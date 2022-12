Stephan (22) begeht Selbstmord – er wäre wegen Impfnebenwirkung innerhalb von 5 Jahren gestorben!

[…] primär wurde ja gesagt, der Impfstoff und die Induktion von Spikeprotein und die darauf folgende Antikörperbildung finden im Muskel an der Einspritzstelle statt. […] Und tatsächlich, wir konnten auch nachweisen, dass die Muskelzellen dort das Spikeprotein produzieren. Aber es kommt eben im unterschiedlichen Maße offenbar dann mehr oder weniger immer zu einer Einflutung des Impfstoffes in den gesamten Körper. Und wir können also Läsionen an den Hodenkanälchen und bei der Spermatogenese nachweisen. Wir können also in der Schilddrüse, im Gehirn, in den Gefäßen vor allen Dingen – überall eine mögliche Spikeproteinsynthese nachweisen. Und das Problem ist, dass man offenbar einen Weg gefunden hat, die Spikeproteinsynthese anzuschalten, aber über das Abschalten hat sich keiner genügend Gedanken gemacht.

Prof. Arne Burkhardt