ZDF berichtet über Impfschäden: Mädchen starrt seit 8 Monaten die Decke an und muss gefüttert werden

Ein Update durch das ZDF: Impfung (auch Gentherapie, Spikstoffe genannt) im Mai 2021. Felicia Binger freut sich darauf, denn sie will ohne Sorgen arbeiten. Drei weitere Impfgeschädigte kommen zu Wort und RA Preller vertritt inzwischen 600 Impfgeschädigte und spricht an, dass der deutsche Staat für die Kosten, die eigentlich die Impfstoffhersteller tragen müssten, aufkommt.

Unter dem Video steht ein relativ schlichter Text, der die Zahl der Geschädigten nicht herunterspielt, aber auch nicht näher darauf eingeht.

Nicht erkrankt, dafür geimpft und die Symptome von Long Covid: Es gibt diese Schicksale, die den Betroffenen zum Beispiel durch das chronische Erschöpfungssyndrom das Leben zur Hölle machen. Und: Viele Betroffene fühlen sich mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen.

In Marburg gibt es eine der wenigen Spezialambulanzen und eine eigene Forschungsabteilung. Das Team um Professor Bernhard Schieffer, geht der Frage nach, warum manche Personen nach der Corona-Impfung schnell Symptome entwickeln und wie die Betroffenen zu behandeln sind. Große internationale Studien fehlen bislang.

Felicia Binger, viele vom Blog kennen sie, ist wohl mit einer der ersten Impfgeschädigten, über die wir hier berichtet haben. Nun berichtet das ZDF über ihren „Fall“. Auch der junge Mann Leo ist von einem Impfschaden betroffen

Das Video mit den zwei Betroffenen wurde auf YouTube heute hochgeladen und hat bereits 689 Likes und 710 Kommentare. Ja, ihr hört richtig, dass ZDF lässt „noch“ Kommentare unter diesem Beitrag zu. Während wir diesen Beitrag fertig geschrieben haben, schauen wir nochmal auf die Likes und Kommentare, inzwischen 1.755 Likes und 1.812 Kommentare (Stand 17:30 Uhr).

Wartezeit in Marburg: 9 Monate. 6.000 Patienten (offiziell) auf der Warteliste – Patienten kommen auch aus dem Ausland

Auch Prof. Schieffer aus Marburg kommt zu Wort und schildert die Systematik derer die Betroffen sind:

Wir sehen keinen Unterschied des Auftretens nach der 1., nach der 2., nach der 3. Impfung. Was wir allerdings immer wieder sehen, ist, dass ein bestimmter Typus an Patient anscheinend besonders empfänglich ist. Das sind die schlanken, jungen, sehr, sehr sportlichen Frauen.



Was wir auch sehen, dass eine hohe assoziation besteht zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Rheuma und auch Lungenerkrankungen. Eine hohe Inzidenz im neurologischen und Gefäßbereich.

Wir wollen wissen, welche Proteine Entzündungen hervorrufen, um diese Proteine beeinflussen zu können. Zum Positiven, das ist unsere Intention. Dr. Muhidien Soufi

Dr. Muhidien Soufi, ebenfalls von der Uni Marburg, untersucht das Blut der Betroffenen und isoliert daraus tausende Proteine. Inflammatorische (entzündlich) Prozesse spielen dabei eine Rolle. Im Bild (unten) sieht man links Covid-Infizierte und Geimpfte, die keine Symptome entwickelt haben. In der Mitte die Menschen mit starken Symptomen. Alles was rot ist, sind Proteine, die häufiger bei Menschen mit Nebenwirkungen vorkommen. Die Proteine sollen also beeinflusst werden, mit Medikamenten.

Die Medikamente aus Marburg halfen Felicia Binger nicht, deshalb hat sie sich für eine Blutwäsche im Hämapherese Zentrum in Köln entschieden (siehe auch hier). Die zerstörerischen Antikörper sollen aus ihrem Blut gefiltert werden. Die Apherese konnte Binger nicht fortsetzen, weil sie auf ein notwendiges Medikament reagiert hat.

Ich nehme einige Medikamente, die das Ganze natürlich so ein bisschen eindämmen, aber eben auch nicht heilen. Felicia Binger



5 Behandlungen sind vorgesehen, jede kostet 2.500 Euro. Die Kosten trägt sie selbst. Laut Dr. Beate Jäger (Internistin) übernehmen aber die Krankenkassen immer häufiger diese Behandlung. Sie bietet die spezielle H.E.L.P.-Apherese an. Auf der Website, auf der bereits darauf hingewiesen wird, dass keine Neupatienten aufgenommen werden, steht außerdem:

Die Heparin-induzierte extrakorporale LDL-Präzipitation, kurz H.E.L.P.-Apherese, steht im Fokus der Behandlungsmaßnahmen von Dr. Beate R. Jaeger.

Bei der Therapie fiel ihr auf, dass bei Patienten nach der Punktion der Vene kein Blutfluss möglich war (wir haben hier von einem ähnlichen Fall berichtet). Die Nadel wurde herausgezogen und dort hing ein 12 cm großes Gerinnsel an der Nadel. Die Patientin hat ein immanentes (innewohnend) Gerinnungsproblem.

Dr. Jäger schildert dramatische Fälle bei Kindern, die sie in ihrer Praxis erlebt hat.

Ich habe hier Kinder behandelt die konnten nicht mehr den Kopf heben, die konnten nicht sprechen. Ich habe gestern die Mutter eines Mädchens gesehen die seit 8 Monaten die Decke anstarrt und gefüttert werden muss. Vorher völlig gesund war, nach Impfung. Dann habe ich vorgestern eine junge Stewardess gesehen die mir unter Tränen gesagt hat, dass sie ihrem 6-jährigen Kind nicht mehr bei den Schularbeiten helfen kann, weil sie sich mental dazu nicht mehr in der Lage fühlt und die vorher ein ganze Team geleitet hat. Menschen die völlig aus dem Leben gerissen worden sind. Dr. Beate Jäger

Die Bilder sind von einem Patienten von ihr, welcher nach der Impfung eine Lähmung an Armen und Beinen entwickelt hat. Er hat massiv an Gewicht verloren und kann sich nur noch mit einem Rollator fortbewegen. Das Blut weist massive Gerinnsel auf.

Ein weiterer junger Mann klagt ebenfalls über Gewichtsverlust und Muskelrückgang. Außerdem weit sein Blut ähnliche blutgerinnende Strukturen auf.

Erstmals kommt auch Leo (Student aus Frankfurt) bei der ZDF Dokumentation zu Wort, zumindest ist er uns, als Impfgeschädigter, neu. Seine Geschichte ist besonders interessant wie wir finden.

Er hat sich mit Corona infiziert und bekam daraufhin eine Herzmuskelentzündung. Nachdem es ihm besser ging, ließ sich der junge Mann 3 Mal impfen. Infizierte sich aber kurz darauf nochmal mit Corona.

Mit 22 Jahren nimmt er nun blutdrucksenkende Medikamente. Die Pharmaindustrie freut es, schließlich bekommt man nun einen Patienten hinzu, der wohl einige Jahre darauf angewiesen sein wird. Mal davon abgesehen, dass diese Medikamente ja nicht ganz ohne Nebenwirkungen sind.

Wenn ich spät zur Uni bin, dann renn ich für 30 Sekunden und sitz dann 20 Minuten in der Vorlesung als hätte ich gerade einen Marathon beendet. Extrem starker Puls den ich am ganzen Körper spür, super anstrengend und ich wache nachts regelmäßig auf oder ich kann 10 Stunden Schlaf, 8 Stunden, 12 Stunden, ich habe alles durchprobiert und wache todmüde nach dem vierten Wecker und muss rausgeworfen werden und notfalls von meiner Freundin oder wenn ich an die Uni muss. Damit hatte ich früher nie ein Problem.

Auch wird über den Fall von Sebastian Schönert berichtet. Bei ihm ist es ein Durchblutungsproblem. Er überlebte den Schlaganfall vor 1,5 Jahren, den er sieben Tage nach der „Impfung“ erlitt. Er wollte in den Urlaub fliegen, litt aber an starken Kopfschmerzen. Er hat für den Prozess gegen AstraZeneca 10.000 Euro investiert, der Schadensersatzwert liegt bei 30.000 Euro. AstraZeneca lehnte den Vergleich ab (diese lieben ja deutsche Richter).

Seit 1 1/2 Jahren ist Felicia Binger nun krank. Laut ZDF kann sie kaum noch arbeiten, hat immer wieder allergische Reaktionen und Schmerzen, verträgt viele Lebensmittel nicht mehr und geht nur noch selten raus. Sie ließ sich im Blut die sogenannten GPCR-Autoanitkörper nachweisen: Antikörper, die sich gegen ihr körpereigenes, gesundes Gewebe richten.

Und es ist natürlich auch so, dass man mich nur dann draußen sieht oder in der Öffentlichkeit sieht, wenn es mir gut genug dafür geht. Also die restlichen 20, 22 Stunden des Tages sieht man mich nicht, wo ich im Bett liege und wo es mir oft einfach zu schlecht geht, um schlafen zu können.

Brennen am ganzen Körper, was von diesen Gefäßentzündungen kommt. Nervenstechen, extreme Schmerzen am Körper, neurologische Schwierigkeiten. Ich hab nach der Impfung eben diese GPCR-Autoanitkörper, entwickelt, das habe ich im Blut nachweisen lassen. Felicia Binger

Unendlich dankbar für all die authentischen, wunderbaren Menschen, die ich in der schlimmsten Zeit meines Lebens, während meiner Krankheit, kennenlernen durfte. Ich hätte es ohne DICH nicht geschafft.

RA Cäsar Preller vertritt 600 Impfgeschädigte – Impfhersteller sind raus aus der Haftung

Inzwischen vertritt der RA Joachim Cäsar-Preller bereits 600 Impfgeschädigte und laut ZDF werden es immer mehr. Im August vertrat er noch 400 Impfgeschädigte – wir berichteten.

Er versucht mit den Impfstoffherstellern eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Die meisten seiner Mandanten können nicht mehr arbeiten.

Einmalzahlung Monatliche Rente in angemessener Höhe

Der Anwalt kritisiert, dass Jens Spahn den Impfherstellern Privilegien eingeräumt hat, die Klagen gegen diese erschweren.

Es gibt eine Klausel, wo geregelt ist, dass wenn tatsächlich die Impfstoffhersteller Schadensersatz, Schmerzensgeld irgendwas bezahlen müssen oder Prozesskosten eben zahlen müssen, das das dann die Bundesrepublik Deutschland übernehmen muss. Also, da sage ich einfach dazu, Gewinne werden privatisiert und etwaige Risiken sozialisiert, abgewälzt auf die Steuerzahler. RA Joachim Cäsar-Preller

Das wovon der RA spricht, davon haben wir bereits am 12. August 2021 berichtet. Der Beitrag hieß: „Werfen wir einen Blick auf den geleakten Vertrag des Impfstoffherstellers BioNTech/Pfizer“. Ein Zitat daraus:

(Ziffern 8.1 bis 8.4) Pfizer/Biontech befreit sich nicht nur selbst aus jeglicher Haftung für irgendwelche Schäden. Auch sämtliche Drittbeteiligte an der Produktion, an der Distribution, der Vermarktung sowie auch die beauftragten Forscher und die Verabreicher des Impfstoffs usw. sind von jeglicher Haftung befreit.

Wird gegen Pfizer/Biontech irgendwo vor Gericht geklagt, müssen die Vertragspartner (also die Regierungen) sämtliche Anwalts- und Gerichtskosten, Vergleichskosten, Entschädigungen, Bußen und andere Ausgaben übernehmen.

[Trotzdem verbreiten Behörden immer noch die Unwahrheit, dass die Hersteller für auftretende Schäden haften, sofern die Impfung als Schadensursache feststeht.]

BioNTech/Pfizer zählt in nachfolgendem Abschnitt 8 alle Unternehmen und Personengruppen auf, die von Schadensersatzansprüchen freigestellt werden. Diese sind innerhalb eines Satzes über mehrere Zeilen aufgelistet. Hier werden selbstverständlich alle Eventualitäten berücksichtigt. Diesen Vertrag würde niemand, aber wirklich niemand – ohne das hier enorme Summen von Geldern im Raum stehen, was wir an dieser Stelle unterstellen – unterzeichnen.

8. ENTSCHÄDIGUNG.

8.1 Entschädigung durch den Käufer.



Der Käufer erklärt sich hiermit bereit, Pfizer, BioNTech, jedes ihrer verbundenen Unternehmen, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, Lizenzgeber, Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Händler, Auftragshersteller, Dienstleister, Forscher für klinische Studien, Dritte, denen Pfizer oder BioNTech oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen direkt oder indirekt eine Entschädigung aufgrund der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Kommerzialisierung oder Verwendung des Impfstoffs schulden, sowie alle leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und sonstigen Vertreter sowie die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Kommerzialisierung oder Verwendung des Impfstoffs schulden, sowie alle leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und sonstigen Beauftragten und Vertreter sowie die jeweiligen Vorgänger, Nachfolger und Bevollmächtigten der Vorgenannten („Entschädigungsempfänger“), von und gegen alle Klagen, Ansprüchen, Klagen, Forderungen, Schadensersatzansprüchen, Haftungen, Vergleichen, Strafen, Bußgeldern, Kosten und Ausgaben (einschließlich, ohne Einschränkung, angemessener Anwaltsgebühren und anderer Kosten einer Untersuchung oder eines Rechtsstreits), unabhängig davon, ob sie auf einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung, geistigem Eigentum oder einer anderen Theorie beruhen, und unabhängig davon, ob sie rechtlich, gesetzlich, nach Billigkeit oder anderweitig begründet sind (zusammenfassend, „Verluste“), die sich aus dem Impfstoff ergeben, mit ihm in Verbindung stehen oder aus ihm resultieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jede Phase des Entwurfs, der Entwicklung, der Untersuchung, der Formulierung, der Prüfung, der klinischen Prüfung, der Herstellung, der Kennzeichnung, der Verpackung, des Transports, der Lagerung, des Vertriebs, der Vermarktung, der Verkaufsförderung, des Verkaufs, des Kaufs, der Lizenzierung, der Spende, der Abgabe, der Verschreibung, Verabreichung, Bereitstellung oder Verwendung des Impfstoffs.S. 22 des Vertrags

Beruhigend ist, dass sich Impfgeschädigte wie Felicia Binger „nur“ wünschen, dass genau hingeschaut wird, wer geimpft wird. Eine bittere Erkenntnis wie wir finden.