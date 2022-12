Finanzexperte Marc Friedrich: „Die EU schadet Europa mehr, als dass sie etwas nützt“

Die Bild lässt bei „Viertel nach Acht“ den Finanzexperten Marc Friedrich ziemlich deutlich werden. Denn dieser äußert sich zur EU. Unserer Meinung nach hörenswert, weshalb wir es hier auf dem Blog aufgreifen wollen. Hier sollen kurz folgende Anmerkungen reichen:

Bargeldobergrenze von 10.000 Euro in der EU für den normalen Bürger

Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidenten eingesetzt (2019-2024)? Nein, gewählt wurde Manfred Weber von der CSU. Wikipedia schreibt dazu: „Bei der Europawahl 2019 trat er als Spitzenkandidat der EVP für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an.“

Impfdeal SMS an Pfizer, ähnlich wie in ihrem vorherigen Amt bei der Bundeswehr

[…] in die nicht teilweise nicht demokratisch legitimierten Führer der Institution der Europäischen Union. Marc Friedrich

Laut dem Finanzexperten Marc Friedrich verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen an die EU, weil wir „Partei-Bonzen, die sich bereichern“ haben. Der Bestsellerautor hält die EU für korrupt. Er sagt „Die haben sich von Katar schmieren lassen“.

Wen wundern eigentlich noch solche Nachrichten? Wegen Pony Dolly …

Liest man den NDR Artikel dazu, dann heißt es dort: „Dort stand es mit einem anderen Pony, das nicht verletzt worden war.“ So spielt das Leben, man kann sich eben viel kaufen und beeinflussen, aber darauf hat man keinen Einfluss. Vielleicht hat der Wolf ja Glück und die Jäger in der Gegend leiden an einer Thrombose am Auge – von einem Augenleiden kann ja auch Karl Lauterbach ein Lied singen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, ist der Großteil im Team doch recht tierlieb.