Dr. Krämer spricht sich gegen Corona-„Impfung“ aus: 21-jährige Patientin stirbt nachts wegen doppelseitiger Lungenembolie

Derzeit gibt es ein aktuelles Videostatement von Dr. Ulrich Krämer (in Rödermark, Hessen). Auch er ist Teil des neuen Dokumentarfilms „Können 100 Ärzte lügen?“ von Kai Stuht – das gesamte Video von ihm hier auf Telegram. Er berichtet in dem Video über das Schicksal einer 21-Jährigen, welche 2-fach geimpft war. Bereits nach der ersten Impfung hatte sie Zwischenblutungen – sie nahm die Pille und hatte vorab schon Kreislaufprobleme. Wegen des schulischen Drucks hat sie sich auch ein zweites Mal „impfen“ lassen. Daraufhin war sie ständig erkältet und wurde überhaupt nicht mehr gesund. Sie entwickelte eine doppelseitige Lungenembolie, war zuvor kerngesund und nie krank.

Er war gegen die Impfung, aber durch den schulischen Druck und die Gesellschaft, hat sie sich trotzdem bei jemand anderem impfen lassen. Dr. Krämer erwähnt die Einnahme der Pille, welche wohl dafür bekannt ist, dass sie Thrombosen auslöst.

Jetzt war ich gerade kondolieren. […]

Hände weg bei unter 30 von dieser scheiß Impfung. Auch wenn ich hier jetzt der Einzige bin, in Rödermark, der gegen das Zeug ist – oder mit einem Kollegen noch – und auch wenn mich die anderen verteufeln bis hinten hin, lasst die Finger von dieser scheiß Impfung. Es langt mir jetzt! Das Leid, was die Mutter hat, was der Vater hat, lasst die Finger von der scheiß Impfung und lasst die Kinder ohne Impfung rumlaufen, unter 30, ihr braucht euch nicht impfen lassen! […]

Wie schlimm soll es denn noch werden, bis sie aufwachen? Das sind keine Einzelfälle.