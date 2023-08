Neues Buch von Prof. Bhakdi & Kollegen: mRNA-Technologie gescheitert – Folgeimpfstoffe richten weiter Schäden an!

mRNA-Technologie als Ursache für „Impfschäden“, auch zukünftige Impfstoffe auf dieser Basis richten Schäden an

Ein neues Buch von 7 hochkarätigen Wissenschaftlern wurde nun bei „Doctors for COVID Ethics“ veröffentlicht. Autoren des Buches sind: Prof. Bhakdi, Michael Palmer, MD Margot DesBois, BA Brian Hooker, PhD David Rasnick, PhD Mary Holland und JD Catherine Austin Fitts. Der Titel des Buches lautet: „mRNA Vaccine Toxicity“ (Toxizität des mRNA-Impfstoffs).

Diese Wissenschaftler arbeiteten für uns diejenigen, die in diesem Bereich wenig bis keine Erfahrung haben, um uns die Erkenntnis zu dieser Gentherapie zu geben. Sie haben für uns daran gearbeitet, diese Gefahr zu verstehen und für uns greifbar zu machen. Wir sprechen hier von prominenten Ärzten und Wissenschaftlern, die sich teilweise schon im Ruhestand befindend und die sich ohne Erwartung an die Erforschung gemacht haben – so wie es eigentlich die Regierung hätte tun sollen. Diese Menschen hatten Vertrauen in die Institutionen der Medizin und Wissenschaft sowie die Regierung und ihre Aufsichtsbehörden. Korruption war diesen Menschen bekannt, aber nicht auf diese Art und Weise, wie sie derzeit stattfindet.

Aber nachdem diese Wissenschaftler und Ärzte die Fakten entdeckten, wurden sie laut und wiesen darauf hin.

Schäden durch COVID-Impfstoffe bereits hinreichend bekannt

Das Buch wurde durch die Autoren nicht deshalb verfasst, weil sie auf die Schäden durch die „Covid-Impfstoffe“ hinweisen wollen, sondern das Buch soll darauf hinweisen, wie gefährlich die mRNA-Technologie selbst ist. Denn diese soll nun in weitere Impfstoffe einfließen – wie Prof. Bhakdi schon vor längerer Zeit warnte und der Bayer-Vorstand Stefan Oelrich einst sagte: „Die MRNA – Impfungen sind ein Beispiel dafür, Gentherapie zu verkaufen“.

Das Hauptziel dieses Buches, ist zur Lösung folgender Frage beizutragen:

What does the COVID-19 mRNA vaccine experience tell us about

the safety of future mRNA vaccines? Doctors for COVID Ethics

Auf Deutsch: „Was sagt uns die Erfahrung mit dem mRNA-Impfstoff COVID-19 über die die Sicherheit künftiger mRNA-Impfstoffe?“

Schäden sind nach den ersten Prinzipien der Immunologie zu erwarten

Die Schäden, welche durch die Covid-Impfstoffe angerichtet wurden, sind laut der Autoren zu erwarten gewesen, denn diese folgen den ersten Prinzipien der Immunologie. Da das Problem in der Technologie steckt, sind die Schäden also keineswegs nur auf die Covid-Impfstoffe beschränkt, sondern sind der mRNA-Technologie inhärent. Auf der Website von „Doctors for COVID Ethics“ heißt es dazu weiter: „Wir müssen daher davon ausgehen, dass künftige mRNA-Impfstoffe gegen andere Viren oder Bakterien ähnlich toxisch sein werden. Die mRNA-Technologie wird niemals sicher für die Impfung gegen irgendwelche Infektionserreger eingesetzt werden können.“ Auch im Buch wird darauf direkt zu Anfangs hingewiesen:

Why this book was written

While it remains necessary and urgent to inform the public of the risks

and the manifest damage done by the COVID-19 vaccines, our main

reason for writing this book was a different one. It is clear that the

mRNA vaccine technology will soon be extended to pathogens other

than SARS-CoV-2; as of this writing, clinical trials for such vaccines Introduction against cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, respiratory syncytial virus,

an several others are already underway [14]. The purpose of this book

is to show that we must expect these future mRNA vaccines to cause the

same grave harm that is already manifest with those directed against

COVID-19, and to do so in much the same manner. We want to help you

understand that this harm is built right into the mRNA technology, and

that you must do everything you can in order to protect your children

and yourself from these future poisons dressed up as medicines. Warum dieses Buch geschrieben wurde

Es ist zwar nach wie vor notwendig und dringend, die Öffentlichkeit über die Risiken und den offensichtlichen Schaden, den die COVID-19-Impfstoffe anrichten, war unser Grund für das Schreiben dieses Buches ein anderer. Es ist klar, dass die mRNA-Impfstofftechnologie bald auch auf andere Krankheitserreger SARS-CoV-2 ausgedehnt wird; zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches laufen bereits klinische Studien für solche Impfstoffe, gegen Cytomegalovirus, Epstein-Barr-Virus, respiratorisches Synzytialvirus,

und einige andere sind bereits im Gange [14]. Der Zweck dieses Buches

soll zeigen, dass wir davon ausgehen müssen, dass diese künftigen mRNA-Impfstoffe die gleichen schwerwiegenden Schäden verursachen, wie sie bereits bei den gegen COVID-19, und zwar auf die gleiche Weise. Wir wollen Ihnen helfen zu verstehen, dass dieser Schaden bereits in der mRNA-Technologie angelegt ist, und dass Sie alles tun müssen, um Ihre Kinder und sich selbst vor diesen zukünftigen Giften, die sich als Medikamente tarnen, zu schützen.

Treten die Schäden nicht eher durch nicht deklarierte Inhaltsstoffe oder Verunreinigungen auf?

Auch die Frage, ob die Schäden möglicherweise Zufall sind, beispielsweise durch gewisse Inhaltsstoffe oder Verunreinigungen, wird in diesem Buch thematisiert. Allerdings gehen die Autoren davon aus, dass diese Schäden, welche entstehen, durch die mRNA-Technologie selbst entstehen.

Are mRNA vaccines dangerous in principle, or is the observed

harm accidental?

The facts presented in this book will make it clear that the COVID-19

mRNA vaccines have done very significant harm. We might wonder

whether this damage was caused by these vaccines working as intended,

or rather by undeclared ingredients or contaminants. This question

cannot be dismissed out of hand. Several kinds of contaminations

have been clearly documented; and furthermore, there is an unusually

large spread in the rate of adverse events between batches of the same

COVID-19 vaccines, which indicates at the very least that these were

not manufactured to consistent standards (see Section 5.4). Each of

these factors may potentially influence toxicity. However, we will make

the case that most of the observed severe harm is best understood in

terms of these vaccines doing what they are designed to do; the harm

is not accidental but rather built into the mRNA technology. Sind mRNA-Impfstoffe grundsätzlich gefährlich, oder ist der beobachtete

Schaden zufällig?

Die in diesem Buch dargelegten Fakten werden deutlich machen, dass die COVID-19 mRNA-Impfstoffe sehr großen Schaden angerichtet haben. Wir könnten uns fragen ob dieser Schaden dadurch verursacht wurde, dass diese Impfstoffe wie vorgesehen funktionieren, oder eher durch nicht deklarierte Inhaltsstoffe oder Verunreinigungen. Diese Frage kann nicht von der Hand gewiesen werden. Mehrere Arten von Kontaminationen sind eindeutig dokumentiert worden, und außerdem gibt es eine ungewöhnlich große Streuung der Häufigkeit unerwünschter Ereignisse zwischen den Chargen desselben COVID-19-Impfstoffe, was zumindest darauf hindeutet, dass diese

nicht nach einheitlichen Standards hergestellt wurden (siehe Abschnitt 5.4). Jeder dieser Faktoren kann möglicherweise die Toxizität beeinflussen. Wie auch immer, wir werden in diesem Fall zeigen, dass die meisten der beobachteten schweren Schäden am besten dadurch zu erklären sind, dass diese Impfstoffe das tun, wofür sie entwickelt wurden; der Schaden ist nicht zufällig, sondern in die mRNA-Technologie eingebaut.

Wie steht es nun um die Sicherheit derartiger Technologien?

Die Wissenschaftler rund um Prof. Bhakdi stellen genau 3 wichtige Mechanismen vor: 1. die chemische Toxizität von Lipid-Nanopartikeln, 2. die direkte Toxizität des Spike-Proteins, dessen Expression durch die Impfstoffe induziert wird, und 3. die zerstörerischen Auswirkungen der Immunreaktion auf das Spike-Protein. Dass sie den 3. Punkt als den Wichtigstens halten, erläutern sie im Buch. Sie schreiben dazu: „Daraus schließen wir, dass insgesamt der immunvermittelte Angriff auf Zellen, die das vom mRNA-Impfstoff kodierte Antigen exprimieren, der wichtigste pathogenetische Mechanismus ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die beiden anderen Mechanismen der Schädigung außer Acht gelassen werden sollten. Direkte Spike Protein-Effekte können durchaus zu frühen unerwünschten Ereignissen nach der ersten Injektion beitragen, insbesondere bei Personen ohne vorherige Immunität gegen das Virus. Auch die Toxizität der kationischen Lipide ist nicht von der Hand zu weisen“.

The key mechanism of mRNA vaccine toxicity

We have encountered at least three potential pathogenetic mechanisms

that might account for the toxicity observed with the mRNA vaccines

against COVID-19, namely: 1.the chemical toxicity of lipid nanoparticles, 2. direct toxicity of the spike protein, whose expression is induced by

the vaccines, and 3. the destructive effects of the immune response to the spike protein.



Of these, we consider the third one the most important one, for the

following reasons: 1. it follows from the theoretical considerations that were presented

in Chapter 3, and

2. it accounts for the histopathological findings of intense inflam-

mation and infiltration by immune cells, particularly lymphocytes,

which are observed near foci of spike protein expression, as docu-

mented in Chapter 4.

A third consideration that favors this mechanism is the increased

adverse event incidence and severity after repeated vaccine injection,

which is documented in Chapter 7. In contrast, the chemical toxicity of

cationic lipids is independent of the specific immune system, and we

would therefore expect it to be of similar intensity after each injection. Moreover, the adenovirus-based vaccines produced by AstraZeneca and

Johnson & Johnson have fairly similar profiles of adverse events to the

mRNA vaccines, even though they do not contain any cationic lipids.

The direct toxicity of the spike protein should be inhibited by specific

antibodies; therefore, its intensity should diminish rather than increase

after repeat injections. We thus conclude that overall the immune-mediated attack on cells

that express the antigen encoded by the mRNA vaccine is the leading

pathogenetic mechanism. This does not mean, however, that the

other two mechanisms of harm should be discounted. Direct spike

protein effects may well contribute to early adverse events after the

first injection, particularly in those without any preexisting immunity

to the virus. The toxicity of cationic lipids cannot be dismissed either,

for the following reasons: almost no safety studies were conducted on these substances during

the dysfunctional approval processes of the COVID-19 vaccines, but

the rudimentary ones which were performed gave clear indications

of toxicity (see Section 6.1); the induction of reactive oxygen species (ROS) by cationic lipids (see

Section 5.3.3) will cause DNA damage. This damage will stay behind

even after the lipids themselves have been eliminated, which means

that toxicity will be cumulative; since cationic lipids are a necessary ingredient of all mRNA vaccines

(see Section 5.1.4), their toxicity will accumulate across all doses of

all mRNA vaccines, rather than just across all doses of a single such

vaccine

Der Schlüsselmechanismus der Toxizität von mRNA-Impfstoffen

Wir sind auf mindestens drei mögliche pathogenetische Mechanismen gestoßen

die für die mit den mRNA-Impfstoffen beobachtete Toxizität gegen COVID-19 verantwortlich sein könnten, nämlich: 1. die chemische Toxizität von Lipid-Nanopartikeln, 2. die direkte Toxizität des Spike-Proteins, dessen Expression durch die Impfstoffe induziert wird, und 3. die zerstörerischen Auswirkungen der Immunreaktion auf das Spike-Protein. Davon halten wir den dritten Punkt für den wichtigsten, und zwar aus folgenden Gründen: 1. es ergibt sich aus den theoretischen Überlegungen, die in Kapitel 3 vorgestellt wurden, und 2. es erklärt den histopathologischen Befund einer starken Entzündung und Infiltration durch Immunzellen, insbesondere Lymphozyten, die in der Nähe von Spike-Protein-Expressionsherden beobachtet werden, wie in Kapitel 4 beschrieben.

Ein dritter Aspekt, der für diesen Mechanismus spricht, ist die erhöhte

Inzidenz und der Schweregrad von Nebenwirkungen nach wiederholter Impfstoffinjektion, was in Kapitel 7 dokumentiert ist. Im Gegensatz dazu ist die chemische Toxizität von kationischen Lipiden unabhängig vom spezifischen Immunsystem, und wir würden daher erwarten, dass sie nach jeder Injektion ähnlich stark ausgeprägt ist. Außerdem weisen die von AstraZeneca und Johnson & Johnson hergestellten Impfstoffe auf Adenovirusbasis ein recht ähnliches Nebenwirkungsprofil wie die mRNA-Impfstoffe auf, obwohl sie keine kationischen Lipide enthalten. Die direkte Toxizität des Spike-Proteins sollte durch spezifische Antikörper gehemmt werden; daher sollte ihre Intensität eher abnehmen als zunehmen

nach wiederholten Injektionen. Daraus schließen wir, dass insgesamt der immunvermittelte Angriff auf Zellen, die das vom mRNA-Impfstoff kodierte Antigen exprimieren, der wichtigste

pathogenetische Mechanismus ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die beiden anderen Mechanismen der Schädigung außer Acht gelassen werden sollten. Direkte Spike Protein-Effekte können durchaus zu frühen unerwünschten Ereignissen nach der ersten Injektion beitragen, insbesondere bei Personen ohne vorherige Immunität gegen das Virus. Auch die Toxizität der kationischen Lipide ist nicht von der Hand zu weisen, und zwar aus den folgenden Gründen: während des dysfunktionalen Zulassungsverfahrens der COVID-19-Impfstoffe wurden kaum Sicherheitsstudien durchgeführt, sondern die rudimentären Studien, die durchgeführt wurden, gaben deutliche Hinweise auf Toxizität (siehe Abschnitt 6.1); die Induktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) durch kationische Lipide (siehe Abschnitt 5.3.3) wird DNA-Schäden verursachen. Diese Schäden bleiben zurück auch nach der Eliminierung der Lipide selbst, was bedeutet

dass die Toxizität kumulativ ist; da kationische Lipide sind ein notwendiger Bestandteil aller mRNA-Impfstoffe (siehe Abschnitt 5.1.4), ihre Toxizität akkumuliert sich über alle Dosen aller mRNA-Impfstoffe und nicht nur über alle Dosen eines einzigen solchen Impfstoffs.

Jeder künftige mRNA-Impfstoff wird unsere Zellen dazu veranlassen sein eigenes spezifisches Antigen zu produzieren

The immunological mechanism of harm is completely general



We had seen in Chapters 2 and 3 that all that is needed to trigger an

immune response is the presence of a foreign antigen, in combination

with some non-specific inflammatory stimulus; the biological activity,

toxic or otherwise, of the antigenic protein itself is unimportant in this

context. Every future mRNA vaccine will induce our cells to produce

its own specific antigen, related to the particular microbe it targets.

We must therefore expect each such vaccine to induce immunological

damage on a similar scale as we have witnessed with those directed

against COVID-19. Der immunologische Mechanismus der Schädigung ist verallgemeinerbar



Wir hatten in den Kapiteln 2 und 3 gesehen, dass alles, was nötig ist, um eine

Immunreaktion auszulösen, das Vorhandensein eines fremden Antigens ist, in Kombination mit einem unspezifischen Entzündungsreiz; die biologische Aktivität, ob toxisch oder nicht, ist in diesem Zusammenhang unwichtig.

Jeder künftige mRNA-Impfstoff wird unsere Zellen dazu veranlassen

sein eigenes spezifisches Antigen zu produzieren, das sich auf die jeweilige Mikrobe bezieht, gegen die es gerichtet ist.

Wir müssen daher davon ausgehen, dass jeder solcher Impfstoffe immunologische Schäden in einem ähnlichen Ausmaß hervorrufen wird, wie wir es bei COVID-19 erlebt haben.

Könnte eine Rückkehr zur guten Herstellungspraxis die Toxizität der mRNA-Impfstoffe beseitigen?

Auch das Thema der Herstellungspraxis die Verunreinigungen wie Plasmid-DNA und metallische Partikel beinhaltet wird im Buch aufgegriffen.

Could a return to good manufacturing practices abolish the

toxicity of the mRNA vaccines?



A rather startling observation pertaining to the COVID-19 mRNA vac-

cines is just how heavily they are contaminated. Well-documented

contaminations include plasmid DNA and metallic particles (Section

5.4.1). Moreover, the extraordinarily large variation in the number of

adverse events reported for different batches (Section 5.4.2) clearly

indicates highly inconsistent manufacturing standards. If these con-

taminants were removed, and if consistent standards were observed,

might this remove the threat of mRNA vaccine toxicity?



There are two considerations. The first is that the observed key

mechanism of harm results from the vaccines working as intended: the

vaccines induce the expression of the antigen in our body cells, and the

immune response to the antigen kills those cells. We therefore have to

expect that greater and more consistent product quality will increase

rather than decrease the number of casualties.

The second consideration concerns the DNA contamination. As

pointed out in Section 6.3, the risks posed by plasmid DNA contained

in the vaccines are twofold: firstly, damage to the genome, potentially

leading to cancer and leukemia, and secondly the prolonged expression

of the antigen, with extended duration and increased severity of the

immune response to it. Thus, if the effective removal of DNA from the

vaccines could be ensured, this should indeed mitigate their toxicity.

However, it is likely that in the initial days after vaccine injection

the expression of the antigen is mainly driven by the mRNA itself.

Many severe adverse events tend to become manifest within days of

the injection, for example myocarditis, stroke, and heart attacks (see

Chapter 7). It is therefore unlikely that avoiding DNA contamination

will put an end to mRNA vaccine toxicity or reduce it to levels deemed

“acceptable” with conventional vaccines. Könnte eine Rückkehr zur guten Herstellungspraxis die Toxizität der mRNA-Impfstoffe beseitigen?



Eine ziemlich verblüffende Beobachtung in Bezug auf die COVID-19-mRNA-Vakzine ist, wie stark sie kontaminiert sind. Gut dokumentierte

Kontaminationen sind Plasmid-DNA und metallische Partikel (Abschnitt

5.4.1). Darüber hinaus ist die außerordentlich große Schwankung in der Anzahl der unerwünschten Ereignisse, die für verschiedene Chargen gemeldet wurden (Abschnitt 5.4.2) auf sehr uneinheitliche Herstellungsstandards zurückzuführen. Würden diese Verunreinigungen entfernt werden und einheitliche Standards eingehalten, könnte dies die Gefahr der Toxizität von mRNA-Impfstoffen beseitigen?



Dazu gibt es zwei Überlegungen. Die Erste ist, dass der beobachtete Hauptmechanismus der Schädigung darauf zurückzuführen ist, dass die Impfstoffe wie beabsichtigt wirken: die Impfstoffe induzieren die Expression des Antigens in unseren Körperzellen, und die Immunreaktion auf das Antigen tötet diese Zellen ab. Daher müssen wir erwarten, dass eine bessere und gleichmäßigere Produktqualität die Zahl der Todesopfer eher erhöht als verringert.

Die zweite Überlegung betrifft die DNA-Kontamination. Wie in Abschnitt 6.3 dargelegt, bergen die in den Impfstoffen enthaltenen Plasmid-DNA ein zweifaches Risiko: erstens die Schädigung des Genoms, die möglicherweise

zu Krebs und Leukämie führen kann, und zweitens die verlängerte Expression

des Antigens mit verlängerter Dauer und erhöhter Schwere der

Immunreaktion auf das Antigen. Wenn also die wirksame Entfernung der DNA aus den Impfstoffen gewährleistet werden könnte, würde dies die Toxizität der Impfstoffe tatsächlich verringern. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass in den ersten Tagen nach der Impfstoffinjektion die Expression des Antigens hauptsächlich durch die mRNA selbst gesteuert wird. Viele schwerwiegende unerwünschte Ereignisse treten in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Injektion auf, zum Beispiel Myokarditis, Schlaganfall und Herzinfarkt (siehe Kapitel 7). Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Vermeidung von DNA-Kontaminationen der Toxizität von mRNA-Impfstoffen ein Ende setzen oder sie auf ein Niveau reduzieren wird, das bei herkömmlichen Impfstoffen als „akzeptabel“gilt.

Die Vorgehensweisen der Behörden sind keine ehrlichen Fehler

Auch ein kurzer Ausblick zum Thema des „Warums“ wird im Buch gegeben:

If mRNA vaccines are inherently dangerous, why are they urged

and even forced on us?



At this point in history, there is no need to beat around the bush. It is

no longer possible to construe the actions of the authorities as “honest

mistakes.” Too much has occurred that points unequivocally to a

sinister agenda behind the gene-based COVID-19 vaccines. The rushed

approval without necessity, the outright threats and the coercion, the systematic censorship of honest science, and the suppression of the

truth about the numerous killed or severely injured vaccine victims

have all gone on for far too long to permit of any doubts as to intent

and purpose. Our governments and the national and international

administrative bodies are waging an undeclared war on all of us. As

David Rasnick points out in Chapter 8, this war has been going on for

decades, and we must expect it to continue and to escalate. Wenn mRNA-Impfstoffe von Natur aus gefährlich sind, warum werden sie dann dringend empfohlen und uns sogar aufgezwungen?



An diesem Punkt der Geschichte gibt es keinen Grund, um den heißen Brei herumzureden. Es ist nicht mehr möglich, das Vorgehen der Behörden als „ehrliche Fehler“ zu deuten. Zu viel ist geschehen, was eindeutig auf eine

düstere Agenda hinter den genbasierten COVID-19-Impfstoffen hinweist. Die überstürzte Zulassung ohne Notwendigkeit, die unverhohlenen Drohungen und die Nötigung, die systematische Zensur der ehrlichen Wissenschaft und die Unterdrückung der Wahrheit über die zahlreichen getöteten oder schwer verletzten Impfstoffopfer sind schon viel zu lange im Gange, als dass man noch an Absicht und Zweck zweifeln könnte.

Unsere Regierungen und die nationalen und internationalen

Verwaltungsorgane führen einen unerklärten Krieg gegen uns alle. Wie

David Rasnick in Kapitel 8 darlegt, läuft dieser Krieg schon seit

Jahrzehnten, und wir müssen damit rechnen, dass er weitergeht und eskaliert.

Was können wir tun?

Zum Schluss wird natürlich die Frage alles Fragen gestellt, was wir dagegen tun können. Hier nun die Antwort:

What can we do?



First and foremost, we must accept that we are indeed in our gov-

ernments’ cross hairs. Instead of relying on their treacherous and

malevolent guidance, we must therefore watch out for ourselves and

our loved ones—do our own research and seek out honest health advice

wherever it may be found, be it inside or outside the established venues

of science and of medicine. We hope that with this book we have helped

you to take one step on that journey.



Was können wir tun?

Zuallererst müssen wir akzeptieren, dass wir tatsächlich im Fadenkreuz unserer Regierungen stehen. Anstatt uns auf ihre verräterische und

und böswillige Führung zu verlassen, müssen wir auf uns selbst und

und unsere Lieben aufpassen, eigene Nachforschungen anstellen und ehrliche Gesundheitsberatung wo auch immer sie zu finden ist, sei es innerhalb oder außerhalb der etablierten Einrichtungen der Wissenschaft und der Medizin. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Buch geholfen haben, einen Schritt auf dieser Reise zu machen.

An dieser Stelle geht ein großer Dank an diese Ärzte und Wissenschaftler, welche Repressionen in einem nie zuvor vermuteten Ausmaß erleben müssen. Sie wurden von den Medien verleumdet, Ermittlungen wurden eigeleitet, Gerichtsverfahren und Strafverfolgung waren das Ergebnis. Einige haben ihre medizinische Zulassung verloren und manche haben ihr Zuhause, ihre Familie und Freunde verloren.

Sollten wir vergessen haben, wichtige Erkenntnisse oder Punkte aus dem Buch herausgearbeitet zu haben (mangels Zeit) bitten wir darum, dies gerne im Kommentarbereich nachzuholen. Wir können dies dann gerne im Beitrag für alle ergänzen.