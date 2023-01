Oxana (35, Physiotherapeutin) seit 2. BioNTech Spritze auf Rollstuhl angewiesen – Mann kümmert sich um Kinder (2, 16)

Ein Fall der bereits Anfang Dezember 2022 bekannt wurde, aber uns deshalb nicht weniger wichtig erscheint. Bei der Bildunterschrift heißt es, „Seit ihrer zweiten Corona-Schutzimpfung ist Oxana G. (35) an den Rollstuhl gefesselt, sie schaffte es nur für wenige Stunden aufzustehen. Ihr Ehemann kümmert sich jetzt um die Kinder und den Haushalt“. Alleine dabei den Begriff „Schutzimpfung“ in den Mund zu nehmen, ist ein starkes Stück. Weil die Schmerzen so schlimm sind, versuchen ihre Anwälte 100.000 Euro Schmerzensgeld bei der BioNTech Manfacturing GmbH einzuklagen. Erfolgsversprechend wohl eher kaum, wie wir am Ende dieses Beitrags darstellen.

Es gibt eine Klausel, wo geregelt ist, dass wenn tatsächlich die Impfstoffhersteller Schadensersatz, Schmerzensgeld irgendwas bezahlen müssen oder Prozesskosten eben zahlen müssen, dass das dann die Bundesrepublik Deutschland übernehmen muss. Also, da sage ich einfach dazu, Gewinne werden privatisiert und etwaige Risiken sozialisiert, abgewälzt auf die Steuerzahler. RA Joachim Cäsar-Preller