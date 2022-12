Sterblichkeit ist im durchgeimpften Deutschland höher als erwartet, deshalb weist die Rentenkasse ein Plus von 2,1 Mrd. € auf

Die erhöhte Übersterblichkeit, über die wir zum Beispiel in den regelmäßigen Gastbeiträgen des Physikers „Archi.Medes“ berichten und die auch kürzlich Tom Lausen in den KBV Daten gefunden hat (wir haben auch darüber berichtet), findet langsam den Weg in die „Quantitätsmedien“. Keine Angst – nicht direkt. Und ein Zusammenhang zur Impfung wird da natürlich auch nicht gesehen. Aber seltsam ist es doch irgendwie schon, dass ausgerechnet jetzt, im „durchgeimpften Deutschland 2022“ in der Gruppe mit der höchsten Impfquote mehr Menschen als erwartet sterben. So viel mehr, dass jetzt 2,1 Milliarden mehr in der Rentenkasse sind – da man schlicht weniger Renten auszahlen musste. Wir lassen diese Nachricht unkommentiert hier wirken:

Überschuss in der Rentenkasse: U. Meerkamm, ARD-Berlin, zum Plus von 2,1 Mrd. € Quelle: Tagesschau