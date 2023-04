Impfluencerin Mai Thi schmeißt ihre Aufklärungskarriere bei YouTube hin – ihr Mann verdient kräftig an der Corona-Impfung

Mai Thi Nguyen-Kim ist offiziell, allein schon durch ihre Ehe, mit der Pharmaindustrie verbandelt und wird trotz alledem bei unseren Öffentlich-Rechtlichen durch die GEZ Gebühren angestellt, als beste Nachwuchswissenschaftlerin hoch gelobt und ausgezeichnet.

Ach ja da ist noch etwas ganz wichtig zu wissen, um die Neutralität und Unabhängigkeit der Dame einschätzen zu können: ihr erinnert euch sicherlich an unseren Beitrag zum Jahresabschluss von Ugur Sahins Goldgrube. Ugur Sahin arbeitet als Prof. an der Johannes Guttenberg Universität. Ratet mal wer genau dort studiert hat? Wikipedia: „Nach dem Abitur studierte sie von 2006 bis 2012 Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz“.

Über ihren Ehemann ist bei Wikipedia nichts mehr groß zu lesen, außer: „Nguyen-Kim ist seit 2017 mit einem Chemiker verheiratet und hat eine 2020 geborene Tochter.“ Ein bisschen im „WWW“ nachblättern und schon findet man dann auch die Fakten:

Im Fernsehen übernahm sie als Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar die Moderation von “Quarks”, für funk (das Online-Angebot von ARD und ZDF) produziert sie den YouTube-Kanal “maiLab” und sie ist Autorin des SPIEGEL-Bestsellers “Komisch, alles chemisch”. Zeit News

Sie ist Chemikerin, er ist Chemiker (Matthias Leiendecker) bei dem Pharmariesen Merck. Was also genau die Beweggründe sind, die darf sich jetzt jeder selbst zusammenreimen. Auch Gentechnik findet sie per se gut und das darf sie auch offiziell durch unsere Öffentlich-Rechtlichen kundtun und damit ein Millionenpublikum beeinflussen.

Man sieht also hier sehr schön, wie die Pharmaindustrie ihre Fühler in Richtung Universitäten und Nachwuchs ausstreckt. Wie sagte es Dr. Michel Nehls in der aktuellen Dokumentation „Können 100 Ärzte lügen?“:

Man muss ganz klar sagen in der Schulmedizin: die Lehrpläne in der Medizin werden letztendlich von der Pharmaindustrie geschrieben. Dr. Michael Nehls

Giovanna Winterfeldt nimmt Mai Thi Nguyen-Kims Aussagen zur Impfung unter die Lupe

Natürlich musste Bosetti, ebenfalls von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert, ihren Senf dazu abgeben (wir berichteten über sie).

Früher habe ich eine Impfpflicht abgelehnt, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert und sage: Na gut, wenn alles andere nicht hilft, dann brauchen wir wohl eine Impfpflicht. Mai Thi Nguyen-Kims

Giovanna Winterfeldt zerlegt ihr damaliges Impfvideo

Ich kommentiere Mailab‘s Covid-Mythen. Published wurde diese verschwurbelte Diarrhoe übrigens bei Funk 🙂 #karllauterbachrücktritt #covidmythen #mailab #pleiteticker #achtungreichelt ⁦

Auf Wikipedia ist zu lesen, dass Giovanna Winterfeldt ab 23. März 2023 die von Julian Reichelt initiierte Sendung „Achtung Reichelt“ auf YouTube moderiert.

Gute Nachrichten: das Ende von MaiLab ist in Sicht

Ach ja und zu Mai Thi Nguyen-Kim gibt es auch Neuigkeiten, aber am besten sagt sie euch das selbst:

Seit 13.04. steht nun wohl auch offiziell fest, was sie wohl schon öfter fürs Clickbaiting nutzte: sie hört bei YouTube – als „Erklärbär“ – auf. Was die Beweggründe sind, das weiß nur sie. Offiziell spricht man von Überlastung wegen der vielen Arbeit beim Öffentlich-Rechtlichen und dem zweiten Kind.

Mit Clickbaiting (von englisch Click und bait, Köder) wird medienkritisch eine Praxis bezeichnet, Inhalte im World Wide Web anzupreisen, um mehr Seitenabrufe und damit unter anderem mehr Werbeeinnahmen durch Internetwerbung, Abonnements von Bezahlinhalten hinter einer Paywall oder eine größere Markenbekanntheit der Zielseite bzw. des Autors zu erzielen. Wikipedia

Ob sie nicht einfach das sinkende „Corona-Schiff“ verlässt, darüber kann man natürlich nur mutmaßen.

Ganz so dramatisch ist es aber dann doch nicht, bei Terra-X bleibt sie dem gebührenfinanzierten Staatsfernsehen ja treu 😉

Zum Schluss

Hier noch ein kurzer Einblick, wie Mai Lab Meinung macht und Millionen von Menschen, finanziert durch Zwangsabgaben, beeinflusst. Aber so ist das, der Öffentlich-Rechtliche mischt sich immer weiter und immer mehr bei Gesundheitsfragen mit ein. Den Ehegatten und Merck wird es sicherlich freuen.