen (PBMC).

Bei einer Darmresektion wurde während der OP 2021 Gewebematerial gesichert, in dem im entzündlichen Gewebe seinerzeit schon das Spikeprotein nachgewiesen wurde.

Im weiterem wurde per Biopsie nachgewiesen, dass mRNA Spike Proteine auch nach über 1 Jahr und 4 Monaten, immer noch weiter im Körper produziert wurden.

Thema heute: „Nach 2 Jahren Impf – Spikeprotein im Blut nachgewiesen“



Gestern erläuterte ich, dass die Impf-#mRNA in Immunzellen vom Labor #MMD in #Magdeburg nachgewiesen worden war. Der Test lässt sich kombinieren mit dem Nachweis, dass sich auch das Spikeprotein im Heparin Blut befindet. Der Nachweis ist ab 4,5 pg/ml (Nachweisschwelle) möglich.



Heute zeige ich aus einem anderen Mandat beispielhaft den quantitativen Nachweis des Spike Proteins 2 Jahre nach der #Impfung im Blut. Das ist nicht neu und wurde auch schon in der wissenschaftlichen Literatur dargelegt.



Da ich in den Kommentarfunktionen gestern mehrfach nach sinnvoll gehaltenen Tests gefragt worden bin, weise ich darauf hin, kein Immunologie oder Arzt zu sein, sondern Rechtsanwalt. Nach Literatur-und Aktenlage dürften folgende Tests zusätzliche Erkenntnisse im Zusammenhang von Impfung zum #Schaden bieten ohne eine abschließende Aufzählung darzustellen. Die Einzelheiten klären Sie bitte mit behandelnden Arzt:



Jeder ist in Bezug auf Labortests eingeladen mitzuteilen, ob es weitere singstiftende Tests gibt, die weiteren Aufschluss bieten könnten und warum. #Impfschaden #Impfschaden 25. Mai 2023

Thema heute: „Nach 2 Jahren Impf-mRNA in #Immunzellen bei Impfgeschädigter nachgewiesen“



Erstmals wurde bei einer unserer Mandanten, einer Geschädigten infolge der #Impfung mit einem mRNA Vakzine von BioNTech durch das Labor #MMD in Magdeburg 2 Jahre nach der Impfung die Impf-mRNA in den #Immunzellen nachgewiesen (PBMC).



Was das konkret bedeutet und welche Aussagekraft so ein Labor hat werden wir in den nächsten Tagen klären ebenso die Fragestellung, ob und wenn ja welche Untersuchungen darüber hinaus noch Sinn ergeben für die weitere Verifikationen. In diesem konkreten Fall gibt es Gewebematerial von verschiedenen Biopsien zu verschiedenen Zeitpunkten, so dass auch zeitlich zu verschiedenen Zeitpunkten die Frage weiter erhellt werden kann. Wir sind gespannt. #Impfschaden #Impfschaeden 24. Mai 2023

Hier noch zwei Verläufe mit Antworten von Ulbrich bei Tweet 1 und 2.

Eine Betroffene wartet derzeit auf die Ergebnisse von Prof. Burkhardt der das Brustkrebsgewebe untersucht.

Betroffene suchen auf Twitter Hilfe

Eine Betroffene stellt Ulbrich konkret die Frage, welche Kombinationen von Testungen bei Post-Vac/Impfschäden sinnvoll ist. Er nennt dabei einige für ihn wesentliche Marker, weist aber direkt darauf hin, dass er kein Arzt ist sondern Rechtsanwalt.

a. Th1, Th2, Th17 Zytokinstatus, T-Reg

b. Immunologisches Basisprofil mit CD 4+, CD8+, und Ratio c. D-Dimere

d. #VEGF (ELISA) Vascular Endothelia Growth Factor)

e. #RANTES (ELISA) Systematische Entzündung bei V.a. Kieferostitis/NICO.

f. Quantitativer Nachweis von Spikeprotein in Plasma/Serum

g. Impf-mRNA in #Immunzellen (PBMC)



Jeder ist in Bezug auf Labortests eingeladen mitzuteilen, ob es weitere singstiftende Tests gibt, die weiteren Aufschluss bieten könnten und warum.

Eine Betroffene schreibt, dass niemand diese Parameter abnehmen möchte. Ulbrich antwortet:

Ursprünglich gab es 4 Labore, die die Werte konnten, Synlab, IMD, MMD, und spezielle MVZ -Labore. Im Ergebnis läuft es aber häufig bei Anfragen noch weiterer Werte auf MMD und IMD hinaus.

Ein weitere Nutzer namens Phil weist in einem Kommentar auf den Nukleocapsidtest hin:

Leitfaden zu Laborparametern

Eine Nutzerin schreibt, dass es einen Leitfaden bei Florian Schilling gibt. Diesen möchten wir hier gerne zur Verfügung stellen. Haben dieses Dokument aber nicht „geprüft“ oder gesichtet.