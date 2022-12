Wir wünschen allen unseren Lesern, denjenigen, die uns unermüdlich E-Mails schreiben und auf wichtige Inhalte hinweisen, allen Kommentatoren und auch unseren Zweiflern schöne Weihnachten. Dass sich ein jeder darauf besinnen mag, dass die Freiheiten, die man für sich selbst gerne fordert, auch anderen zugesteht. Es ist schön zu wissen, dass der Blog inzwischen sehr gut angenommen wird. Das freut uns deshalb ganz besonders, weil er von unserem kleinen Team aus reiner Nächstenliebe betrieben wird. Keine Interessen außer Aufklärung stecken dahinter. Unser Weihnachtsgeschenk an jeden Einzelnen, der dies gerne für sich nutzen möchte.

Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück. Deutsches Sprichwort

Wir hoffen ihr habt alle eine schöne Zeit und für diejenigen, welche nicht ganz so viel Freude gerade in diesem Moment empfinden: ihr könnt euch gerne euren (Corona)-Kummer (anonym) von der Seele, in Form eines Kommentars, schreiben.

Informiert euch gerne auch über die Feiertage über den Kommentarbereich auf dieser extra eingerichtete Seite: „News: Tagesaktuelle Artikel von Lesern für Leser“