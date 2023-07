Angelina Kirsch leidet wie Justin Bieber an einer Fazialisparese – Studie sieht Zusammenhang zur Impfung

Diagnose: idiopathische periphere Fazialisparese (Bell´s palsy) (häufigste Hirnnervenerkrankung)

Seit 5 Tagen leidet das deutsche Model Angelina Kirsch an einer Fazialisparese. Auch Justin Bieber und seine Ehefrau leiden darunter (siehe Beitrag). Auslöser sind bei ihr Herpesviren, das Kortison was sie nehmen muss schlägt derzeit allerdings nicht an. Ob sie geimpft ist wissen wir nicht, vielleicht weiß aber einer unserer Leser mehr?

Interessant ist auch, dass die Fazialisparese ein Teil des aktuellen PEI-Sicherheitsberichts ist. Scheint aber auch nicht ganz selten vorzukommen, wie man den Kommentaren des Posts entnehmen kann:

Aktuelle Studie

Eine aktuelle meta Studie aus dem PEI-Sicherheitsbericht zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit nach einer Corona-Impfung an einer Fazialisparese zu leiden erhöht ist. Der Titel lautet: „Association of SARS-CoV-2 Vaccination or Infection With Bell Palsy“.

SARS-CoV-2-Impfstoffe (mRNA und viraler Vektor) zeigten in der Analyse der RCTs eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von BP gegenüber dem Placebo.

[…]

Die Inzidenz von BP bei denjenigen, die die Impfstoffe von Pfizer/BioNTech oder Oxford/AstraZeneca erhielten, unterschied sich nicht signifikant. Da in dieser Studie in 4 RCTs ein starker Zusammenhang zwischen dem SARS-CoV-2-Impfstoff und BP festgestellt wurde, schließen wir, dass BP eine Folge der SARS-CoV-2-Impfexposition ist.

[…]

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um diesen Zusammenhang zu verifizieren und mögliche Mechanismen zu untersuchen.

Anamnese, Therapie, …

Das Ärzteblatt schreibt dazu:

Hintergrund: Die periphere Fazialisparese ist die häufigste Hirnnervenfunktionsstörung, wobei die idiopathische Form 60–75 % der Fälle ausmacht. Ergebnisse: Medikamentös werden Prednisolon 2 × 25 mg für 10 Tage oder 60 mg für 5 Tage (danach tägliche Reduktion um 10 mg) empfohlen. Dies begünstigt die vollständige Rückbildung („number needed to treat“ [NNT] 10; 95-%-Konfidenzintervall [6; 20]) und verringert das Risiko von Spätfolgen wie zum Beispiel Synkinesien, autonome Störungen sowie Kontrakturen. Virostatika sind optional bei schweren Formen (starke Schmerzen, Verdacht auf Zoster sine herpete), jedoch dringend geboten bei Varizella-Zoster-Virus(VZV)-Infektion. Der Hornhautschutz mit Dexpanthenol-Augensalbe, Tränenersatz und nächtlichem Uhrglasverband hat sich im Alltag bewährt. Nach Defektheilung kommen statische und mikrochirurgische dynamische Eingriffe zur Fazialisreanimation zum Einsatz. Die idiopathische Fazialisparese tritt meist als plötzliche Schwäche der mimischen Muskulatur einer Gesichtshälfte auf. Oft wird sie vom Patienten selbst beim Blick in den Spiegel bemerkt, oder er wird von Angehörigen darauf angesprochen. Auch Flüssigkeitsaustritt beim Trinken kann Erstsymptom sein. Mit dem Auftreten der Lähmung berichten Patienten oft über retroaurikuläre Schmerzen und Missempfindungen an der gleichseitigen Wange. Auch können Geschmacksstörung und seltener Hyperakusis die führenden Symptome der Parese begleiten (1). Klinisch ist die periphere Gesichtslähmung von der zentralen Parese (zum Beispiel Schlaganfall) durch die Mitbeteiligung der Stirn zu unterscheiden (Grafik 1) (e4, e5). Ist die Stirnfunktion intakt und sind die mittleren sowie unteren Gesichtspartien betroffen, so spricht dies für eine zentrale (supranukleäre) Läsion, da die Stirnmuskulatur über Nervenfasern aus beiden Hemisphären versorgt wird und daher bei zentralen Läsionen ihre Funktion aufrechterhält (e4). Charakteristisch für die periphere Parese sind fehlendes Stirnrunzeln, Tieferstand der Augenbraue (Brauenptosis) und unvollständiger Lidschluss bei gleichzeitig hängendem Mundwinkel und verstrichener Nasolabialfalte (Grafik 1). Schwierigkeiten kann die Abgrenzung einer inkompletten oral-betonten peripheren Lähmung von einer zentralen Lähmung bereiten.

Angelina möchte natürlich alles ausschließen, vor allem aber Borreliose und sämtliche Herpesviren. Auf die Corona-Impfung kommt sie nicht, vermutlich ist sie auch gar nicht geimpft 😉

2023 sind die Menschen dann doch gar nicht mehr so stolz darauf, dass sie sich aus Druck haben impfen lassen.

Wir wünschen ihre gute Besserung.