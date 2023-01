Dr. Gunter Frank reicht es – er behandelt Impfopfer und sein Appell an die Politik: „Stoppt die Corona-Impfung!“

Dr. Gunter Frank äußert sich mal wieder bei „Viertel nach Acht“. Er lässt sich von zwei ignoranten Politikern nicht die Butter vom Brot nehmen und hält – wie wenige – den wirren Thesen der Gegenseite stand, indem er eindeutige Fakten anführt. Es ist uns ein Rätsel, wie vom Volk gewählte Vertreter – also Politiker – sich derart herablassend verhalten können. Wer hat diese Politiker allen ernstes gewählt, diese Frage stellt man sich unweigerlich, wenn man die Sendung bis zum Schluss ansieht. CDU-Politiker Christoph Ploß sprach sich bislang für die Impfpflicht aus und versucht sich nun im Nachhinein mit billigen Politikerfloskeln herauszureden. Die Moderatorin der Bild nagelt Ploß fest und pocht immer wieder darauf, dass er sich persönlich für die Impfpflicht ausgesprochen hat, seine Antwort darauf:

Ich war nicht dafür, ich habe damals gesagt, wenn wir sicherstellen können, dass wir mit einer Impfpflicht dafür sorgen, dass es keine Lockdowns mehr gibt und die Kollateralschäden, die wir damals erlebt haben, verhindert werden, dann kann man in der Abwägung für eine Impfpflicht sein. Aber das ist natürlich jetzt auch eine Debatte, die heute gar nicht mehr aktuell ist. […] Was ich aber schon für sehr wichtig finde, und da will ich auch wirklich klar widersprechen, weil das nach meinem Kenntnisstand alle Wissenschaftler, auch weltweit, übereinstimmend sagen, dass natürlich eine [wird von Gunter Frank unterbrochen] … CDU-Politiker Christoph Ploß

Während Ploß sich versucht herauszureden, platzt Gunter Frank der Geduldsfaden und dieser will von ihm wissen, wen er mit „allen Wissenschaftlern“ meint. Dabei ist Frank beeindruckenden hartnäckigk. Aber in gewohnter Manier, ignoriert der CDU-Politiker die Frage.

„Alle Wissenschaftler“, wen meinen Sie mit ‚allen Wissenschaftlern‘? […] Doch wenn sie Unsinn reden, dann darf ich Sie unterbrechen. Dr. Gunter Frank

Sie repräsentieren hier einen katastrophalen Informationsstand, das stimmt hinten und vorne nicht. Dr. Gunter Frank

Gunter Frank reagiert nicht ohne Grund inzwischen sehr aufgebracht, schließlich behandelt er in seiner Praxis Menschen, welche auf das Urteilsvermögen von Politikern wie Ploß vertraut haben. Auch die Linken-Politikern möchte zu Wort kommen und führt ins Feld, dass ja auch Kinder an Covid gestorben sind. Gunter Frank entgegnet ihr aber sofort, dass laut RKI genau 7 Kinder mit Vorkerkrankungen verstorben sind (wir haben berichtet). Wir wollen anmerken, dass laut PEI bis zum 31.12.2021 ganze 8 (!) Kinder und Jugendliche (zwischen 12 und 17 Jahren) im Zusammenhang mit einer Corona Impfung verstorben sind. Also starben in dieser Gruppe – wohlgemerkt bis zum 31.12.2021 – bereits mehr Kinder nach der Impfung als an einer Corona Infektion. Seit dem 17. Sicherheitsbericht (Datenstand 31.12.2021) wurden die Todesfälle bei Kindern vom PEI nie wieder erwähnt. All dies scheinen unsere Politiker offensichtlich nicht zu wissen bzw. sie ignorieren es einfach.

Alleine heute haben sich 11.000 Menschen mit einer Gensubstanz „behandeln“ lassen (mehr oder weniger freiwillig, wirft man einen Blick in Senioreneinrichtungen, Behinderteneinrichtungen und Palliativtstationen). Dr. Gunter Frank spricht das Warnsignal an, nämlich die Übersterblichkeit (wir haben davon berichtet), welche derzeit geflissentlich ignoriert wird. In seiner Praxis erscheinen Menschen nach „Impfung“ mit kribbeln, Hautproblemen, Kraftlosigkeit, Herzrhythmusstörungen, Brustdruck und Menschen sitzen im Rollstuhl (siehe unser aktueller Bericht).

Dann heißt es ‚Long Covid‘. Das ist nicht ‚Long Covid‘, die pathophysiologie des MRNA Impfstoffs ist ganz klar. Es war von Anfang an klar, dass es ein Hochrisikomedikament ist. Und das sehen wir jetzt einfach und es wird einfach ignoriert und die Leute ans Messer geliefert. Es ist ein riesen Skandal und der muss aufgearbeitet werden, weil ich will wieder sichere Medikamente haben. Ich will wieder in einer Medizin arbeiten, die Verantwortung trägt und so geht es gerade nicht weiter, ehrlich nicht. Dr. Gunter Frank

Aber diejenige, die das dann auch bekannt machen, werden dann vom Bundestag ausgelacht. Ich würde mal so ganz klar sagen, da werden auch die Impfopfer von den Parlamentariern ausgelacht. Dr. Gunter Frank

Auch wir haben die Rede des AfD Politiker im deutschen Bundestag gehört und kamen unweigerlich zu dem Schluss, dass man sich für deutsche Politiker nur noch fremdschämen kann.