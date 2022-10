Joachim Rumohr (55 J.) erleidet während Meeting einen Herzstillstand & stirbt trotz Reanimation

Joachim Rumohr ist 55 Jahre alt und lebt in Mölln bei Hamburg. Laut Medien und ihm selbst ist er der XING Experte. Er stehe für mitreißende Vorträge zu Social Media, Networking, Business Development, Marketing, Verkauf und Vertrieb.

Nun erreichte seine Follower bei Xing allerdings eine traurige Nachricht. Denn die Tochter wendet sich mit einer traurigen Nachricht an diese. Ihr Vater, für den sie langjährig als Assistentin gearbeitet hatte, bricht in einem Meeting wohl zusammen und stirbt trotz langer Reanimationsversuche. Vor Kurzem steckte er wohl noch in einem Bürgermeisterwahlkampf.

Das Ende der Nachricht bei einem 55-Jährigen wirkt etwas verstörend, wenn die Tochter davon spricht, dass er nicht leiden musste und in dem Moment nicht alleine war.

Doch Joachim Rumohrs Tod ist nicht der einzige, welcher zumindest auf uns sehr seltsam wirkt. Vor Kurzem ist erst ein 6-jähriger nach einem Fußballtraining zusammengebrochen und in der Nacht in einem Krankenhaus verstorben. Man warte auf das Obduktionsergebnis. Aber ohne Fokus und Bewusstsein, wird hier – denkt man an die Worte eines erfahrenen Pathologen – nicht viel dabei heraus kommen. Gut so für all die Menschen, die weiterhin in ihrer wohl behüteten Scheinwelt leben wollen.

Was wünscht man den Angehörigen in dieser Situation? Beileid, Trost und Zuspruch?

An dieser Stelle unser herzliches Beileid.