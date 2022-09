Alles auf dieser Welt kann man rückgängig machen, nur nicht das Wissen.

Da ist er wieder, der Corona Blog, pünktlich zur Herbstzeit.

Viel verändert hat sich weder auf dem Blog noch in den Medien oder am Verhalten unserer Politiker.

Es gibt in jedem Leben Phasen, die man zu bewältigen hat, umgangssprachlich sind es wohl Höhen und Tiefen.

Deutschland befindet sich derzeit wohl am Tiefpunkt – oder zumindest mitten in der Talfahrt. Die Zeit wird zeigen, wie tief es noch geht, aber wir blicken zukünftig wieder etwas genauer hin.

Also helft mit, denn Gastbeiträge sind bei uns immer gerne gesehen oder schickt gerne auch Hinweise in den Kommentaren oder via E-Mail.

Den „neuen“ PEI Sicherheitsbericht haben wir schon zur Kenntnis genommen, allerdings benötigt man dazu schon etwas tiefergehende Kompetenzen, die nicht jeder gleich gut im Team erfüllen kann.

Auch dauert so eine Auswertung, wenn wir es in Arbeitstagen ausdrücken wollen, drei bis vier Tage.

Das heißt es ist ziemlich viel Arbeit, bei der man im besten Fall auch noch konzentriert arbeitet 😉



Was vielleicht den ein oder anderen interessieren könnte: wir sind immer noch die Selben.

Das heißt ein ziemlich kleines Team, was sich auf die Fahne geschrieben hat, unbequem zu sein und Fragen zu stellen, die bei klarer Betrachtung einfach gestellt werden müssen.

Da es unsere Medien nicht tun, tun wir es und am Ende kann niemand sagen „wir haben es nicht besser gewusst“.

Weder gab es internen Streit, noch hat sich jemand am Kaffee verschluckt, noch ist der Computer kaputt gegangen.

Aber ab und zu muss man die Wohnung/Haus aufräumen, den Garten winterfest machen, ein paar Vorräte für die kalte Jahreszeit anlegen und sich am Ende mit viel Bürokratie herumschlagen.

Wer sich in diesen Zeiten aktiv einbringt, der weiß, dass unser Staat alles daran setzt, unschuldige Bürger – siehe beispielsweise Michael Ballweg – handlungsunfähig zu machen.

Ein Meinungsaustausch ist, wenn ein Beamter mit seiner Meinung zu seinem Vorgesetzten geht und mit dessen Meinung zurückkommt. Andrej Gromyko

Da wir immer noch der Meinung sind, dass betreutes Denken 2022 out ist, geht es in gewohnter Weise auf dem Blog weiter.

Erzählt uns gerne in den Kommentaren, was wir die letzten Wochen verpasst haben. Was liegt euch auf dem Herzen und wo drückt der Schuh, wie denkt ihr wird es weiter gehen und was sollten wir unbedingt auf dem Blog veröffentlichen? Wo finden derzeit wieder Spaziergänge und Versammlungen der Demokratiebewegung statt?





PS: bleibt stark, bleibt standhaft und bleibt uns treu 😉