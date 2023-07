Viele Menschen erwarten, dass sich das System verändert, sind aber nicht bereit, sich selbst zu verändern.

Hören wir auf, darüber nachzudenken, wie wir die Bewegung wieder mal nach Berlin bekommen, sondern denken wir stärker darüber nach, wie wir sowohl in Berlin als auch in Ulm oder in Hamburg überall Menschen auf die Straße bekommen, die bisher noch nicht auf die Straße gekommen sind. Warum, weil es jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt ist. Und all denjenigen, die jetzt sagen, „ach, die Schlafschafe erreicht man nie“, überprüft mal euer denken, überprüft mal, was ihr da gerade redet, seid ihr wirklich noch auf dem Level was die Menschen wirklich bewegt in dem Land oder habt ihr eure vorgefasste Meinung aus den drei Jahren immernoch, die ihr jetzt mit schleppt. Wichtig ist, dass wir jetzt wahrnehmen, die Leute haben alle bis auf ganz wenige, die Parteisoldaten, die Schnauze voll. Die wollen, dass sich endlich was ändert, dass die Menschen wieder selbst über ihr Leben bestimmen können. Und wenn wir da ansetzen, dann haben wir wieder ganz neue Möglichkeiten auch für Berlin.