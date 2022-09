Teil 2 der Strategie Serie: Mechanismen der Kommunikation

Im ersten Artikel dieser Serie wurde besprochen, dass 69% – 86% (teilweise) Sorge vor dem Virus haben – das heißt in dem Coronavirus eine potentielle Gefahr sehen. Diese Angst kann mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt sein (von starker Angst bis zu einer leichten Sorge), ausschlaggebend ist, in dem Virus eine Gefahr zu sehen.

Deshalb finden 66% bis 80% die Corona Maßnahmen angemessen, bzw. fordern sogar eine Ausweitung der Maßnahmen. Die gefühlte Legitimation der Maßnahmen speist sich also aus der gefühlten Gefahr des Coronavirus. Andersherum: Wenn jemand im Coronavirus keine besondere Gefahr sieht, wird er die Corona-Maßnahmen nicht als angemessen einstufen und das ist ja unser Ziel.

Die Angst vor dem Coronavirus ist also ein Thema von zentraler Wichtigkeit. Wir sollten also im besten Fall die weit verbreitete Angst innerhalb der Bevölkerung vor dem Coronavirus reduzieren, auf jeden Fall aber die Angst vor dem Coronavirus immer zumindest berücksichtigen. Um diese Ziele zu unterstützen, möchte ich in diesem Artikel ein Modell von der Angst vor dem Coronavirus entwickeln.

Jetzt werden einige vielleicht denken: Es ist nicht möglich, den Menschen ihre Angst vor dem Coronavirus zu nehmen. Erstens: Das müssen wir auch gar nicht immer (mehr dazu im nächsten Artikel). Zweitens: Richtig ist, dass es kaum möglich ist mit rational-logischen Argumenten den Menschen ihre Angst vor dem Virus zu nehmen, weil Ängste nun mal irrational sind. Wenn wir aber genau untersuchen, durch welche psychischen Mechanismen diese irrationalen Ängste entstehen und geschürt werden, können wir tatsächlich vielen Menschen ihre Angst nehmen. Diese Mechanismen sind in der Sozialpsychologie und der Kommunikationspsychologie ausgiebig erforscht. Einige entscheidende Mechanismen möchte ich im folgenden Kommunikationsmodell vorstellen. Hier ein Überblick des Modells:

Wir können in unsrem Modell den Kommunikationsprozess grob in drei Phasen aufteilen: Zuerst gibt es eine Botschaft zum Coronavirus. Diese Botschaft wird nun übertragen (meistens über die Medien, aber auch über persönliche Gespräche). Wenn die Botschaft auf den Empfänger trifft (den Medienkonsumenten oder den Gesprächspartner) wird die Botschaft bewertet und eingeordnet. Warum kommen die Menschen nun so häufig zu der Bewertung, dass vom Coronavirus eine Gefahr ausgeht? Hierfür ist es notwendig, dass wir uns die drei Phasen des Kommunikationsprozesses genauer anschauen:

1. Botschaft

Im Bereich der Botschaft ist der maßgebliche Effekt im Framing der Nachrichten zum Coronavirus zu sehen. Um die Wirkung des Framings auf die Angst vor dem Coronavirus besser zu verstehen, wenden wir uns kurz einer der einflussreichsten Studien im Bereich Framing zu. In diesem Experiment wurde den Versuchspersonen ein hypothetisches Szenario vorgestellt: Es gibt eine Krankheit, an der erwartet wird, dass 600 Menschen daran sterben werden. Die Versuchspersonen sollten nun zwischen zwei Optionen auswählen, um die Krankheit zu bekämpfen.

Die Antwortoption „200 Menschen werden gerettet“ wurde dabei von 72% gewählt, die zweite Option (1/3 Chance dass 600 Menschen gerettet werden und 2/3 Chance dass keiner gerettet wird) nur von 28 % der Teilnehmer.

Eine andere Gruppe von Teilnehmern erhielt das gleiche hypothetische Szenario, aber zwei andere Antwortoptionen:

Die Antwortoption „400 Menschen sterben“ wurde dabei von 22% gewählt, die zweite Option (1/3 Chance dass niemand stirbt und 2/3 Chance dass 600 sterben) von 78 % der Teilnehmer.

Man sieht, dass beide Paare an Antwortoptionen im Prinzip den gleichen Outcome beschreiben. Aber trotzdem wird die Option 200 Menschen werden gerettet zu 72% gewählt und die Option 400 Menschen sterben nur von 22%. Damit sieht man eindrücklich, wie mächtig das Framing ist. Ca. 50% (72%-22%) der Menschen entscheiden also dieser Studie zur Folge nicht rational über Gefahren sondern anhand des Referenzpunkts bzw. anhand des Kontexts!

Wie stark die Berichterstattung zum Coronavirus geframed ist, lässt sich an mehreren Punkten erkennen:

Besonders tückisch: Alleine dadurch, dass überhaupt über das Virus berichtet wird, wird der Kontext vermittelt, dass es sich um eine außergewöhnliche Gefahr handelt, denn über normales Alltagsgeschehen wie z.B. die Grippe würde eine Zeitung ja nicht so stark berichten. Dieser Eindruck wird über die genutzten Wörter verstärkt: Wortwahl: So ist z.B. von Infizierten, nicht von Genesenen die Rede. Es wird auf die Anzahl der Todesfälle und nicht auf die Anzahl der überstandenen schweren Verläufe fokussiert, usw. Fehlender Referenzpunkt bzw. Kontext: Jedes Jahr stecken sich mit der Grippe zwischen 5 und 15% der Bevölkerung an (Quelle). Dabei sterben je nach Schweregrad der Grippewelle zwischen 0,1% (Quelle) und 0,5% (Quelle) der Infizierten. Was umgekehrt heißt, dass eine Überlebensrate bis 99,5% (100%-0,5% Todesrate schwere Grippe) völlig normal ist. Erst wenn die Überlebensrate unter 99,5% sinkt, kann von einer außergewöhnlichen Gefahr gesprochen werden. Tatsächlich liegt die Todesrate von Omikron mit 0,04% (Quelle) derzeit sogar unter der einer normalen Grippe. Und auch eine Überlastung der Krankenhäuser durch die Grippe ist nicht unüblich, wie z.B. 2015 geschehen (Quelle). Ganz allgemein werden also die relevanten Fakten viel zu selten genannt, und selbst wenn sie genannt werden, fehlt die Grippe als sinnvoller Referenzwert, um die Gefahr richtig einschätzen zu können. Da verwundert es nicht, wenn Menschen ihr Risiko lebensgefährlich mit dem Coronavirus zu erkranken um das 7- bis 38-fache überschätzen (Quelle)! Umgekehrt ist der Fokus auf Einzelfälle in der Berichterstattung unangemessen hoch.

Um das mediale Framing abzuwehren, können wir z.B. folgendes fordern:

„Schluss mit der Panikmache! Über 99,5% Überlebensrate heißt Normalzustand!“. Damit haben wir eine positive Wortwahl (Überlebensrate, Normalität) gewählt. Zudem setzen wir zwei weitere sinnvollere Referenzpunkte. Erstens, solange die Überlebensrate über den 99,5% einer schweren Grippewelle liegt, befinden wir uns in der Normalität im Vergleich zur Grippe und deshalb sprechen wir uns zweitens gegen Panikmache aus. Ganz klar ist hierbei: Wir sind uns der Macht des Framings bewusst und setzen auf ein bewusst sinnvolles und vernünftiges Framing, denn sonst würden wir dem unsinnvollen Framing der Medien an dieser Stelle nichts entgegensetzen.

Durch Setzen eines neuen, sinnvolleren Referenzpunkts können wir mit unserer Meinung, dass es sich um Panikmache handelt, besser überzeugen.

2. Übertragung

Durch die ständige Wiederholung der geframeten Botschaft in den Medien und innerhalb des sozialen Umfelds steigt der subjektive Wahrheitsgehalt der Botschaft. Ja, richtig gelesen! Die Wiederholung einer Aussage steigert den subjektiven Wahrheitsgehalt. Dieser Vorgang wird in der Wissenschaft illusory truth effect oder auf deutsch Wahrheitseffekt genannt. Dies wurde durch eine Studie bestätigt. In dieser Studie wurde den Teilnehmern Aussagen vorgelegt, die auf einer Skala von 1 (nicht wahr) bis 6 (sehr wahr) beurteilt werden mussten. Alleine durch eine 27-fache Wiederholung der Aussage stieg der subjektive Wahrheitsgehalt der Aussage von 3,6 auf 4,7.

Um den illusory truth effect abzuwehren, könnten wir z.B. Folgendes tun:

Wir können die Forderung „Schluss mit der Panikmache! Über 99,5% Überlebensrate heißt Normalzustand!“ massenhaft in den öffentlichen Raum tragen, um unsere Aussage möglichst häufig zu transportieren. Damit arbeiten wir nicht nur mit dem Wiederholungseffekt, sondern machen gleichzeitig auch auf einen sinnvollen Referenzpunkt aufmerksam.

Um diese beiden Effekte (Framing und Wiederholungseffekt) weiter zu steigern, kann es sinnvoll sein, die Forderung „Schluss mit der Panikmache! Über 99,5% Überlebensrate heißt Normalzustand!“ noch zentraler in unserer Kommunikation einzusetzen: Wir können uns z.B. die „99,5% Bewegung für Vernunft“ nennen, jeden Einzelnen von uns 99,5-Prozenter und unsere Demos 99,5% Demos. Auf die Frage: Bist du ein Querdenker? Können wir dann antworten: Ich bin ein 99,5-Prozenter, was vom Framing her deutlich sinnvoller ist.

Dadurch ergibt sich ein sehr großer strategischer Vorteil: Wenn wir uns die „99,5% Bewegung für Vernunft“ nennen und öffentlich die zentrale Forderung erheben: „Schluss mit der Panikmache! Über 99,5% Überlebensrate heißt Normalzustand!“, dann wird unsere Forderung jedes Mal, wenn man über uns als die 99,5% Bewegung spricht wiederholt! Wie selten hat man sich sonst mit unseren Inhalten und Forderungen inhaltlich auseinander gesetzt? Unser Name ist die Botschaft von uns, die mit Abstand die größte Reichweite hat! Deshalb ist unser Name auch mit Abstand der wichtigste Teil unseres „Marketings“. Dies wird umso wichtiger, wenn wir uns bewusst machen, dass unser Name der einzige Teil der Berichterstattung ist, den die Medien nicht kontrollieren können. Alle anderen Bestandteile unserer Botschaft können verzerrt und aus dem Zusammenhang gerissen werden! Unser Name ist also doppelt von herausragender Bedeutung für unseren Erfolg und sollte deshalb sehr bewusst gewählt werden. Besser als „rechte Querdenker“ ist 99,5% Bewegung für Vernunft allemal.

Ein zweiter wichtiger Punkt, ist die manuelle Übertragung unserer Kernbotschaft. (Dieser Punkt ist allerdings weniger wichtiger ist als unser Name, da unser Name immer deutlich mehr Reichweite haben wird als unsere anderen Botschaften.) Um diese Verbreitung maximal zu steigern, sollten wir unsere Kernbotschaft auf die Zeichenfolge >99,5% zusammendampfen. Das hat drei Vorteile:

Diese Zeichenfolge lässt sich deutlich einfacher verbreiten als lange Texte. Egal ob mit Kreide, in Messengern, Gruppenchats, auf Social Media, in Emails, in Usernamen, über Flyer, Plakate oder auf T-Shirts usw.: Die Zeichenfolge >99,5% lässt sich einfach verbreiten und kann auch aus der Ferne gut gelesen werden. Längere, kompliziertere Texte werden deutlich seltener gelesen und bieten deutlich mehr inhaltliche Angriffspunkte für Panikmacher, was schnell von der Kernaussage ablenken kann. Dieses kurze Statement bietet kaum Angriffsfläche für Ausgrenzung und wird alleine deshalb deutlich häufiger verbreitet werden, weil wir Menschen einfach Herdentiere sind und große Angst vor Ausgrenzung haben. Z.B. kann man einem Panikmacher, der immer noch im Chat über Corona reden möchte entgegnen: Ich fühle mich zu 99,5% gesund. Vorher würden die meisten sich nicht trauen, der Panikmache entgegenzutreten aus Angst vor Zurückweisung. Aber so eine simple Aussage wird von Panikmachern im Chat viel schwieriger zurückzuweisen sein und auch anderen coronakritischen Chatteilnehmern Mut machen, sich ebenfalls zu äußern. Dadurch wird eine Solidarisierung und Mobilisierung von Coronakritikern innerhalb von verschiedensten Institutionen und Gruppen ermöglicht, die schwierig durch Ausgrenzung aufzuhalten ist. Alleine das ist schon die halbe Miete.

Ähnliche Strategien wurden bereits in anderen Kontexten erfolgreich eingesetzt. So wurde das Symbol der Demokratiebewegung in Birma z.B. der traditionelle birmanesische Bauernhut. Da es –selbst in Birma- keine Verordnungen gab, die eine so simples Proteststatement wie das Aufsetzen eines Huts verbieten könnte, trug dieser Trick bedeutend zum Erfolg der damaligen Kampagne bei.

Ohne die Angst vor Ausgrenzung gäbe es wahrscheinlich keine unsinnige Coronapolitik mehr. Ja, ohne die Angst vor Ausgrenzung hätten wir wahrscheinlich sogar den Zustand einer vollkommenen Demokratie schon längst erreicht. Kurz: Die Minimierung der Angst vor Ausgrenzung ist absolut entscheidend für uns!

Wenn man gerade etwas mehr Zeit, Platz und Mut hat, kann man natürlich auch die Forderung ausschreiben: „Schluss mit der Panikmache! Über 99,5% Überlebensrate heißt Normalzustand!“.

All das ermöglicht uns eine maximale Verbreitung, um den Wiederholungseffekt der Medien zu kontern: Damit haben wir eine zentrale Botschaft, die wir besonders über unseren Namen aber auch über die manuelle Verbreitung maximal in unserer Gesellschaft verbreiten können.

Vorher konnte man uns ja noch als rechte Querdenker und Verschwörungsideologen framen, aber über das 99,5% Framing wird dies fast unmöglich sein, wodurch viele die Angst verlieren werden, sich öffentlich zu äußern. Alleine >99,5% auf social Media zu posten würde ausreichen, um sein Statement zu setzen und dieses Statement wäre, wie gesagt, deutlich schwieriger zu framen oder auszugrenzen. Es wäre eher so, dass wir mit der 99,5% Bewegung zu den coolen aber gleichzeitig vernünftigen Rebellen gehören. Und genau dies – die Anziehungskraft einer Bewegung- ist natürlich von zentraler Bedeutung für unseren Erfolg.

3. Bewertung

Wir haben nun also gesehen, dass durch die ständige Wiederholung einer geframeten Botschaft der subjektive Wahrheitsgehalt dieser Botschaft steigt. Zusätzlich wichtig ist die Bewertung der Botschaft. Hierbei sind zwei Effekte besonders wichtig: Social Proof, bzw. sozialer Konformitätsdruck und der Autoritäts-Bias, also die Tendenz Autoritäten zu vertrauen.

Der Konformitätsdruck wurde z.B. eindrücklich in einem Experiment von Ash gezeigt (Quelle). Hier mussten die Teilnehmer angeben, welches Streichholz aus einer Menge an Streichhölzern genau so lang ist wie ein Vergleichs-Streichholz. Waren die Teilnehmer alleine, gelingt dies 99,9% der Teilnehmern problemlos. Doch waren die Teilnehmer in einer Gruppe, aus der vorher schon fünf andere Schauspieler ein falsches Streichholz ausgewählt haben, trafen nun auch 33% der Teilnehmer die falsche Auswahl.

Ein weiteres Experiment hat gezeigt, dass der Autoritäts-Bias, also die Tendenz Autoritäten zu vertrauen sogar noch mehr Menschen beeinflussen kann. Im berühmten Milgram Experiment (Quelle) wurde Teilnehmern vorgegaukelt, sie müssten einem anderen Teilnehmer Stromstöße verpassen für falsche Antworten eines Tests. Der andere Teilnehmer war ein Schauspieler in einem anderen Raum, also nicht zu sehen. Hat ein Wissenschaftler im Laborkittel den Teilnehmern gesagt, dass sie die Voltzahl der Stromstöße immer weiter aufdrehen sollen, gingen 65% der Teilnehmer bis zur höchsten Voltzahl, obwohl fingierte Schreie aus dem anderen Raum kamen. Hat dagegen ein Zivilist in Alltagskleidung die Anweisungen gegeben, gingen nur 20% der Teilnehmer bis zur höchsten Voltzahl, der Rest brach den Versuch trotz Aufforderung vorher ab.

Die beiden besprochenen Effekte – Autoritäts-Bias und Social Proof- lassen sich auch auf unsere aktuelle Situation anwenden: Den Medien wird immer noch von vielen Menschen als Quelle von Autorität vertraut. Die Menschen gehen einfach davon aus, dass Medienbeiträge sorgfältig geprüft werden und die zitierten Experten und Politiker schon die Wahrheit sagen, wenn sie von einer Gefahr durch das Coronavirus sprechen. Verstärkt wird dieser Effekt noch dadurch, dass das soziale Umfeld diese Einschätzung zu teilen scheint. Dieser Effekt wird z.B. verstärkt, wenn eine Maskenpflicht in gewissen Bereichen gilt.

Um den Authority Bias abzuwehren, könnten wir z.B. Folgendes tun:

Start, Ende oder Zwischenstation eines 99,5% Demozugs für die Vernunft könnte die Zentrale oder Zweigstelle der jeweiligen Lokalzeitung sein. Zusätzlich sind auch Mahnwachen vor der Zentrale oder Zweigstelle der jeweiligen Lokalzeitung und auch vor überregionalen Medien denkbar.

Die dabei erhobene Forderung vor dem Gebäude der Zeitung könnte sein: „Schluss mit der Panikmache Herr Mustermann! Über 99,5% Überlebensrate heißt Normalzustand!“. Den Namen Mustermann müsste man hierbei durch den Namen des Chefredakteurs der Lokalzeitung ersetzen. Gleiche Forderungen können auch gegenüber (lokalen) Politikern oder Experten erhoben werden, die Panikmache betreiben.

Damit wird dem Medium oder der Person, die Panik verbreitet, gezielt (und noch wichtiger: ganz zu Recht!) die Glaubwürdigkeit entzogen, um den Autoritäts-Bias abzuwehren. Zusätzlich wird sozialer Druck ausgeübt, denn niemand hat es gerne, wenn hunderte, bzw. tausende Bürger der eigenen Stadt gegen einen auf die Straße gehen und protestieren. Der soziale Konformitätsdruck richtet sich nun also nicht mehr gegen uns, sondern gegen diejenigen, die Panikmache vor dem Virus und gegen uns betreiben. Ganz klar muss hier natürlich Maß und Mitte eingehalten werden und wir müssen Stil bewahren: Die Personen dürfen ausschließlich durch die besprochene öffentliche Forderung unter Druck gesetzt werden. Das allerdings ist nur sehr fair, weil diese Personen uns alle über Jahre (wir sind bereits im dritten Jahr!!) unter Druck gesetzt haben, sich ihren unsinnigen Regeln zu unterwerfen, wodurch wir alle viel Lebensfreude und Freiheit verloren haben.

4. Zusammenfassung

Ich hoffe über die beschriebenen sozial- und kommunikationspsychologischen Erkenntnisse einige Handlungsoptionen aufgezeigt zu haben, wie wir wirkungsstark und überzeugend in der Öffentlichkeit Panikmache abwehren und vielen Menschen ihre Angst nehmen können. Zentral ist es hierbei, einen sinnvollen Referenzpunkt zu wählen, z.B. den Vergleich zur 99,5% Überlebensrate während einer schweren Grippewelle, um ungünstiges mit sinnvollem Framing zu ersetzen.

Aus den beschriebenen Handlungsoptionen lässt sich sicherlich schon erahnen, wo die Reise hingeht. Das ist auch nicht überraschend, denn wie im ersten Artikel dieser Serie besprochen erleichtert eine präzise Analyse der Situation die spätere Planung enorm. In den nächsten Artikeln dieser Serie wenden wir uns daher der konkreten Planung unserer Kampagne zu.