3 Jahre Pandemie in Deutschland: Laut Drosten ist die Pandemie jetzt vorbei …

Kurz und schmerzlos veröffentlichen wir diese Nachricht am 2. Weihnachtsfeiertag, nachdem viele Senioren wieder einmal einsam und mit Maske in den Senioreneinrichtungen „vergammeln“. Anders kann man die Situation, wenn man einen kurzen Blick in diese Institutionen richtet, leider nicht mehr beurteilen. FFP-Maske wird außerhalb der Zimmer getragen, Besuch kommt nur mit einem Test in die Einrichtungen und für das Kontrollieren dieser Tests ist sogar Geld da, um extra eine Person dafür am Eingang abzustellen.

Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei. Drosten

Die Immunität gegen Sars-CoV-2 werde nach dem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, sagte Drosten. Anders könnte es seiner Einschätzung nach bei einem weiteren Mutationssprung des Erregers kommen. „Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr.“ Nach fast drei Jahren Pandemie steuern mehrere Bundesländer in Richtung einer neuen Normalität im Umgang mit dem Virus – weg von Alltagsauflagen und Verhaltensempfehlungen.

[…] Ähnlich optimistisch wie Drosten äußerte sich der Intensivmediziner Christian Karagiannidis, der Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist. Die Frage, ob die Pandemie nach dem Winter vorbei sei, bejahte er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ich rechne damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft“, fügte Karagiannidis hinzu. Sicherlich werde es noch die eine oder andere kleine Welle geben. Die Immunitätslage der Bevölkerung sei jedoch solide und auf den Intensivstationen seien deutlich weniger Covid-Patienten. Auch Karagiannidis hält es für unwahrscheinlich, dass sich in Deutschland noch einmal eine gefährliche Corona-Variante ausbreitet. Die Abwehr von Coronaviren funktioniere offenbar sehr gut, sagte er mit Blick auf die Immunität durch Antikörper und T-Zellen. tagesschau

Wir sehen, dass die Zahl der schweren Erkrankungen immer mehr abnimmt. Ich glaube nicht, dass wir noch einmal einen Rückschlag erleben. Intensivmediziner Christian Karagiannidis

Dabei schämt sich die Tagesschau nicht, diesen Beitrag bei Instagram zu posten. Während tausende Menschen in Deutschland einsam starben und ungeimpfte Angehörige diese nicht einmal beim Sterben begleiten durften. Ethisch und moralisch ist das in Deutschland, seit 2020, offiziell vertretbar. Sämtliche Ethikräte sollten ihr Wirken und die Grundlage ihres Seins spätestens jetzt hinterfragen.

Christian #Drosten gehörte in der #Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern. Nun lautet sein Befund: Die Pandemie ist vorbei. Wir sind im endemischen Zustand. Als politische Konsequenz sollten wir die letzten #Corona-Schutzmaßnahmen beenden. Bundesjustizminister Marco Buschmann

Lockere Beziehung sind nicht weggebrochen, sondern ganze Familien, Beziehung und Freundschaften wurden durch die massive Spaltung von Medien, Politikern, Lobbyverbänden und vielen Privatpersonen bewusst in Kauf genommen.

Die größte Volkskrankheit in Deutschland ist nach Einschätzung der Stiftung Patientenschutz im Moment Einsamkeit. Davon seien nicht nur hochbetagte Menschen betroffen, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch.



Es greife allerdings zu kurz, wenn Bundesfamilienministerin Lisa Paus an Betroffene appelliere, sich aus eigenem Antrieb Hilfe zu suchen und Angebote wie die Telefonseelsorge zu nutzen. Familienministerin Paus hatte Menschen, die an Weihnachten einsam sind, dazu aufgerufen, keine Scheu zu haben, sich an die Hilfsangebote zu wenden.



Es komme darauf an, persönlich Verantwortung zu übernehmen und „Mut zur Ansprache“ zu fassen. Weihnachten biete eine besonders gute Möglichkeit, den alleinstehenden Menschen von nebenan eine Geste des Miteinanders zu schenken. Das könne ein Gruß oder ein kurzes Gespräch sein. „Drücken wir den Klingelknopf. Das kann der Schlüssel zu einer Verbindung von Mensch zu Mensch sein“, sagte Brysch.



Bei der Telefonseelsorge dreht sich in diesem Jahr gut jeder vierte Anruf um das Thema Einsamkeit, sagte der Vorsitzende der bundesweiten Telefonseelsorge-Arbeitsgruppe Statistik, Ludger Storch, der Nachrichtenagentur dpa. Einsamkeit sei besonders seit dem Beginn der Corona-Pandemie ein immer wieder genanntes Problem, das alle Altersgruppen betreffe. „Viele Anrufer berichten uns nun, dass sie Schwierigkeiten hätten, mit anderen Menschen wieder in Kontakt zu kommen“, so Storch. Demnach seien lockere Beziehungen im Laufe der Corona-Zeit weggebrochen.

Auch werden die Menschen weiter mit gendergerechten Textbausteinen tyrannisiert. An diese Stelle muss einfach mal gesagt werden, dass hier eine Minderheit ihre Machtposition ausnützt. Denn monatelang wurde eine Minderheit im Land unterdrückt. Respekt gegenüber einem anderen Individuum zu haben, lernt man nicht indem man den Menschen wieder etwas zwangsweise überstülpt.