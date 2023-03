Dr. Frank erhebt schwere Vorwürfe – die Corona-Impfung ist ein Produkt der Biowaffen-Forschung, sie wird als Gegenmittel genutzt

Dr. Gunter Frank (Niedergelassener Arzt aus Heidelberg) spricht bei Viertel nach Acht und erhebt massive Vorwürfe gegenüber dem Staat. Einem Staat, der durch Politiker, so scheint es, völlig aus den Fugen geraten ist.

Wir haben ein Problem in der Gesundheitspolitik. Man gewöhnt sich an den Regelbruch. Man gewöhnt sich daran, bestimmte Sachen nicht zu exekutieren. Herr Spahn hat sich daran gewöhnt, dass er als junger Abgeordneter in Gesundheitsausschüssen sitzt, gleichzeitig hat er aber verschwiegen, dass er Inhaber einer Pharmalobbyfirma ist. Dr. Gunter Frank

Dr. Gunter Frank hat anfangs sehr alte und wenige Menschen geimpft, weil diese ihre Enkel im Ausland besuchen wollten. Diese haben Dr. Frank angefleht, dass er ihrer Bitte nachkommt. Er klärte laut ihm alle seine Patienten sehr umfänglich auf. Diese haben eine ca. 10 Seiten lange Aufklärung bekommen. Nach 8 Impfungen hat er dies aufgehört, weil er es nicht mehr verantworten konnte.

Der Staat hat sich dabei vor einen Karren eines riesen Netzwerks spannen lassen, welches massiv unter Druck stand 4.000 Corona-Patente endlich zu Geld zu machen, koste es was es wolle. Dr. Gunter Frank

Wieso kam ihm der Gedanke, dass er dies nicht mehr verantworten kann?

diese Impfungen wurden gegen alle Standards zugelassen

die Überwachung danach hat überhaupt nicht funktioniert

die Impfung war ein Zwang

Orientiert hat er sich beispielsweise an dem Epidemiologen Dr. John P.A. Ioannidis, der sagte, dass die Infektionssterblichkeit bei einer mittleren Grippe liege. Zunächst dachte er, dass es Irrationalität oder Unfähigkeit sei, dann merkte er aber schnell, dass es schief läuft.

[…] war mir klar es ging immer nur um die Zulassung dieses Ladenhüters und dann habe ich eben recherchiert. Da stoßen sie auf Menschen, die sich mit Patentrecht auskennen und sie sehen was eigentlich die Coronaforschung war. Seit 25 Jahren manipuliert man Corona-Viren, mit dem Ziel, angeblich, um sie besser erforschen zu können und Gegenmittel zu verwenden. Aber die Betreiber dieser Corona-Forschung sprechen ganz offen darüber, dass es Biowaffenforschung ist. Und sie brauchen bei Biowaffen ein Gegenmittel, da bietet sich die mRNA-Technologie an. Nur haben die einen enormen Finanzbedarf aufgebaut. Wir sprechen hier von den Leitern der großen amerikanischen Gesundheitsbehörden, aber auch von den chinesischen Behörden, den zwei größten Stiftungen, die wir haben – Gates Stiftung, Wellcome Trust – BigPharma. Und da floss wahnsinnig viel Geld rein und es ist ihnen nicht gelungen, in 25 Jahren einen zivilen Verkaufserfolg zu erzielen. Da wurde viel vom Patentamt abgelehnt. Sie sprachen selber davon: man muss einen Hype erzeugen, damit wir unsere Investoren zufriedenstellen können und da gab es dann diese besondere Situation […] wir wissen doch heute, es ist doch in den USA heute die führende Meinung, in Deutschland wird immernoch gemauert. Dieses Virus ist ein manipuliertes Virus aus der Gain-of-function-Forschung, finanziert von diesem Netzwerk, aber hergestellt in Wuhan, mit einem Unfall wahrscheinlich frei gekommen. Peking hat komplett überreagiert, weil die wussten, es ist ein Produkt der Biowaffen-Forschung und hat den schärfsten und unmenschlichsten Lockdown aller Zeiten praktiziert. Dann hat sich Gott sei Dank dieses Virus als relativ harmlos herausgestellt, nicht für den Einzelnen – also man kann daran sterben – aber für die Gesellschaft war es nicht schlimmer als eine mittlere Grippe, das zeigen alle Daten, in Deutschland gab es Leerstand in den Krankenhäusern. Und dann war im Februar eine ganz wichtige Phase gewesen, denn der Westen hat sich dem Hype nicht angeschlossen, sie können Zitate hören von Wieler, Drosten, von Spahn, die gesagt haben es ist eine Grippe. Und Ende Februar hat sich das ganze Ding gedreht, weil dieses Netzwerk sein riesen großen Einfluss – die haben den größten Forschungsetat der Welt – genutzt hat, um die westlichen Regierungen in Panik zu versetzen. Durch Modellrechnungen. Man weiß doch, dass Wieler und Drosten zu Seehofer gegangen sind und den Seehofer in Panik versetzt haben und dann quasi war der Westen, die Regierungen, zu schwach um dem zu widerstehen und haben quasi sich vor diesen Karren spannen lassen. Und dabei sind einfach diese Verbrechen begangen worden und da müssen wir drüber reden. Dr. Gunter Frank

SPD Politiker Johannes Arlt empfindet die Aussagen von Dr. Frank als sehr weit hergeholt. Dr. Frank entgegnet:

Sie müssen das schon differenzierter sagen. In der Welt stand sehr treffend neulich, zwischen einer Verschwörungstheorie und der Wahrheit liegen 12 Monate. Dr. Gunter Frank

Der SPD Politiker kommt bei der Diskussion mit Dr. Frank und dessen sehr logischen und anschaulichen Erläuterungen zu der Aussage:

Herr Dr. Frank, Sie verrennen sich da in etwas, in eine schöne Märchengeschichte. Johannes Arlt

Vielleicht für alle die damals E-Mails an die Abgeordneten geschickt oder dort sogar angerufen haben ganz interessant, denn Arlt erwähnt, dass sein Büro 1.800-2.000 E-Mails drei Wochen vor der Abstimmung zur Corona-Impfpflicht pro Woche bekam. Der Bürobetrieb stand aufgrund der Masse an E-Mails still. Dabei darf sich jeder, der sich dafür Zeit genommen hat, mal auf die Schulter klopfen.

Jurist für Öffentlichkeitsrecht Prof. Boehme-Neßler schließt sich Dr. Frank in dem Punkt an, dass er sagt, politisch ist unheimlich viel schief gelaufen. Laut ihm stand das juristische System auf dem Prüfstand und „hat nicht richtig funktioniert, nicht so wie es hätte sollen“.

Am Ende wollen wir gerne noch das Video von Dr. Gunter Frank, zu seinem Buch hier hochladen. Es wurde von ihm dazu auch auf Achgut.com ein Artikel veröffentlicht.