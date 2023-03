Heutige Pressekonferenz zu den genbasierten Impfstoffen u.a. mit Prof. Bhakdi und Dr. Weikl – die Ausweitung des MRNA-Programms stoppen!

Heutige zusammenfassende Pressekonferenz zum großen online Sympossium

In einer heutigen Pressekonferenz des Vereins MWGFD in München, wird „Das große MWGFD Online-Symposium; Genbasierte >>Impfstoffe<<“ vom 28. Februar 2023, welches mehrere Stunden umfasste, zusammengefasst. Die Referenten (siehe unten) werden ca. 1 Stunde sprechen, danach kommt es zu einer Fragerunde. Prof. Bhakdi spricht im Online-Sympossium ein großes Problem an:

Es ist geplant, dass MRNA-Wirkstoffe breitflächig, in der Human- und der Tiermedizin, zur Anwendung kommen. Sie sollen alle anderen Impfstoffe ersetzen. Was für ein gigantischer Markt für MRNA- Wirkstoffe, deren Herstellungskosten einen Bruchteil, der Herstellungskosten von konventionellen Impfstoffen betragen. Wir dürfen nicht den Fehler begehen zu glauben, dass der Ersatz des Spike-Proteingens durch andere Gene die Gefahren des Injektion aufhebt. Der MRNA-Impfwahn ist bei Tieren bereits angekommen, da es keine regulatorischen Hürden gibt, werden die Impfungen praktisch unter der Hand schon durchgeführt. Und beim Menschen? Halten sie die Augen und Ohren auf. MRNA basierte Impfstoffe sind nicht nur gegen Infektionskrankheiten in der Entwicklung, sondern auch gegen Krebs und Herzkreislauferkrankungen. Produktionsstätten schießen wie Giftpilze aus dem Boden. Teils in den entlegensten Gegenden der Welt. Wir müssen die gesamte MRNA-Agenda stoppen. Prof. Bhakdi Online-Symposium – Link dazu am Ende des Beitrags

Auch den Wirkmechanismus dieser MRNA-basierten Impfstoffe spricht er an (wie bereits hier). Wir haben vor zwei Jahren bereits auf diese Problematik, dank eines Lesers hingewiesen (23. Januar 2021).

Worin wird injizierte MRNA verpackt? In Lipidhüllen, den sogenannten Lipid-Nanopartikeln, kurz LNP genannt. Ohne LNP, kein MRNA-Wirkstoff. LNPś vergügen über einzigartige Eigenschaftn, die keine natürlichen Substanzen besitzen. Sie beschützen die MRNA und ermöglichen das Eindringen der fremden Gene in die Körperzellen. Damit die LNPś diese Fähigkeiten erlangen, müssen ihnen unnatürliche Lipide zugefügt werden. Das sind Fette, Lipide, die von Menschen handgemacht werden. Vollkommen künstlich, vollkommen wider die Natur. Denn im Gegensatz zu natürlich vorkommenden Fetten, sind diese Moleküle positiv geladen, sie sind die berühmt berüchtigten kationischen Lipide. Die Innenwelt einer Zelle ist aber negativ geladen, praktisch alle Zellfunktionen werden mittels negativ geladener Moleküle aufrecht erhalten. Positiv geladene Fettmoleküle werden dazwischen funken und den Betrieb stören. Und es gibt keinen bekannten Mechanismus kationische Lipide abzubauen oder aus der Zelle wieder heraus zu befördern. Mit jeder Boosterimpfung reichern sie sich in unserem Körper an. Das lässt nichts gutes erahnen. Und nun bitte merken:

vor Corona durften kationische Lipide nur für Forschungszwecke angewandt werden, eine Anwendung m Menschen war nicht erlaubt. So stand auch in den Informationsblättern „not for human use“. Achilles hatte eine verwundbare Verse, die MRNA-Agenda hat zwei […] Prof. Bhakdi Online-Symposium – Link dazu am Ende des Beitrags

Er spricht weiter die kriminelle Zulassung an (wir haben hier bereits davon berichtet):

[…] eine davon ist der kriminelle Betrug aufgrund dessen die Pharmaindustrie die amtliche Zulassung des Corona-Impfstoffes ergaunerte. Welcher Betrug? Vor der Verwendung einer nicht zugelassenen Substanz ist es gesetzlich festgeschrieben, das präklinische Tierversuche durchgeführt werden müssen, um deren Sicherheit zu garantieren. BioNTech begann mit der Entwicklung des ersten Corona-Impfstoffes im Januar 2020. Im Mai 2020 haben sie schriftlich erklärt, dass die erforderlichen präklinischen Versuche durchgeführt worden seien. Das war natürlich gelogen. Aus einfachsten Zeitgründen konnte es auch nicht sein. Dokumente liegen der Welt jetzt vor, die belegen, dass die nötigen Tierversuche tatsächlich nie durchgeführt wurden. Nicht im Jahr 2020, nicht 2021, nicht 2022. Alleine aufgrund dieser Tatsache müssten alle Kaufverträge mit Pfizer/BioNTech annulliert werden, Impfgeschädigte müssten die Firma auf Schadensersatz verklagen können. Prof. Bhakdi Online-Symposium – Link dazu am Ende des Beitrags

Wir empfehlen an dieser Stelle sich diesen Vortrag von Prof. Bhakdi in Ruhe und in Gänze anzuhören!

Leider ist es nicht vorbei, die politischen Narrative werden weiter im medialen Gleichschritt in die Köpfe der Menschen gepflanzt. Wer selber denkt, wer anders denkt, das öffentlich äußert, wird diffamiert und abgestraft. Während der Fokus inzwischen auf andere Themen gelenkt wird, geht der Wahnsinn weiter. Nach wie vor empfiehlt die Impfkommission, die Genspritze für Kinder und die WHO arbeitet, an einem Pandemievertrag, der Schlimmstes zu befürchten lässt. Wir müssen uns über alle Ländergrenzen hinaus vereinen und den Wahnsinn stoppen. Prof. Bhakdi

Die Pressekonferenz startet um 14:00 Uhr und geht bis 17:00 Uhr. Diese wird online übertragen, den Link dazu findet ihr am Ende des Beitrags. Die Links zu dem Sympossium Teil 1 (medizinische Fakten zur Covid-„Impfung“), Teil 2 (Juristische Interventionen) und Teil 3 (Wie können wir Geimpften oder durch die Impfung zu Schaden gekommenen Menschen in medizinisch-therapeutischer Hinsicht helfen?), haben wir euch jeweils als Link hinterlegt.

Genbasierte Impfstoffe sind wie das Trojanische Pferd, sind sie einmal akzeptiert, sind Tür und Tor geöffnet für Gentherapien aller Art. Seit über zwei Jahren werden sie gnadenlos eingesetzt, mit entsetzlichen Folgen. Prof. Bhakdi

Genbasierte „Impfstoffe“ – Das Pharmaverbrechen des Jahrhunderts? Die Fakten liegen auf dem Tisch! Die Fakten liegen auf dem Tisch. Nahezu alle Medien blicken inzwischen den Tatsachen ins Auge, thematisieren aber nicht die Dimension der Schäden und die Wucht der Zahlen. Am 28.02.2023 hielt die MWGFD dazu ein siebenstündiges Online-Symposium mit 22 Fachexperten ab. Diese Pressekonferenz verdichtet nochmal die Essenz dessen, was an Fakten und Erkenntnissen zum womöglich größtem Pharmaverbrechen vorgetragen wurde. In kurzen Statements werden Sie die Referenten über das gewaltige Ausmaß der COVID-„Impf“-Schäden, die sich daraus ergebenden Konsequenzen und Entwicklungen, insbesondere auch hinsichtlich der künftigen globalen Gesundheitspolitik informieren. Danach stehen sie Ihnen für Fragen und Exklusivinterviews zur Verfügung.

Wer sind die Vortragenden? Prof. Dr. rer. nat. Werner Bergholz

Physiker, ehem. Professor für Electrical Engineering an der Jacobs University Bremen Partner des ISC International Standards Consulting GmbH & Co KG

Zahlen, Daten, Fakten zu Covid-19 – Injektionen: Weder wirksam noch sicher! Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi (zugeschaltet)

ehem. Direktor des Institutes für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Bestseller-Autor, Vorsitzender der MWGFD e.V.

Allgemeine Gefahren durch weitere mRNA „Impfstoffe“, toxische Nanolipide Prof. Dr. med. Arne Burkhardt

Facharzt für Pathologie, Reutlingen, Leiter des Teams »Pathologie-Konferenz«

Die Ergebnisse der Pathologiekonferenz als eindeutige Beweise für die schädigende Wirkung der „Impfstoffe“ Dr. med. univ. Dr. phil. Christian Fiala

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Arzt für Allgemeinmedizin, Tropenmedizin, Wien

Wirkmechanismus der genbasierten Impfstoffe und die dahinterstehende Absicht. Schwangere: Wiederholung des Contergan-Skandals? Prof. Dr. med. Dr. phil. Martin Haditsch

Facharzt für Hygiene, Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemiologie, Tropenmedizin, Ärztlicher Leiter TravelMedCenter Leonding, Ärztlicher Leiter Labor Hannover MVZ GmbH

Diagnostik von Impfschäden, Laborparameter ggf. auch Long-COVID /Post-COVID vs. Post-Vac-Syndrom Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer (zugeschaltet)

Humanbiologin, Würzburg

Das Spikeprotein, eine Biowaffe mit enormem Schadenspotenzial aus „Gain-of-Funktion-Forschung“ Ltd. Ministerialrat a.D. Uwe Kranz

ehem. LKA-Präsident Thüringen, Autor und Analyst

Pläne der WHO, Pandemieabkommen, IHR, globale Agenda Pascal Najadi (zugeschaltet)

Investmentbanker, Filmproduzent, ehemaliger Regierungsberater, Schweiz, 3fach Covid-»geimpft«

Strafanzeige gegen den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset – Juristische Situation in der Schweiz, Zivilklage gegen Pfizer und FDA vor dem NewYorker Supremecourt Dr. med. Ronald Weikl

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Praktischer Arzt, Naturheilverfahren, stellvertretender Vorsitzender der MWGFD

Begrüßung und Moderation, Impfschäden, die Situation in der Praxis, Möglichkeiten der Therapie von Impfschäden, Angebote der MWGFD e.V.

Einzelvorträge vom großen Online-Sympossium

Hier fügen wir gerne nochmal alle Einzelvorträge zu dem Online-Sympossium ein. Jeder Redevortrag erhielt ca. 12 Minuten Redezeit.

In dieser langen Symposium-Nacht, gaben Euch 22 renommierte Experten in 23 kurzen Vorträgen die Antwort auf wichtige Fragen wie:

Wie wirken mRNA- und andere genbasierte »Impfstoffe«? Warum sind sie so gefährlich?

Was sind die künftigen Pläne und Absichten der WHO und wie sollten wir darauf reagieren?

Was können wir tun, damit dieses wohl größte Pharma-Verbrechen der Menschheitsgeschichte so schnell wie möglich gestoppt wird?

Welche juristischen Möglichkeiten können wir dabei nutzen?

Welche Hilfe gibt es für Impfgeschädigte in medizinisch-therapeutischer und rechtlicher Hinsicht?

Reaktion des Publikums als Prof. Bhakdi bei Daniele Ganser in Kiel plötzlich auftauchte

Am 08.03.23 trat Daniele Ganser in einer ausverkauften Halle in Kiels auf. Der NDR Faktencheck schreibt dazu: „Wie gefährlich ist der Schweizer Historiker Daniele Ganser? Die Inhalte des selbst ernannten „Friedensforschers“ sind bei Verschwörungstheoretikern und Demokratieskeptikern beliebt.“. Als Grundsatz kann man sich eigentlich zukünftig merken, je mehr eine Person durch die Öffentlich-Rechtlichen diffamiert wird, desto vertrauenswürdiger muss diese sein. Denn korrupte Politiker werden durch Hofberichterstattungen hofiert und den Menschen Korruption dadurch signalisiert, dass in diesem Land einfach alles richtig läuft.

Als Professor Sucharit Bhakdi auftauchte (der Mann der unzähligen Millionen Menschen durch seine Aufklärung das Leben gerettet hat) erhob sich die Menge und es gab stürmischen Applaus.

Auch wir sind Menschen wie Prof. Bhakdi und Dr. Wodarg durch ihre bescheidene und selbstlose Aufklärungstätigkeit sehr dankbar. Sie haben wohl viele Menschen vor einem großen Fehler bewahrt. Man kann nicht oft genug danken, wenn man sieht, wie mutig es ist, heutzutage die Wahrheit auszusprechen.