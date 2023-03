Ranga Yogeshwar will 3 Jahre nach der Pandemie wissen, wer an oder mit Corona gestorben ist – er warb für die Impfung und diffamierte Homburg

Heute ist er enttäuscht, zu spärlich informiere die Bundesregierung über die Corona-Hintergründe

Herr Ranga Yogeshwar (ranga@yogeshwar.de) war für viele mit seiner Sendung „Quarks & Co.“ über Jahre die Wissen und Unterhaltung für jede Woche, die sicherlich viele Menschen verfolgt haben. Doch dann passierte plötzlich etwas, wovon man nicht gedacht hätte, dass so etwas passieren könnte.

Ranga Yogeshwar verkaufte sich als Person und nutzte seine Position als Person des öffentlichen Lebens aus – plötzlich zählen nicht mehr wissenschaftliche Fakten. Der Steuerzahler und Zwangsabgabenzahler findet bei Ranga Yogeshwar feinste Hofberichterstattung. Wir zweifeln daran, ob jemand bei so einem Verhalten jemals wissenschaftlich gearbeitet hat. Für das eigene Bankkonto, die eigene Reputation und nicht zuletzt für die Medien und Politik geht man offensichtlich „über Leichen“. Gut, dass das wöchentliche WDR-Format Quarks nun von Mai Thi Nguyen-Kim übernommen wurde. Wir sehen also: diese wissenschaftsfeindliche Hatlung zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm der Öffentlich-Rechtlichen.





Rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, was Ranga Yogeshwar zu seinen „besten Zeiten“ alles so von sich gab. Er ging nämlich sogar so weit, dass er auf seinem YouTube Kanal (man kann dort noch kommentieren) Prof. Homburg – mit ausgezeichneter Vita – öffentlich diffamiert(e). Es ist immer wieder erstaunlich, dass ausgerechnet die Menschen, welche so laut für „Diversität“ rufen, am Ende diejenigen sind, die mit dem Finger auf andere zeigen und sie verunglimpfen, weil ihre Meinung nicht der des Mainstreams entspricht.

Aktuelle 3Sat Dokumentation

Wir wurden übrigens auf das Video durch einen Post von Prof. Homburg auf Twitter aufmerksam. Dort kommentierte er eine 3Sat Dokumentation:

Eine Reaktion von Ranga Yogeshwar bleibt derweilen aus. Es ist schon mutig, sich über seine Reichweite, aufgebaut durch Zwangsgelder der Öffentlich-Rechtlichen, über andere Menschen, deren Meinung und Ängste lustig zu machen.

Dann aber am Ende des Tages nicht die Größe zu besitzen, auf seine Fehler hinzuweisen und sich dafür öffentlich zu entschuldigen. Es zeigt einmal mehr den wahren Charakter von Ranga Yogeshwar.

Ich hätte kritischer sein müssen, in Bezug auf offizielle Stellen. Ganz konkret z.B. die Art und Weise wie auch ein, zwei Jahre nach der Pandemie mit Daten umgegangen wird. Das finde ich ehrlich gesagt bis heute nicht okay. Ranga Yogeshwar

Inzwischen ist es auf dem Twitter Kanal von Ranga Yogeshwar ziemlich ruhig geworden. Wo bleibt denn hier eigentlich die öffentliche Entschuldigung? Das wäre zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Bei Georg Restle von Monitor scheint noch nicht mal das Wesentliche angekommen zu sein, vielleicht sollten die beiden mal eine gemeinsame Sendung bei ihrem Arbeitgeber beantragen? #Ichhabemitgemacht

Interessant ist auch, da er seine Website selbst pflegt, wie er über sich selbst in der dritten Person schreibt.

Veronika Hackenbroch: „Es ist nun einmal so: Die Impfung ist unsere einzige Exit-Strategie aus der Pandemie“

Beim Spiegel findet man eine Kollegin von Ranga Yogeshwar, sie heißt Veronika Hackenbroch:

Interessant ist, dass sie 2018 folgende Zeilen beim Spiegel veröffentlichte – die heute fast prophetisch klingen:

Wer schon 2018 die Intrigen der Schweinegrippe-Pandemie beleuchtet hat und die Glaubwürdigkeit von WHO, RKI und PEI infrage stellt, der kann doch bei Corona nicht doch auch mitgemacht haben? Weit gefehlt. Nur knapp drei Jahre später ist Frau Heckenbroch voll auf Spur:

Den Artikel schließt sie mit folgenden Worten ab:

Es ist nun einmal so: Die Impfung ist unsere einzige Exit-Strategie aus der Pandemie. Es ist wichtig, dass wir sie nutzen. Herzlich

Ihre Veronika Hackenbroch

Entweder hat die gute Dame die Zeilen von 2018 nicht selbst geschrieben, oder Geld macht vergesslich. Anders können wir uns solch eine widersprüchliche Berichterstattung nicht erklären. Naja – erhlich gesagt haben wir vom Spiegel eh nichts anderes erwartet, ist doch mittlerweile klar, dass Big Pharma ihn finanziert.